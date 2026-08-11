Empresa internacional anuncia 400 nuevos empleos en Honduras

La compañía IBEX evalúa duplicar o triplicar su plantilla en Honduras en los próximos tres años.

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La empresa internacional IBEX anunció la creación de 400 nuevos puestos de trabajo en Honduras antes de que finalice 2026, como parte de sus planes de expansión, donde actualmente mantiene operaciones en Tegucigalpa.

El anuncio se produjo después de una reunión entre el director ejecutivo global de IBEX, Bob Dechant; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; y el ministro de Inversiones, Epaminondas Marinakys, en la que se abordaron las perspectivas de crecimiento de la compañía y del sector de tercerización de servicios empresariales.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno, además de las 400 nuevas contrataciones previstas para este año, IBEX estudia la posibilidad de duplicar o incluso triplicar su fuerza laboral en Honduras en los próximos dos o tres años.

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“Nos complace mucho que IBEX genere 400 empleos adicionales en Honduras antes de que finalice este año”, señaló Asfura tras el encuentro.

Las 400 nuevas plazas estarán vinculadas a las operaciones que la compañía desarrolla en Tegucigalpa y representan una ampliación de su actual plantilla en el país.

IBEX inició operaciones en Honduras en 2021, cuando estableció un centro de atención al cliente en Tegucigalpa. En ese momento, la empresa anunció planes para contratar inicialmente a más de 400 personas y proyectó aumentar posteriormente su capacidad hasta superar los 2.000 trabajadores.

Planes de expansión

Actualmente, la compañía informa en su sitio corporativo que mantiene una operación en Honduras con más de 1.000 empleados, además de modalidades de trabajo desde casa. La empresa opera también en otros mercados de América Latina, Asia y el Caribe.

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La compañía IBEX evalúa duplicar o triplicar su plantilla en Honduras en los próximos tres años

El nuevo proceso de contratación incrementaría nuevamente el número de trabajadores de IBEX en el país y reforzaría la posición de Tegucigalpa como uno de los puntos donde la compañía concentra sus operaciones de atención y experiencia del cliente.

Durante la reunión con las autoridades hondureñas, la compañía planteó la posibilidad de duplicar o triplicar su fuerza laboral en los próximos dos o tres años, una proyección que dependerá de las condiciones del mercado y de las necesidades de sus operaciones.

“Además, ellos están viendo la posibilidad de que los próximos dos o tres años van duplicar o triplicar la posibilidad de más oportunidades de empleos en IBEX”, afirmó Asfura.

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De concretarse una expansión de esa magnitud, el crecimiento de la empresa tendría impacto en el número de personas empleadas directamente por la compañía y en la demanda de servicios asociados a sus operaciones.

¿Qué hace IBEX en Honduras?

IBEX forma parte de la industria de tercerización de procesos empresariales y servicios de experiencia del cliente. Su operación está orientada a atender servicios para empresas de distintos sectores y mercados internacionales.

La compañía señala que trabaja con marcas de sectores como telecomunicaciones, comercio minorista, salud y otros servicios. A nivel global, cuenta con operaciones en varios países y una fuerza laboral de decenas de miles de empleados.

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En Honduras, su operación se concentra en Tegucigalpa, donde la empresa ha desarrollado servicios de atención al cliente y ha ampliado progresivamente sus actividades desde su llegada en 2021.

La expansión de IBEX ocurre dentro de un sector que Honduras busca desarrollar para atraer inversión y generar empleos vinculados con servicios empresariales y atención al cliente.

La compañía IBEX evalúa duplicar o triplicar su plantilla en Honduras en los próximos tres años.

La reunión entre la compañía y las autoridades incluyó conversaciones sobre el crecimiento de este segmento, así como sobre las condiciones necesarias para ampliar las operaciones de empresas internacionales instaladas en el país.

Para Honduras, la llegada y expansión de este tipo de compañías representa una fuente de empleos formales, particularmente para personas jóvenes con conocimientos de inglés y otras habilidades relacionadas con atención al cliente y servicios empresariales.

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Cuando IBEX anunció su llegada al país en 2021, la compañía informó que esperaba contratar más de 400 personas durante el primer mes de operaciones y proyectó que su centro hondureño podría superar los 2,000 empleados en los dos años siguientes.

Cinco años después, la empresa mantiene presencia en Tegucigalpa y contempla una nueva fase de crecimiento con 400 contrataciones adicionales antes de terminar 2026.