12 horas de rodaje, 8 de fiesta y solo 4 de sueño: así fue la extenuante rutina de Jack Nicholson en El resplandor

Jack Nicholson enfrentó una de las etapas más intensas de su carrera mientras filmaba El resplandor en Londres, bajo la dirección de Stanley Kubrick

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En 1980, Jack Nicholson se sumergió en uno de los retos más intensos de su carrera durante la filmación de El resplandor bajo las órdenes de Stanley Kubrick.

Mientras recorría los pasillos del hotel ficticio Overlook ante las cámaras, el actor equilibraba largas jornadas de grabación con una vida nocturna agitada en Londres, enfrentando una rutina que a menudo lo ponía al límite.

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Un ciclo extenuante de trabajo y vida nocturna

Durante el rodaje de El resplandor, Jack Nicholson quedó envuelto en un ritmo vertiginoso. Sus días transcurrían entre largas horas en el set y noches intensas en Londres.

Durante el rodaje, el actor combinó extensas jornadas en el set con salidas nocturnas y muy pocas horas de sueño (Foto: Warner Bros. Pictures)

El propio actor describió su rutina de ese periodo: “Trabajaba doce horas en la película, salía de fiesta durante ocho horas, dormía cuatro y volvía a empezar de nuevo al día siguiente”.

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Semana tras semana, Nicholson sostuvo ese ciclo, donde el cansancio se instaló como parte de su vida cotidiana y la frontera entre trabajo y ocio prácticamente desapareció.

El propio Nicholson resumió esa etapa de Londres con una frase contundente recuperada por SensaCine: “Estaba decidido a reducirlo todo a cenizas, noche tras noche”. La combinación de jornadas maratónicas y descanso insuficiente marcó no solo el tono del rodaje, sino también la construcción de uno de los personajes más recordados de su filmografía.

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La presión de un director perfeccionista

Stanley Kubrick exigía repeticiones constantes y buscaba la perfección en cada toma, lo que incrementó la exigencia para todo el equipo

La presencia de Stanley Kubrick en el set imponía un ritmo singular. El cineasta, conocido por su búsqueda incesante de la toma perfecta, exigía a sus actores un nivel de entrega poco habitual en la industria.

Algunas escenas requerían hasta 50 repeticiones, en un intento por capturar matices específicos de cada interpretación. Esta metodología intensificó la presión sobre el elenco y el equipo técnico.

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Durante la filmación, Kubrick y Nicholson sostuvieron discusiones creativas sobre el desarrollo de Jack Torrance. El actor optó por confiar en el enfoque del director, convencido de que el proceso experimental era parte integral de la visión de Kubrick. La relación profesional entre ambos se caracterizó por una búsqueda constante de nuevos enfoques para cada escena.

El desafío de sostener el personaje bajo presión

Nicholson debió sostener el papel de Jack Torrance en medio del cansancio y la exigencia emocional que requería el rodaje (Grosby)

Interpretar a Jack Torrance implicó para Nicholson recorrer un territorio emocional exigente y, al mismo tiempo, mantener el ritmo de trabajo y vida nocturna.

Las largas horas bajo las luces del set, sumadas al desgaste acumulado por la falta de sueño, obligaron al actor a buscar nuevas formas de mantenerse concentrado y enérgico. La atmósfera del rodaje, marcada por el perfeccionismo de Kubrick, influyó directamente en la intensidad de la actuación.

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A pesar de las dificultades, la interpretación de Nicholson en El resplandor logró trascender las circunstancias adversas. El propio actor reconoció en entrevistas posteriores que ese periodo fue uno de los más exigentes de su carrera, pero también el que le permitió explorar registros poco habituales en su trayectoria.

Un rodaje que dejó huella

Las historias sobre la filmación y las anécdotas de Nicholson y Kubrick permanecen como parte del legado de una de las películas más influyentes del género

La experiencia de El resplandor se convirtió en una referencia no solo por el resultado en pantalla, sino por las condiciones extremas en las que se desarrolló. Las anécdotas sobre la rutina de Nicholson y la meticulosidad de Kubrick alimentan hasta hoy el mito del rodaje. El proceso, continúa siendo objeto de análisis por parte de especialistas y fanáticos del cine.

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Décadas después, el trabajo conjunto de Nicholson y Kubrick en Londres sigue siendo un ejemplo de la relación entre exigencia, resistencia y arte cinematográfico. La película permanece como uno de los grandes hitos del cine de terror y la historia detrás de su creación mantiene vivo el interés sobre lo que ocurre fuera de plano.