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Recuperan el cuerpo de una niña de 11 años tras un operativo en un puente de El Salvador

Participaron la Fuerza Naval, Comandos de Salvamento, Bomberos y Protección Civil en la búsqueda en Sonsonate, El Salvador, mientras la Policía investiga las causas

Luego de varias horas de labores de búsqueda, fue localizado el cuerpo de una menor de 11 años, quien había sido arrastrada por la corriente del Río Bandera, a la altura del Puente Bandera, cantón Tonalá, distrito de Sonsonate. La emergencia, inicialmente atendida como búsqueda y rescate, se convirtió posteriormente en una operación de recuperación. Video cortesía: Comandos de Salvamento de El Salvador.
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El cuerpo de una niña de aproximadamente once años fue recuperado en las últimas horas en la zona del puente Bandera, en Sonsonate, como resultado de un operativo que involucró a varias instituciones de rescate y seguridad de El Salvador. De acuerdo con información proporcionada por los Comandos de Salvamento Seccional Sonsonate, la búsqueda concluyó con la localización de la menor después de intensos trabajos de coordinación interinstitucional.

El procedimiento incluyó la participación activa de la Fuerza Naval de El Salvador, Comandos de Salvamento, buzos especializados, Protección Civil Municipal y el Cuerpo de Bomberos de El Salvador.

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Las labores se concentraron en las inmediaciones del puente Bandera, lugar donde fue reportada la desaparición de la niña. Según detalló Pedro Campo, socorrista de los Comandos de Salvamento Seccional Sonsonate, el despliegue de recursos se mantuvo durante varias horas, integrando equipos terrestres, acuáticos y de apoyo logístico.

“Logramos articular esfuerzos entre distintas instituciones para encontrar a la niña. Todo esto sucedió aquí, en el puente Bandera. Nuestros buzos ya se están preparando para regresar a la ciudad capital”, afirmó Campo en declaraciones divulgadas en los canales de la seccional del cuerpo de socorro desde el lugar.

Momentos exactos en que buzos de Comandos de Salvamento se sumergen en una poza ubicada en las cercanías del Puente Bandera para iniciar las labores de búsqueda de una menor de edad que desapareció por inmersión en este cuerpo de agua. Video cortesía: Comandos de Salvamento.

Durante el operativo, socorristas de los Comandos de Salvamento y buzos procedentes de diferentes puntos del país trabajaron en conjunto con efectivos de la Marina Nacional, miembros de la Policía Nacional Civil y personal de Protección Civil. Infobae reportó que la escena se mantuvo bajo estricta vigilancia con el objetivo de facilitar las maniobras de rescate y garantizar la seguridad de los equipos.

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“La coordinación entre las instituciones fue clave para el desarrollo de estas labores”, subrayó Campo, quien insistió en que la cooperación interinstitucional agilizó la localización del cuerpo. Diversos testigos y familiares de la niña acompañaron el proceso desde el inicio del operativo, mientras los rescatistas implementaban protocolos de búsqueda en áreas de difícil acceso y zonas acuáticas.

Según información de Campo, la recuperación del cuerpo pone fin a una jornada marcada por la colaboración entre entidades estatales y voluntarios, en la que se destacó la respuesta inmediata ante la desaparición de la menor. “Agradecemos el apoyo fundamental de la Alcaldía Municipal de Sonsonate por todo el respaldo brindado en esta ocasión”, reiteró.

Por otra parte, el vocero agradeció el respaldo que habría ofrecido la Alcaldía Municipal de Sonsonate, que mencionan brindó apoyo logístico y recursos adicionales durante la jornada de búsqueda.

Intervención forense en la escena

Recuperan el cuerpo de una niña en el puente Bandera tras operativo de búsqueda en Sonsonate. Cortesía.
Recuperan el cuerpo de una niña en el puente Bandera tras operativo de búsqueda en Sonsonate. Cortesía.

El procedimiento en el puente Bandera concluyó con la intervención de autoridades forenses y representantes legales, quienes iniciaron las diligencias correspondientes tras la recuperación del cuerpo. Las instituciones participantes reiteraron su compromiso con la atención de emergencias y la protección de la población en situaciones de riesgo.

Las autoridades no han informado detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a la desaparición de la menor. Los equipos de rescate se retiraron del lugar tras concluir la operación, mientras la Policía Nacional Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos.

La identidad de la menor no ha sido confirmada por las autoridades.

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