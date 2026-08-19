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Cuándo se estrena el episodio final de Cien Años de Soledad y dónde ver la serie en el celular

El capítulo final busca resolver el destino familiar y el sentido de las advertencias que atraviesan la historia, en una adaptación televisiva que reactivó el interés por la obra de Gabriel García Márquez

El desenlace de la familia Buendía será transmitido a través de Netflix el 26 de agosto - crédito Netflix
El desenlace de la familia Buendía será transmitido a través de Netflix el 26 de agosto - crédito Netflix
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La adaptación televisiva de Cien Años de Soledad se acerca a su desenlace y el interés por conocer la fecha y el canal oficial de transmisión crece a cada hora.

El episodio final de la serie basada en la obra de Gabriel García Márquez se estrena el 26 de agosto y solo podrá verse de manera legal y segura a través de Netflix, tanto en celulares como en otros dispositivos. Este evento marca el cierre de una de las producciones más esperadas y ambiciosas de la literatura latinoamericana llevada a la pantalla.

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El regreso de la historia a partir del 5 de agosto, con el inicio de los últimos siete episodios, ha reavivado la conversación en redes sociales y foros de fanáticos de la saga Buendía y del mítico Macondo. El capítulo final, presentado como un especial de largometraje, promete resolver el destino de la familia y del pueblo fundado por José Arcadio Buendía, cumpliendo con las profecías y advertencias que acompañan a los personajes desde el comienzo.

Aureliano Babilonia será uno de los ejes fundamentales del episodio final de la adaptación literaria del universo de Macondo - créditos Netflix
Aureliano Babilonia será uno de los ejes fundamentales del episodio final de la adaptación literaria del universo de Macondo - créditos Netflix

Dónde ver el final de Cien Años de Soledad en el celular

La única forma autorizada para disfrutar la serie, en cualquier dispositivo, es mediante una cuenta activa de Netflix. Tanto la primera parte como los nuevos episodios se encuentran disponibles exclusivamente en la plataforma, que garantiza calidad de imagen y audio, opciones de idioma y subtítulos, soporte técnico y máxima seguridad para el usuario.

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Intentar acceder a la serie a través de sitios de streaming no oficiales representa un riesgo considerable. Las plataformas pirata suelen estar saturadas de publicidad invasiva, ventanas emergentes y solicitudes de datos personales, además de exponer a los usuarios a malware, robo de información o fraudes bancarios.

Descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales puede instalar spyware o ransomware en el dispositivo y facilitar el robo de cuentas o la pérdida de datos sensibles.

La serie reavivó el interés por la novela de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad - crédito Netflix
La serie reavivó el interés por la novela de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad - crédito Netflix

Señales de alerta en sitios no autorizados

  • Dominios con nombres extraños o extensiones poco habituales.
  • Mensajes que advierten sobre infecciones o necesidad urgente de “actualización”.
  • Promesas de calidad HD “sin anuncios” o “sin cortes”.
  • Solicitudes de información personal, tarjetas o contraseñas.
  • Múltiples ventanas emergentes y publicidad excesiva.

En el mejor de los casos, estas páginas ofrecen una experiencia incómoda; en el peor, pueden derivar en el robo de datos, cargos no autorizados o la pérdida de acceso a cuentas digitales.

De qué trata la segunda parte de la serie

La segunda entrega de Cien Años de Soledad adapta los últimos cincuenta años de la saga familiar de los Buendía, centrando la trama en las nuevas generaciones y el declive de Macondo.

Hombre con traje y bigote sentado en silla. Habitación con piso ajedrezado, ventanas con celosías, lámparas, escritorio y soporte con rifles
Las advertencias de Úrsula Iguarán tomarán protagonismo en el último tramo de la serie que trajo nuevamente el furor por la familia Buendía y el pueblo de Macondo - (Netflix)

Los últimos episodios abarcaron el arribo de Fernanda del Carpio desde Bogotá, el matrimonio con Aureliano Segundo y la llegada de la compañía bananera, que marca el inicio de una ola de cambios económicos, sociales y la progresiva ruina del pueblo. El ferrocarril conecta Macondo con el mundo exterior, pero también introduce nuevos peligros y termina acelerando su decadencia.

En el episodio final, previsto estilo largometraje, concluye con los grandes temas del libro: el destino, la soledad, la memoria y el olvido, enmarcando el desenlace con la advertencia que Úrsula Iguarán temió desde el principio: “No dejen que ningún Buendía se case con otro de su sangre porque los hijos nacen con cola de cerdo”.

Ver el episodio final de Cien Años de Soledad en Netflix es la única forma de garantizar una experiencia segura, legal y de calidad. La suscripción a la plataforma protege al usuario de riesgos legales, fraudes y amenazas digitales, además de ofrecer la mejor experiencia audiovisual y contribuir a la sostenibilidad de la producción y la industria cultural.

El auge de los portales de streaming no autorizados ha incrementado los riesgos para los usuarios, desde publicidad engañosa hasta ataques informáticos y robo de identidad. Optar por Netflix no solo asegura el acceso al contenido original y a los estrenos en la fecha indicada, también protege la privacidad y garantiza que el usuario contribuye a la continuidad de obras de calidad y a la remuneración justa de los creadores.

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