Salzburgo limita el acceso vehicular al centro histórico para turistas durante el verano

La restricción estacional rige desde este verano y apunta a aliviar la congestión en el casco antiguo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades de Salzburgo, el cuarto municipio más grande de Austria, puso en marcha una prohibición temporal para que los turistas accedan en automóvil al centro histórico durante los meses de julio y agosto. La medida, que entró en vigor este verano, busca responder al aumento del turismo y a las crecientes quejas de los residentes por el tráfico intenso en el casco antiguo, según reportó el diario británico The Guardian.

El alcalde de la ciudad, Bernhard Auinger, anunció que la restricción se centra en los visitantes que llegan en coche desde otras regiones, mientras garantiza que los habitantes y trabajadores de Salzburgo no se vean afectados. “No queremos situaciones de tráfico caóticas como las que vimos el año pasado”, declaró el funcionario de acuerdo con The Guardian.

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La decisión forma parte de una estrategia llamada “menos tráfico, más ciudad”, que pretende reducir en al menos 1.000 vehículos diarios la entrada al casco antiguo durante el verano.

Restricciones de acceso y sistema de sanciones

La estrategia “menos tráfico, más ciudad” busca disminuir la afluencia motorizada vinculada a las visitas en temporada alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de julio y hasta el final de agosto, los turistas que intenten ingresar en coche al área delimitada por el Staatsbrücke —el puente estatal sobre el río Salzach— enfrentarán multas de hasta 80 euros (aproximadamente USD 90) si sus vehículos portan matrículas de fuera de la región. La policía local vigila los accesos para asegurar el cumplimiento de la norma, según informó el medio británico.

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Las autoridades establecieron excepciones para residentes, trabajadores, vehículos de reparto, taxis, coches de alquiler, personas con discapacidad y huéspedes de hoteles con reserva confirmada dentro del área restringida. Además, los visitantes procedentes de las localidades bávaras de Berchtesgaden y Bad Reichenhall, en la vecina Alemania, no estarán sujetos a las sanciones.

En paralelo, se habilitaron aparcamientos disuasorios en las afueras de la ciudad. Por 7,50 euros (USD 8,54), los visitantes pueden adquirir un billete de estacionamiento que incluye el uso ilimitado del transporte público local para cinco personas durante un día. Esta alternativa busca desalentar el uso del automóvil privado y facilitar el acceso al centro histórico sin contribuir al congestionamiento.

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Modelos europeos y motivos de la medida

Heidi Strobl, portavoz de la oficina de turismo de la ciudad, explicó que la nueva política se inspira en las zonas de tráfico limitado implementadas en ciudades italianas como Roma, Florencia y Pisa, así como en la prohibición similar aplicada en Dubrovnik, Croacia, después de que esos destinos experimentaran episodios de saturación vehicular en temporada alta.

La opción permite dejar el vehículo en las afueras y usar de forma ilimitada los buses locales durante un día (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde insistió en que la medida también beneficia a los propios turistas, quienes podrán disfrutar de la ciudad sin quedar atrapados en atascos. “Sin duda, es mucho mejor que pasar horas atascado en el tráfico. Y además, facilita mucho la vida a quienes viven y trabajan en Salzburgo”, aseguró el funcionario. La administración local subraya que la iniciativa responde a la presión de los habitantes, quienes solicitaron acciones concretas para preservar la calidad de vida durante los principales meses turísticos.

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Según cifras oficiales recabadas por The Guardian, el centro histórico de Salzburgo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, acoge a poco más de 158.000 habitantes, pero recibe más de 3 millones de pernoctaciones anuales. El pasado verano, la ciudad experimentó un auge turístico adicional debido a las celebraciones por el 60 aniversario de la película “Sonrisas y lágrimas”, filmada en la región.

Impacto en la movilidad y perspectivas futuras

El ayuntamiento considera que la restricción vehicular permitirá devolver el espacio público a peatones y ciclistas, al tiempo que protege el patrimonio arquitectónico del centro histórico frente al impacto del turismo masivo. “Básicamente, permitimos que los turistas entraran en coche a nuestra casa”, reconoció el jefe comunal, en declaraciones recogidas por el portal Salzburg24.

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Las autoridades no descartan mantener o ampliar las restricciones en el futuro si se confirma una mejora en la calidad de vida urbana y una reducción significativa de los atascos. Mientras tanto, el municipio se suma a la tendencia de otras ciudades europeas al priorizar la movilidad sostenible y la protección de los cascos históricos ante la presión del turismo internacional.