Panamá refuerza vigilancia y llamado preventivo ante alerta internacional por posible presencia de benceno en juguetes blandos

Seis juguetes Dumpling Squishy de textura blanda y suave, con formas de dumplings sonrientes en colores pastel, se agrupan sobre una mesa de madera clara iluminada por luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La supuesta presencia de benceno en juguetes blandos y apretables, conocidos en el mercado panameño como “Squishy” o “Squeezy Dumplings”, ha generado una alerta internacional que mantiene en vigilancia sanitaria a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa).

La entidad, mediante la Dirección General de Salud Pública y la Subdirección General de Salud Ambiental, informó que ha intensificado los controles en respuesta a reportes realizados por organismos extranjeros.

La alerta, según ha informado el Minsa, no implica que todos los productos de este tipo ni todas las marcas en circulación en Panamá contengan benceno.

Por este motivo, las autoridades de salud han iniciado verificaciones específicas con el objetivo de identificar si algún lote o modelo representa un riesgo para los consumidores locales.

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Para determinar la presencia de sustancias peligrosas, la Subdirección General de Salud Ambiental colabora con el laboratorio de la Universidad de Panamá.

Un químico con bata blanca y guantes azules revisa meticulosamente una variedad de juguetes infantiles sobre una mesa de acero inoxidable en un laboratorio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan José Lezcano, subdirector general de Salud Ambiental, puntualizó que ambas instituciones realizan los análisis químicos pertinentes a los juguetes, focalizando la investigación en la posible presencia de benceno.

En caso de detectarse juguetes con componentes nocivos, se adelantó que se prevé la intervención del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y de la Autoridad Nacional de Aduanas.

Estas entidades coordinarán junto al Minsa las acciones necesarias que contemplan el retiro de los productos afectados y la aplicación de las medidas sanitarias correspondientes.La

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La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, indicó que el Minsa se mantiene atento a las advertencias internacionales y ha puesto en marcha mecanismos de seguimiento y vigilancia sanitaria.

Gill precisó que el monitoreo abarca juguetes blandos y apretables, conocidos comercialmente como “Squishies” o “Dumplings”, que pueden estar dirigidos tanto a niños como a mascotas.

La entidad le está dando seguimiento a la alerta internacional y ha activado los mecanismos de vigilancia sanitaria, manifestó la directora general de Salud Pública, Dra. Yelkys Gill.

Estos productos, explicó la funcionaria, muchas veces contienen líquidos o materiales internos que, si el juguete se rompe, pueden entrar en contacto con la piel o ser ingeridos accidentalmente, incrementando el riesgo sanitario.

Para responder a la situación, las autoridades han dispuesto un operativo conjunto que involucra a las regiones de salud, el Ministerio de Comercio e Industrias y el laboratorio universitario.

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El objetivo es realizar muestreos y controles en los puntos de venta donde estos productos pudieran comercializarse.

Si los análisis confirman la presencia de sustancias químicas peligrosas, las autoridades procederán según los protocolos establecidos para retirar los productos del mercado y proteger la salud de la población.

El benceno es un compuesto químico capaz de provocar consecuencias negativas para la salud.

Las manos de un niño sujetan un juguete blando de varios colores sobre una alfombra mullida, mientras otros juguetes similares permanecen desenfocados en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición puede generar síntomas como mareos, náuseas, dolor de cabeza, somnolencia, irritación ocular, nasal o de garganta, e incluso dificultades respiratorias.

En casos severos, pueden presentarse alteraciones cardíacas, convulsiones o pérdida de conciencia.

En situaciones donde exista sospecha de contacto con un producto contaminado, se aconseja retirar el juguete, alejar a la persona afectada de la fuente y lavar la zona de contacto con agua y jabón, asegurando una adecuada ventilación del ambiente.

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Si se manifiestan síntomas o se sospecha de intoxicación, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica inmediata e informar con claridad sobre el producto involucrado.

El Ministerio de Salud reitera su compromiso de garantizar la seguridad de los consumidores y continúa con la vigilancia activa, en coordinación con las instituciones competentes, para reducir cualquier riesgo asociado a estos juguetes en el territorio nacional.