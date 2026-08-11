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Trump defendió a Infantino y advirtió que la FIFA cometería un “terrible error” si decide reemplazarlo de la presidencia

“Acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa”, afirmó el presidente estadounidense en referencia al Mundial de 2026. Además, agregó que, si el dirigente ítalo-suizo deja el cargo, “la competición nunca volvería a conocer un éxito ni una rentabilidad semejantes”

Trump defendió a Infantino y advirtió que la FIFA cometería un “terrible error” si decide reemplazarlo de la presidencia (REUTERS)
Trump defendió a Infantino y advirtió que la FIFA cometería un “terrible error” si decide reemplazarlo de la presidencia (REUTERS)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este lunes al titular de la FIFA, Gianni Infantino, ante la presión de las confederaciones de Europa (UEFA), Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y Asia (AFC), que reclamaron un cambio en el liderazgo del organismo tras el fracaso de un proyecto para abrir la entidad a inversores privados.

Trump afirmó que la FIFA cometería un “terrible error” si evalúa reemplazar a Infantino, quien por ahora es el único candidato declarado para las elecciones presidenciales de marzo próximo, en las que buscará un nuevo mandato de cuatro años.

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“La FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, contemplara aunque fuera por un instante sustituir a su presidente Gianni Infantino”, escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario estadounidense calificó al dirigente ítalo-suizo como una persona “formidable”.

“Acaba de presidir la Copa del Mundo más exitosa”, afirmó Trump, en referencia al Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México. El presidente estadounidense agregó que, si Infantino deja el cargo, “la competición nunca volvería a conocer un éxito ni una rentabilidad semejantes”.

El respaldo de Trump se produjo mientras tres de las seis confederaciones continentales de la FIFA elevaron la presión sobre Infantino. La UEFA, la Concacaf y la AFC difundieron una carta conjunta en la que convocaron a la denominada “familia del fútbol” a respaldar un cambio en la conducción del organismo.

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El comunicado de Trump vía Truth Social
El comunicado de Trump vía Truth Social

El liderazgo en el fútbol no es una posesión. No se trata de conservar -o exigir- el poder para uno mismo”, señalaron las tres confederaciones en la misiva. “Cuando la confianza se rompe a través del engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, agregaron en la “carta abierta a la familia del fútbol”.

La iniciativa no contó con la firma de las otras dos confederaciones que constituyen los principales apoyos de Infantino: la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que reúne a 54 federaciones nacionales afiliadas a la FIFA, y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que cuenta con diez asociaciones, entre ellas Brasil y Argentina. Tampoco respaldó la carta la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC), que reúne a 13 países.

La situación también expuso divisiones dentro de la Concacaf, en particular entre las tres asociaciones que serán anfitrionas del Mundial de 2026.

La Federación Mexicana de Fútbol se desmarcó de la posición de la Concacaf y reafirmó su respaldo a Infantino. En cambio, las federaciones de Estados Unidos y Canadá apoyaron la carta conjunta de la UEFA, la Concacaf y la AFC.

También expresaron su respaldo la Unión de Fútbol del Caribe (UCF) y la Unión Centroamericana de Fútbol (Uncaf), que apoyaron en X el pedido de “un cambio significativo que refuerce la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas de la FIFA”.

Trump afirmó que la FIFA cometería un “terrible error” si evalúa reemplazar a Infantino, quien por ahora es el único candidato declarado para las elecciones presidenciales de marzo próximo, en las que buscará un nuevo mandato de cuatro años (REUTERS)
Trump afirmó que la FIFA cometería un “terrible error” si evalúa reemplazar a Infantino, quien por ahora es el único candidato declarado para las elecciones presidenciales de marzo próximo, en las que buscará un nuevo mandato de cuatro años (REUTERS)

La disputa se produce antes de las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para marzo próximo. Infantino es por ahora el único candidato declarado y necesita obtener la mayoría de los 211 votos de las asociaciones miembro para acceder a un nuevo mandato de cuatro años.

Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016. Su continuidad quedó bajo presión tras la difusión de un controvertido proyecto para permitir la entrada de inversores privados en el organismo, iniciativa que finalmente fue abandonada.

En paralelo, Trump e Infantino mantienen una relación cercana desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en 2025. En diciembre del año pasado, el presidente de la FIFA entregó a Trump el Premio de la Paz de la FIFA, una distinción creada para esa ocasión.

(Con información de AFP)

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