Robert de Niro, a los 82 años: cómo es su dieta y las claves de su entrenamiento

Robert de Niro suele despertar entre las 5 y 6 de la mañana y conserva ese hábito incluso fuera de los rodajes - REUTERS/Leah Millis

A los 82 años, Robert De Niro se ha consolidado como un referente de disciplina y longevidad tanto en la pantalla como fuera de ella. Su rutina diaria, que inicia antes del amanecer, está basada en la constancia en el ejercicio físico y una alimentación sencilla pero balanceada. El actor evita tendencias pasajeras y dietas restrictivas, apostando en cambio por hábitos sostenibles, como entrenamientos supervisados varias veces a la semana y desayunos nutritivos que incluyen café negro, jugo de naranja, huevos y pan integral.

Lejos de pensar en el retiro, De Niro sigue sumando proyectos cinematográficos y mantiene un rol activo en sus negocios, como la cadena de hoteles y restaurantes de lujo que cofundó. Su constancia y capacidad de adaptación le han valido reconocimientos recientes y lo mantienen vigente en la industria. Sus hábitos y filosofía de vida, destacados en medios internacionales como Variety y The Hollywood Reporter, reflejan la importancia de un enfoque integral para alcanzar el bienestar y la productividad a cualquier edad.

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Cómo es la rutina de entrenamiento de Robert de Niro

Con más de ocho décadas, De Niro mantiene una vida activa y una rutina de ejercicio que prioriza la constancia y la regularidad. Según una entrevista publicada por The Objective en junio de 2026, inicia su jornada entre las 5 y 6 de la mañana, dedica las primeras horas a leer guiones y organizar sus negocios, y mantiene una rutina de ejercicio regular bajo la supervisión de su entrenador personal”. Después del desayuno, dedica tiempo a leer guiones y atender sus proyectos personales antes de comenzar su sesión de entrenamiento.

Según declaraciones del propio De Niro y de su entrenador James Brady, citadas en The Objective, el actor entrena entre tres y seis veces por semana, alternando ejercicios cardiovasculares y de fuerza adaptados a su edad. Su plan de ejercicios conjuga trabajo cardiovascular y entrenamiento con pesas adaptado a su edad, con el objetivo de mantener la resistencia y proteger la masa muscular. De Niro entiende el fitness como una disciplina esencial para afrontar las largas jornadas de grabación, más allá de cualquier preocupación estética. En entrevistas y discursos recientes, ha subrayado que la clave reside en la regularidad y el equilibrio, evitando prácticas extremas o extenuantes.

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El entrenamiento de Robert de Niro combina trabajo cardiovascular y pesas adaptadas a su edad para sostener la resistencia y la masa muscular - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es la dieta de Robert de Niro

La alimentación constituye el otro pilar fundamental en su rutina. El actor apuesta por un desayuno clásico, alejado de las dietas de moda y de los batidos exóticos, y pone el foco en una nutrición limpia y equilibrada. Su desayuno habitual incluye café negro, jugo de naranja natural, huevos (ya sean revueltos o pasados por agua) y pan integral o bagels al estilo neoyorquino. De Niro evita los alimentos ultraprocesados y prioriza opciones sencillas como carbohidratos no refinados y arroz integral en el resto de sus comidas.

Este tipo de alimentación está orientado a mantener una energía estable durante toda la jornada, lo que le permite afrontar tanto sus compromisos profesionales como su rutina física diaria. Diversas fuentes señalan que el actor no sigue regímenes restrictivos, sino que apuesta por la moderación y por la calidad de los alimentos que consume, favoreciendo así su bienestar y longevidad.

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Los últimos hitos en la vida profesional de Robert de Niro

Robert De Niro pronuncia un discurso con la Palma de Oro en el podio - (EFE)

Durante los últimos diez años, Robert De Niro ha demostrado una capacidad única para mantenerse relevante tanto en el cine como en el mundo de los negocios. En 2024, el actor sumó una nueva nominación al Oscar gracias a su interpretación en “Los asesinos de la luna”, una producción que marcó su décima colaboración con el director Martin Scorsese, reafirmando así una de las alianzas creativas más emblemáticas de Hollywood. Solo un año más tarde, en 2025, De Niro recibió la Palma de Oro de Honor en el Festival de Cannes, un galardón que reconoce no solo su trayectoria, sino también su influencia y legado dentro de la industria cinematográfica internacional.

En paralelo a sus éxitos artísticos, De Niro ha consolidado su perfil como empresario. La expansión global de la cadena de hoteles y restaurantes Nobu, que cofundó junto al chef Nobu Matsuhisa, lo ha posicionado como una figura clave en el sector de la alta gastronomía y la hospitalidad. Además, su vida personal ha seguido evolucionando: en 2023, el actor fue padre por séptima vez, sumando un nuevo capítulo a su historia familiar.

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De cara a 2026, continúa sumando desafíos profesionales. Entre sus próximos proyectos se encuentra el estreno del thriller psicológico “Susurran tu nombre”, una adaptación de la novela de Alex North para una plataforma de streaming, donde dará vida a un detective retirado que se ve obligado a regresar a la acción. Asimismo, regresará a la comedia con una nueva entrega de la popular saga “Los Focker”, retomando el recordado personaje de Jack Byrnes, y confirmando su vigencia en géneros diversos.