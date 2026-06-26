Panamá

La Línea 3 del Metro de Panamá alcanza un 77% de avance y entra en fase de pruebas del monorriel

El proyecto inició las pruebas dinámicas de los trenes mientras la excavación del túnel bajo el Canal de Panamá entra en su etapa final, con menos de 600 metros pendientes.

Guardar
Google icon
La Línea 3 del Metro de Panamá registra un avance global del 77% e inició las pruebas dinámicas del monorriel, una etapa clave antes de su futura entrada en operación. Tomada de Metro de Panamá
La Línea 3 del Metro de Panamá registra un avance global del 77% e inició las pruebas dinámicas del monorriel, una etapa clave antes de su futura entrada en operación. Tomada de Metro de Panamá

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá alcanzó un 77% de avance global e ingresó en una de las etapas más importantes del proyecto con el inicio de las pruebas dinámicas del monorriel, un proceso que permitirá comprobar el funcionamiento conjunto de los trenes, la infraestructura y los sistemas de control antes de su futura entrada en operación.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó en un recorrido de inspección a bordo de uno de los trenes que actualmente realiza las pruebas entre el Patio y Talleres de Ciudad del Futuro y la estación Vista Alegre, en un tramo aproximado de seis kilómetros ubicado en el distrito de Arraiján.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por el director general del Metro de Panamá, César Pinzón, ministros de Estado y personal técnico responsable de la ejecución del proyecto, quienes explicaron el alcance de las evaluaciones que se desarrollan en esta fase.

Las pruebas dinámicas constituyen uno de los hitos más relevantes en la construcción de una línea ferroviaria, ya que permiten verificar el comportamiento real del material rodante antes de transportar pasajeros.

En esta etapa se evalúan sistemas de tracción, frenado, estabilidad, comunicación, señalización y todos los mecanismos de seguridad que garantizarán la operación comercial del monorriel.

Los trenes de la Línea 3, fabricados con tecnología japonesa, tendrán seis vagones, capacidad para 1,000 pasajeros y una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Tomada de X
Los trenes de la Línea 3, fabricados con tecnología japonesa, tendrán seis vagones, capacidad para 1,000 pasajeros y una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Tomada de X

Las autoridades señalaron que estas pruebas permiten comprobar la interacción entre la infraestructura, los sistemas electromecánicos y los trenes, con el propósito de asegurar que el servicio opere bajo estándares internacionales de seguridad, confiabilidad y eficiencia.

PUBLICIDAD

El recorrido se realizó utilizando el tren número 2, una de las 26 unidades que conformarán la flota definitiva de la Línea 3.

Cada tren, desarrollado con tecnología japonesa, estará compuesto por seis vagones con capacidad para transportar alrededor de 1,000 pasajeros y alcanzará velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.

Las unidades también incorporan un sistema de respaldo mediante baterías que permitirá continuar el desplazamiento hasta la siguiente estación en caso de una interrupción del suministro eléctrico.

Mientras avanzan las pruebas ferroviarias, la construcción de la obra civil también mantiene un ritmo sostenido. De acuerdo con las cifras oficiales, el proyecto registra un avance del 85% en el tramo elevado, un 66% en el segmento soterrado y un 90% en la construcción del túnel excavado mediante la tuneladora “Panamá”.

La excavación del túnel bajo el Canal de Panamá entra en su etapa final, con menos de 600 metros pendientes para completar el tramo soterrado. Captura de video
La excavación del túnel bajo el Canal de Panamá entra en su etapa final, con menos de 600 metros pendientes para completar el tramo soterrado. Captura de video

En febrero pasado la obra alcanzó uno de sus mayores hitos al completar el cruce subterráneo bajo el Canal de Panamá, convirtiéndose en la primera infraestructura ferroviaria del país en atravesar por debajo de la vía interoceánica.

Actualmente, la construcción del túnel está en su etapa definitiva. Restan menos de 600 metros para completar la excavación de los aproximadamente 4.5 kilómetros que conforman el tramo soterrado del proyecto.

Desde que inició operaciones en septiembre de 2024, la tuneladora ha excavado más de 3.9 kilómetros, instalado 1,560 anillos de concreto y removido más de 800,000 metros cúbicos de material, cifras que reflejan la magnitud de una de las obras de ingeniería más complejas desarrolladas en Panamá.

La Línea 3 tendrá una longitud cercana a 24.5 kilómetros y contará con 11 estaciones durante su primera fase de operación.

El proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 24.5 kilómetros y conectará Panamá Oeste con la capital mediante el primer sistema de monorriel del país. Captura de video
El proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 24.5 kilómetros y conectará Panamá Oeste con la capital mediante el primer sistema de monorriel del país. Captura de video

Cuando entre en funcionamiento, tendrá capacidad para movilizar hasta 30,000 pasajeros por hora en cada sentido, beneficiando principalmente a los residentes de Panamá Oeste, una de las regiones con mayor crecimiento poblacional del país.

El proyecto es ejecutado por el consorcio coreano HPH Joint Venture, integrado por Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C, y se financia principalmente mediante préstamos concesionales otorgados por el Gobierno de Japón a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

La Línea 3 fue concebida originalmente para cruzar el Canal de Panamá utilizando la estructura del cuarto puente sobre la vía interoceánica. Sin embargo, los retrasos en esa obra obligaron al Gobierno en 2021 a modificar el diseño e incorporar un túnel ferroviario como alternativa para garantizar la continuidad del proyecto.

La decisión implicó importantes ajustes técnicos y financieros. El costo estimado pasó de aproximadamente $2,800 millones a más de $4,400 millones, debido a la construcción del túnel y a la incorporación de sistemas especializados de ventilación, drenaje, monitoreo y seguridad.

A pesar de esos cambios, el avance alcanzado en las obras civiles y el inicio de las pruebas dinámicas permiten al Metro de Panamá acercarse a una nueva etapa del proyecto. Mientras el tramo elevado continúa aproximándose a su finalización, la excavación del túnel entra en su recta final, consolidando el mayor proyecto de infraestructura ferroviaria que se construye actualmente en el país.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeMetro de PanamáLínea 3 del MetroMonorrielTransporte masivoPanamá Oeste

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Guatemala declara reservado por siete años el expediente ambiental de la prisión El Triunfo

La medida, publicada en el Diario de Centro América, mantiene bajo secreto toda la documentación del estudio de impacto del proyecto en Morales, Izabal, al considerarlo vinculado con la seguridad nacional

Gobierno de Guatemala declara reservado por siete años el expediente ambiental de la prisión El Triunfo

Remanentes de onda tropical dejarán lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Honduras

Los remanentes de una onda tropical provocarán lluvias, chubascos y actividad eléctrica en varias regiones de Honduras durante las próximas horas, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Remanentes de onda tropical dejarán lluvias y actividad eléctrica en gran parte de Honduras

Gobierno de Honduras acredita aumento salarial a maestros y asegura cumplimiento de acuerdos con el magisterio

El Gobierno de Honduras informó que el aumento salarial acordado con el gremio magisterial ya se refleja en el pago correspondiente al mes de junio, acreditado este jueves a maestras y maestros del país

Gobierno de Honduras acredita aumento salarial a maestros y asegura cumplimiento de acuerdos con el magisterio

República Dominicana: El Ministerio de Salud reporta menos muertes maternas e infantiles en 2026

El boletín epidemiológico oficial registra 57 muertes maternas y 697 infantiles, por debajo de 2025, mientras dengue y leptospirosis se mantienen en niveles contenidos; la autoridad lo atribuye al monitoreo y la vigilancia

República Dominicana: El Ministerio de Salud reporta menos muertes maternas e infantiles en 2026

Copa Airlines suma vuelos adicionales desde Panamá a Valencia mientras continúa suspendida la ruta a Caracas

La recuperación gradual de las operaciones ocurre tras la autorización de las autoridades venezolanas y en medio de las labores de rescate por los terremotos

Copa Airlines suma vuelos adicionales desde Panamá a Valencia mientras continúa suspendida la ruta a Caracas

TECNO

Si recibes una llamada de un número oculto, piénsalo dos veces antes de contestar: estos son los riesgos

Si recibes una llamada de un número oculto, piénsalo dos veces antes de contestar: estos son los riesgos

Noruega vs. Francia: cómo verlo en Smart TV sin demoras en la señal

Estos videojuegos desaparecerán de la PlayStation Store por las nuevas reglas impuestas por Sony

Inteligencia artificial: una investigación detectó diferencias ideológicas entre ChatGPT, Gemini y Grok

La alternativa a ChatGPT que conquista las redes sociales: es gratis y responde con personas reales

ENTRETENIMIENTO

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow

Entre lágrimas, Sharon Stone contó la dura decisión que tomó para que su madre pudiera morir en paz: “Necesito despegarme y liberarla”

“Ella ve un futuro”: Kendall Jenner y Jacob Elordi hacen oficial su romance con un viaje a Australia

“Me fui sintiéndome humillada”: Michelle Pfeiffer revela cómo casi pierde el papel protagónico en ‘Grease 2′

MUNDO

Estados Unidos bombardeó instalaciones militares iraníes tras el ataque del régimen a un carguero en Ormuz

Estados Unidos bombardeó instalaciones militares iraníes tras el ataque del régimen a un carguero en Ormuz

Los precios del petróleo cayeron más de 4% y borraron un repunte previo

Los buques continúan cruzando el Estrecho de Ormuz pese al ataque de Irán a un carguero

Donald Trump acusó a Irán de violar la tregua tras un ataque contra un buque en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos, Israel y Líbano firmaron un acuerdo que busca encaminar una paz duradera