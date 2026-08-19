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Semana laboral de cuatro días, la promesa incumplida de las empresas gigantes de tecnología que usan IA

A comienzos de este año, OpenAI alentó públicamente a las empresas a experimentar con jornadas laborales reducidas a cuatro días sin reducir el salario

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Anthropic, por ejemplo, ha destacado que su chatbot Claude puede trabajar de manera autónoma durante siete horas sin descanso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial, impulsado por inversiones multimillonarias y por la promesa de liberar a las personas de extensas jornadas laborales, ha provocado que los propios empleados de las grandes empresas tecnológicas enfrenten condiciones de trabajo cada vez más intensas.

Aunque las compañías presentan la IA como el camino hacia semanas laborales más cortas, la realidad para muchos trabajadores es diametralmente opuesta: enfrentan horarios prolongados, presión constante y cambios abruptos en sus funciones, según revela un reportaje de la BBC.

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La paradoja de la semana laboral reducida en la era de la inteligencia artificial

Desde hace tiempo, líderes de empresas tecnológicas han sostenido que la inteligencia artificial permitirá disminuir la cantidad de horas que las personas deben dedicar al trabajo. Hace cuatro años, un director de ingeniería de Google llegó a proyectar que para 2025 las semanas laborales podrían reducirse a solo cuatro días gracias a los avances en IA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El desarrollo acelerado de la IA ha provocado que los propios empleados de las grandes empresas tecnológicas enfrenten condiciones de trabajo cada vez más intensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A comienzos de este año, OpenAI alentó públicamente a las empresas a experimentar con semanas de cuatro días sin reducir el salario, argumentando que la IA pronto agilizará tanto el trabajo humano que las organizaciones deben prepararse para ese cambio. Sin embargo, la experiencia interna en OpenAI dista mucho de ese ideal.

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Un exempleado técnico de la compañía relató al medio citado que durante su paso por la empresa nunca se aplicó una semana laboral de cuatro días; por el contrario, describió una cultura marcada por jornadas agotadoras, reuniones de crisis, trabajo durante los fines de semana y evaluaciones de desempeño consideradas “superdespiadadas”, que podían conducir a despidos repentinos.

En palabras de este exempleado: “Uno va el sábado o el domingo solo para ponerse al día o asegurarse de que nada esté mal”. Este testimonio ilustra el contraste entre el discurso público de las empresas y las condiciones laborales reales de quienes desarrollan y aplican estas tecnologías.

Un ejecutivo de espalda, de traje, en un edificio futurista con grandes ventanales, frente a decenas de figuras holográficas. Hay brazos robóticos y una pantalla con texto.
Un exempleado técnico de la compañía relató al medio citado que durante su paso por la empresa nunca se aplicó una semana laboral de cuatro días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intensificación del trabajo y jornadas extendidas en el sector tecnológico

El reportaje de la BBC señala que otras compañías han sostenido discursos similares sobre la reducción de horas laborales gracias a la IA. Anthropic, por ejemplo, ha destacado que su chatbot Claude puede trabajar de manera autónoma durante siete horas sin descanso, equiparando su rendimiento a una jornada laboral completa.

Mark Zuckerberg, al frente de Meta, ha afirmado que la inteligencia artificial está transformando radicalmente la manera en que se trabaja, permitiendo que menos empleados lleven a cabo tareas que antes requerían equipos más numerosos. Sin embargo, este proceso ha ido acompañado de despidos masivos: Meta eliminó uno de cada diez puestos de trabajo.

Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, ha advertido que el incremento de productividad que traerán las nuevas herramientas de inteligencia artificial podría derivar en una reducción aún mayor de empleos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mark Zuckerberg, al frente de Meta, ha afirmado que la inteligencia artificial está transformando radicalmente la manera en que se trabaja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de las promesas de alivio laboral, empleados de las empresas tecnológicas más influyentes, tanto quienes desarrollan como quienes utilizan los sistemas de IA, reportan jornadas mucho más extensas que la semana estándar de 40 horas.

En el sector tecnológico de Estados Unidos, los salarios suelen ser elevados, y aunque en otros ámbitos como la banca de inversión, el derecho o la medicina son comunes las largas jornadas, no siempre fue así en la industria tecnológica.

Durante décadas, el trabajo en empresas de tecnología respondía a un horario fijo, de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Sin embargo, el exempleado de OpenAI relató que en su caso la carga semanal alcanzaba las 70 horas, cifra muy superior a la de sus empleos anteriores.

Actualmente, este exempleado se desempeña en una startup dedicada también a la inteligencia artificial. Según cuenta, el equilibrio entre vida laboral y personal ha mejorado porque ahora trabaja entre 50 y 60 horas semanales fuera de los periodos de desarrollo intensivo, conocidos como “sprints”.

El término “sprint” se refiere a periodos de jornadas extendidas antes de lanzar un producto o función. Europa Press
El término “sprint” se refiere a periodos de jornadas extendidas antes de lanzar un producto o función. Europa Press

El término “sprint” se utiliza para describir los periodos en los que los equipos trabajan jornadas prolongadas durante las semanas previas al lanzamiento de un nuevo producto o función. En compañías como OpenAI y Anthropic, estos ciclos pueden prolongarse durante varias semanas y superar las 90 horas de trabajo en siete días, según testimonios recogidos por la BBC.

Cambios forzosos y presión constante en el desarrollo de IA

Dentro de Meta, empleados actuales y antiguos han explicado que este año muchos fueron reasignados de manera abrupta a equipos dedicados a proyectos urgentes de inteligencia artificial.

Uno de los afectados calificó esta práctica como “reclutamiento forzoso”, ya que estos cambios se realizaban sin opción a rechazar la nueva función. “Simplemente te cambian de puesto. No puedes negarte, o si lo haces, tienes que renunciar”, relató un exempleado.

Un grupo de siete jóvenes empleados en una oficina moderna observa una gran pantalla con gráficos de IA; un hombre al frente sostiene una caja con pertenencias.
En Estados Unidos no existen límites legales sobre la cantidad de horas que puede trabajar una persona mayor de 16 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque Meta empezó a flexibilizar esta política, para entonces numerosos trabajadores ya habían sido obligados a aceptar esas condiciones. Los testimonios describen jornadas extendidas, trabajo nocturno y durante los fines de semana, así como la sensación de estar permanentemente “de guardia”, incluso fuera del horario laboral.

En Estados Unidos no existen límites legales sobre la cantidad de horas que puede trabajar una persona mayor de 16 años, a diferencia del Reino Unido y Europa, donde la semana laboral está legalmente limitada a 48 horas, incluyendo las horas extra.

Los proyectos actuales de inteligencia artificial en Meta abarcan desde el desarrollo de herramientas para la ingeniería de software hasta la construcción de infraestructuras automáticas que midan el éxito de los modelos de IA al replicar diversas tareas. “Literalmente trabajas en equipos de personas que intentan replicar a seres humanos realizando trabajos”, explicó un exempleado, quien sostuvo que esa labor parece “interminable”.

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