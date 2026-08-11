Un tribunal estadounidense dictaminó que Meta y otras empresas tecnológicas deberán afrontar miles de demandas

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos habilitó la continuidad de más de 3.000 demandas contra Meta, TikTok, Google y Snap por presunta adicción de menores a las redes sociales (REUTERS/Dado Ruvic)

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Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos habilitó la continuidad de más de 3.000 demandas contra grandes plataformas por presunta adicción de menores a las redes sociales, en un revés para Meta Platforms, TikTok, Google y Snap.

Según informó Reuters, el Noveno Circuito de Apelaciones concluyó el lunes 10 de agosto que las empresas apelaron antes de tiempo su intento de frenar el litigio amparándose en la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996.

El fallo del tribunal con sede en San Francisco, en California, mantiene en pie un frente judicial que reúne reclamos de estados, municipios, distritos escolares e individuos. De acuerdo con el reporte, las compañías sostuvieron que la Sección 230 no solo limita su responsabilidad por contenidos publicados por usuarios, sino que también bloquea demandas vinculadas con la supuesta falta de advertencias sobre el carácter adictivo de sus productos.

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Las demandas sostienen que las redes sociales provocaron efectos sobre depresión, ansiedad, imagen corporal y otros problemas de salud mental en adolescentes de Estados Unidos (REUTERS/Jana Rodenbusch)

Los jueces no resolvieron en esta instancia si esa norma efectivamente protege a las tecnológicas frente a este tipo de acusaciones.

De igual modo, sí establecieron fue que la Sección 230 funciona como defensa de responsabilidad, no como inmunidad frente a una demanda, por lo que la revisión de ese punto debe llegar en una etapa posterior del proceso. Reuters detalló que esa definición dejó firme la decisión de primera instancia que había permitido avanzar con la mayor parte de los casos.

El expediente federal agrupa más de 3.000 demandas y se tramita ante la jueza de distrito Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland. Los reclamos apuntan a que las plataformas diseñaron de forma deliberada herramientas y dinámicas destinadas a retener a usuarios jóvenes, con efectos sobre depresión, ansiedad, imagen corporal y otros problemas de salud mental entre adolescentes en Estados Unidos.

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El frente judicial en California reúne reclamos de estados, municipios, distritos escolares e individuos contra las plataformas por el diseño de productos para retener a usuarios jóvenes (REUTERS/Vicki Behringer)

Además de rechazar la apelación de Meta y TikTok, la corte denegó un pedido de la empresa de Mark Zuckerberg para postergar otro juicio que debía comenzar el miércoles, impulsado por 29 fiscales generales estatales.

En esa causa, los estados acusan a la compañía de recopilar y usar datos de menores, incorporar funciones que favorecen el uso compulsivo de sus servicios y engañar a los consumidores sobre las condiciones de seguridad de sus plataformas.

La empresa había argumentado que ese proceso no podía abrirse mientras siguiera pendiente la apelación. El tribunal descartó ese planteo. Un portavoz de Meta declinó hacer comentarios, según compartió Reuters, mientras que representantes de TikTok no respondieron de inmediato a pedidos informativos sobre la decisión.

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Los abogados Lexi Hazam y Previn Warren, que representan a miles de distritos escolares y particulares en el litigio federal, afirmaron que la resolución permitirá avanzar tanto con el juicio de los estados como con otro proceso previsto para febrero. “Un juicio es la forma en que el público descubre qué sabía Meta sobre el impacto de sus productos en los niños, cuándo lo sabía y qué decidió hacer con ese conocimiento”, señalaron.

En esa causa, los estados acusan a Meta de recopilar datos de menores, favorecer el uso compulsivo de sus servicios y engañar a los consumidores sobre la seguridad (REUTERS/Jana Rodenbusch)

Un litigio que se expande en tribunales de todo Estados Unidos

El caso federal no es el único frente abierto para las empresas. TIME recordó que existen unas 3.300 demandas adicionales en la justicia estatal de California, dentro de un procedimiento coordinado que reúne denuncias similares.

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En ese universo de causas, los demandantes alegan que las plataformas recurrieron a algoritmos, sistemas de recomendación y otros elementos de diseño para fomentar la permanencia de menores en línea sin resguardos suficientes frente a contenidos dañinos.

En marzo, en el primer juicio que llegó a un jurado dentro de esa rama del litigio californiano, una mujer de 20 años obtuvo un veredicto favorable contra Meta y Google. Según TIME, el jurado concluyó que ambas compañías actuaron con negligencia al diseñar plataformas dañinas para jóvenes y al no advertir de sus riesgos, y fijó una indemnización de USD 6 millones. TikTok y Snap habían llegado a acuerdos con la demandante antes del inicio del juicio.

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El litigio se expande en la justicia estatal de California, donde existen unas 3.300 demandas adicionales por algoritmos y sistemas de recomendación que fomentan la permanencia de menores en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo mes, otro jurado en Nuevo México ordenó a Meta pagar USD 375 millones tras considerar que había engañado a usuarios sobre la seguridad de sus plataformas.

Sumado a esto, hace algunos días el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez sumó USD 567 millones adicionales para un fondo de salud mental adolescente y dispuso medidas de seguridad orientadas a usuarios jóvenes. Mientras que Meta negó las acusaciones y anticipó que apelará.

La semana pasada, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez sancionó por cifras millonarias a las empresas para que lo destinen a un programa de salud mental (REUTERS/Caitlin O'Hara)

Discusión de fondo sobre regulación y menores

La decisión del Noveno Circuito también se inscribe en una discusión más amplia sobre el diseño de redes sociales y su impacto sobre niños y adolescentes. TIME situó el caso en un escenario de presión regulatoria creciente en Estados Unidos, Europa y partes de Asia, donde varios gobiernos impulsan límites de edad, controles de verificación y restricciones sobre funciones consideradas adictivas.

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Entre esas iniciativas aparecen la prohibición aprobada en Australia para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales, propuestas legislativas en España y nuevas exigencias en países como Francia, Indonesia y Malasia.

Por la parte de Estados Unidos, al menos 20 estados aprobaron leyes sobre uso de redes por menores, aunque varias enfrentan impugnaciones judiciales por libertad de expresión, privacidad y alcance regulatorio.

El caso de Meta y otras tecnológicas se inserta en una presión regulatoria creciente sobre redes sociales y menores en Estados Unidos, Europa, Asia y países como Australia, España y Francia (REUTERS/Hollie Adams)

La disputa que ahora sigue en tribunales federales puede volverse una referencia para otros expedientes del sector, ya que el debate sobre si la Sección 230 cubre reclamos vinculados al diseño de producto permanece abierto.

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Por ahora, la consecuencia inmediata del fallo es procesal: las demandas continúan y las tecnológicas deberán responder en instancias de juicio por acusaciones que ya superan los miles de casos en cortes federales y estatales.