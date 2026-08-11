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Costa Rica destina USD 506 millones para comprar medicamentos durante 2026

La CCSS busca garantizar el abastecimiento en toda su red de servicios, mientras negocia compras de alto costo que entre 2021 y 2025 generaron ahorros por $117,2 millones.

Primer plano de dos manos entregando y recibiendo un frasco de medicamentos y un blíster de pastillas en el mostrador de una farmacia.
La CCSS destinará ₡228 mil millones durante 2026 para la compra de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinará ₡228 mil millones (USD 506 millones) durante 2026 para la compra de medicamentos, incluidos tratamientos de alta complejidad, como parte de una estrategia que busca garantizar el abastecimiento oportuno en hospitales, clínicas y demás establecimientos de la red pública de salud.

La inversión pretende asegurar que los pacientes tengan acceso a los medicamentos que requieren y evitar que la falta de estos productos afecte la continuidad de procedimientos médicos, cirugías o tratamientos.

El monto forma parte del Programa Institucional de Compras de la CCSS, mediante el cual la Gerencia de Logística desarrolla mecanismos de planificación, consolidación de compras y negociación con proveedores para mejorar las condiciones de adquisición.

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Para Esteban Vega de la O, gerente de Logística de la CCSS, el proceso de compra de medicamentos no debe medirse únicamente por el monto invertido, sino por el impacto que esos recursos tienen en la atención de los pacientes.

“El esfuerzo no termina con la compra de los medicamentos. Buscamos que esa inversión tenga un impacto real en la salud de las personas mediante su uso adecuado. Solo en 2026 la CCSS destina ₡228 mil millones a la compra de medicamentos, muchos de ellos de alta complejidad”, señaló Vega.

La institución sostiene que garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos es fundamental para mantener la continuidad de los servicios y evitar que los pacientes tengan que enfrentar retrasos en sus tratamientos o procedimientos.

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Buscan evitar atrasos en cirugías y tratamientos

Uno de los objetivos de la estrategia de compras es evitar que un procedimiento médico tenga que ser suspendido o reprogramado debido a la falta de un medicamento, insumo o dispositivo necesario.

“No queremos que un paciente que ha esperado un prolongado tiempo para una cirugía tenga que reprogramarla porque no tenía el medicamento, el insumo o el dispositivo necesario. Una compra pública efectiva, eficiente y oportuna salvaguarda el derecho a la salud de nuestros asegurados”, afirmó el gerente de Logística.

La planificación de las adquisiciones busca anticipar las necesidades de los establecimientos de salud y mantener un flujo adecuado de productos en la red.

Para ello, la Gerencia de Logística utiliza mecanismos de compra consolidada, mediante los cuales se agrupan las necesidades institucionales con el objetivo de obtener mejores condiciones de adquisición.

La estrategia adquiere especial relevancia en el caso de los medicamentos de alto costo y alta complejidad, debido al impacto que representan sobre el presupuesto institucional.

La CCSS señala que las negociaciones y mecanismos utilizados para este tipo de productos han permitido generar importantes ahorros sin dejar de ampliar el acceso de los pacientes a tratamientos.

La institución busca garantizar el abastecimiento de medicamentos en hospitales, clínicas y demás establecimientos de su red. Créditos: Luis Madrigal/Delfino.cr (CC BY-SA)
La institución busca garantizar el abastecimiento de medicamentos en hospitales, clínicas y demás establecimientos de su red. Créditos: Luis Madrigal/Delfino.cr (CC BY-SA)

Ahorros por $117,2 millones

Entre 2021 y 2025, las estrategias de compra implementadas por la institución permitieron acumular ahorros por $117,2 millones.

De acuerdo con la CCSS, estos recursos fortalecen la sostenibilidad financiera de la institución y permiten ampliar las posibilidades de acceso a tratamientos innovadores y de alto costo.

La lógica detrás de estas estrategias consiste en utilizar el poder de compra de la institución para negociar mejores condiciones y aprovechar economías de escala.

En lugar de realizar adquisiciones de manera fragmentada, la consolidación de la demanda permite que la CCSS negocie mayores volúmenes y busque condiciones más favorables para los recursos públicos.

El objetivo es que los recursos liberados mediante estos ahorros puedan utilizarse para atender otras necesidades de la población asegurada.

“El objetivo es que el paciente tenga el medicamento cuando lo necesite. Los ahorros obtenidos nos permiten ampliar la cobertura, incorporar innovación y garantizar un acceso oportuno que marque una diferencia en la evolución de la enfermedad”, concluyó Vega.

Los procesos de adquisición incluyen medicamentos de alta complejidad y tratamientos de alto costo para la población asegurada. Crédito: CCSS
Los procesos de adquisición incluyen medicamentos de alta complejidad y tratamientos de alto costo para la población asegurada. Crédito: CCSS

Medicamentos de alta complejidad

Una parte importante de la inversión corresponde a medicamentos utilizados para atender enfermedades que requieren tratamientos especializados y que pueden representar un costo elevado para el sistema de salud.

La CCSS busca que los procesos de compra permitan mantener disponibles estos tratamientos dentro de la red de servicios, al tiempo que se controlan los costos asociados con su adquisición.

El desafío consiste en equilibrar dos necesidades: garantizar el acceso de los pacientes a medicamentos innovadores y, al mismo tiempo, administrar de manera responsable los recursos públicos destinados al sistema sanitario.

La institución asegura que las estrategias de negociación y planificación permiten ampliar las posibilidades de cobertura y mantener la sostenibilidad financiera.

La compra de medicamentos constituye uno de los componentes fundamentales para garantizar la atención médica de la población asegurada. Una interrupción en el abastecimiento puede repercutir directamente en tratamientos, consultas, hospitalizaciones y procedimientos quirúrgicos.

Por esa razón, la CCSS plantea la planificación de las adquisiciones como una herramienta para anticipar las necesidades de los centros médicos y reducir el riesgo de faltantes.

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