“Lo único que hice fue tirarme a la calle”: el dramático relato de una periodista durante el terremoto en Colombia

El terremoto en Colombia dejó al menos 132 muertos, 570 heridos y graves daños materiales en varias ciudades

Guardar

El sismo que sacudió varias ciudades de Colombia dejó al menos 132 muertos, 570 heridos y graves daños materiales. Manizales, Pereira y Cali figuran entre las localidades más afectadas. El movimiento telúrico se sintió también en Panamá y Ecuador. El gobierno local dispuso un toque de queda para evitar saqueos y desbordes, mientras la población intenta recuperarse del impacto.

Laura Henao, periodista colombiana y residente de Manizales, describió en Infobae en Vivo la experiencia durante el sismo. “Fue un momento muy angustiante”, relató Henao. Contó que se preparaba para salir a su oficina cuando escuchó gritos de personas alertando sobre el temblor.

PUBLICIDAD

“Yo lo único que hice fue tirarme a la calle con la otra gente que estaba en ese sector y esperar”, explicó. Henao afirmó que el temblor duró un minuto largo, lo que generó una sensación de incertidumbre y miedo entre los presentes.

Según Henao, la preocupación por los familiares fue inmediata. “Pensando en mi mamá, eso fue horrible”, sostuvo. Relató que logró salir a la calle y que, afortunadamente, su madre ya se encontraba fuera de casa. “Creo que la sensación hubiera sido muy complicada”, agregó. Consultada sobre su vivienda, Henao detalló que la estructura permaneció en pie, aunque tuvieron que forzar la puerta para rescatar a su gato.

PUBLICIDAD

Manizales, Pereira y Cali quedaron entre las ciudades más afectadas por el sismo, que también se sintió en Panamá y Ecuador (Captura de video)

Medidas tras el terremoto y balance de daños

Las autoridades de Manizales dispusieron un toque de queda desde la madrugada para evitar saqueos y problemas de orden público. “Hasta las cinco de la mañana había toque de queda”, precisó Henao. El gobierno departamental extendió la medida hasta el viernes siguiente. La periodista señaló que los organismos de socorro no lograron revisar todas las estructuras afectadas durante la primera jornada.

En Manizales, el sismo dejó más de 160 estructuras dañadas y afectó a quince instituciones educativas. “No sé si han visto las imágenes de la icónica catedral de Manizales, que una de las torres quedó ladeada, por lo menos cayó sobre la misma catedral y no se fue hacia el otro lado, evitando afectar más el centro de la ciudad”, describió Henao.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo informó que en Manizales murieron cinco personas y que en el departamento de Caldas la cifra ascendió a seis.

La periodista Laura Henao relató que durante el terremoto en Manizales salió a la calle por instinto ante los gritos y la duración del temblor

Sensaciones entre la población y dificultades en las comunicaciones

El sismo provocó una reacción de pánico entre los habitantes de Manizales. “Del susto, la gente gritaba, la gente pedía ayuda”, explicó Henao. Detalló que muchos residentes no pudieron comunicarse con sus familias durante varias horas. “Dos horas después del terremoto, no salían llamadas por celular normal. Todo era el poquito Internet que había”, indicó. La periodista subrayó la angustia generalizada por la falta de información inmediata sobre el estado de los seres queridos.

Henao describió que, tras el temblor, la ciudad experimentó un silencio inusual. “Fue una sensación muy extraña. Un silencio, una sensación triste en la ciudad, claramente por todo lo que pasó”, expresó. La población intentó reanudar sus actividades, pero la preocupación por nuevas réplicas y la evaluación de daños persistió entre los vecinos.

PUBLICIDAD

Infraestructura y servicios en las ciudades afectadas

El movimiento sísmico impactó especialmente en Pereira, donde la situación resultó más grave que en Manizales. Henao comentó que en Pereira hubo racionamiento de agua, luz y energía, y que las autoridades pidieron a la población abastecerse de agua y alimentos. En Manizales, los comercios de primera necesidad permanecieron abiertos hasta las diez de la noche, aunque el acceso resultó limitado por las medidas de seguridad.

En cuanto a los servicios básicos, Henao explicó que Manizales no enfrentó los mismos problemas de abastecimiento que otras ciudades, aunque la movilidad y el acceso a la ciudad se vieron restringidos. Las tareas de rescate y evaluación de daños continúan, con prioridad en las zonas donde se reportaron mayores colapsos.

PUBLICIDAD

Las autoridades de Manizales impusieron un toque de queda tras el sismo para prevenir saqueos y problemas de orden público REUTERS/Christian EscobarMora

Contexto político y respuesta institucional

El terremoto ocurrió pocos días después de la asunción del nuevo presidente de Colombia. Henao destacó que la coincidencia del desastre natural con el cambio de autoridades generó un escenario complejo para la respuesta institucional. “Ayer en la tarde llegó el vicepresidente recién posesionado, José Manuel Restrepo, a ponerse al mando de la situación aquí en Manizales y en Caldas”, señaló. Henao consideró que la coordinación entre la alcaldía y los organismos de socorro resultó eficaz durante las primeras horas tras el sismo.

La periodista remarcó que el manejo de la emergencia implicó una rápida movilización de recursos y personal, aunque reconoció que la magnitud del evento superó las previsiones iniciales. Las cifras oficiales de víctimas y daños se mantienen en revisión, mientras la población espera la normalización de servicios y la reconstrucción de las áreas más afectadas.

PUBLICIDAD

El personal de emergencias trabaja en el lugar donde se encuentra un edificio dañado tras un terremoto, en Cali, Colombia, 10 de agosto, 2026. REUTERS/Christian EscobarMora

Protocolo de acción y percepción de riesgo

Consultada sobre los protocolos ante terremotos, Henao admitió que la reacción de la mayoría fue instintiva. “Yo creo que en la calle ahí sí es instinto de supervivencia, porque uno, ¿qué va a hacer?”, expresó. Agregó que quienes se encontraban en sus casas intentaron resguardarse, pero muchos optaron por salir a la calle. Henao observó que la falta de una alerta temprana dificultó la prevención de daños y lesiones.

En Manizales, algunos teléfonos celulares emitieron una alarma previa, aunque no todos los residentes la recibieron. “En el caso mío no me sirvió, pues porque no me di cuenta”, comentó Henao. Consideró que la experiencia dejará una huella duradera en la población y subrayó la importancia de la preparación ante futuros eventos sísmicos.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales y nacionales continúan con las tareas de asistencia y evaluación. El impacto del terremoto en Colombia evidencia la vulnerabilidad de la región ante fenómenos naturales de gran magnitud.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.