Panamá

Camarones, teca y banano lideran la canasta exportadora panameña en 2026

Aunque las ventas al exterior retrocedieron frente a 2025, el desempeño se mantiene entre los más altos de la serie histórica para el período enero-abril.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los camarones congelados se consolidaron como el principal producto de exportación panameño entre enero y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de bienes de Panamá alcanzaron los 343.3 millones de dólares durante los primeros cuatro meses de 2026, consolidando el segundo mejor resultado para el período enero-abril desde 2010, pese a registrar una ligera caída de 3.5% respecto al mismo lapso del año anterior.

De acuerdo con el más reciente informe de desempeño comercial elaborado por Intelcom, con base en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), las ventas al exterior disminuyeron en 12.4 millones de dólares frente a abril de 2025, cuando el acumulado ascendió a 355.7 millones de dólares.

Sin embargo, las autoridades destacan que el desempeño sigue siendo sólido si se considera que las cifras excluyen completamente las exportaciones de concentrado de cobre, luego del cese de operaciones de la mina a finales de 2023. Durante años, este producto representó uno de los principales motores de las exportaciones nacionales.

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Los datos muestran además que la oferta exportable panameña continúa diversificándose y mantiene una fuerte presencia de productos agropecuarios, pesqueros, forestales, industriales y farmacéuticos en los mercados internacionales.

Los camarones y langostinos congelados se mantuvieron como el principal producto de exportación del país al sumar 45.6 millones de dólares, equivalentes al 13.3% del total exportado.

Infografía con datos de exportaciones de Panamá de enero a abril de 2026, mostrando un puerto con buques de carga, productos y destinos.
Las exportaciones panameñas alcanzaron $343.3 millones entre enero y abril de 2026, concentrándose en diez mercados y productos del sector agroindustrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En segundo lugar se ubicó la teca en bruto con 23.6 millones de dólares, seguida por los bananos con 19.9 millones y el azúcar de caña con 19.3 millones.

También sobresalieron el aceite de palma en bruto, los medicamentos, las sandías frescas, la chatarra de hierro y acero, los desperdicios y desechos de oro o chapado, así como el café sin tostar ni descafeinar.

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En conjunto, estos diez productos representaron cerca del 56% de todas las exportaciones registradas por Panamá durante el período analizado.

A nivel sectorial, los productos pesqueros lideraron el desempeño exportador. El capítulo correspondiente a pescados y crustáceos aportó el 20.2% de las exportaciones nacionales.

Le siguieron las frutas con una participación de 12.8%, la madera y sus manufacturas con 7.7%, las grasas y aceites con 6.9%, la fundición, hierro y acero con 6.8%, y los azúcares con 6.2%.

Dos trabajadores con cascos de seguridad y guantes cargan cajas de cartón con el logo 'Hecho en Panamá' en un contenedor metálico. El logo es azul y rojo.
Los diez principales destinos concentraron más del 70% de las exportaciones panameñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos farmacéuticos también mantuvieron una participación relevante de 5.2%, mientras que las exportaciones de perlas finas y piedras preciosas representaron el 4.5%. Completan el listado las carnes y despojos comestibles y las bebidas, ambas con una participación de 2.9%.

Estados Unidos continuó siendo el principal destino de las exportaciones panameñas. Entre enero y abril adquirió mercancías por 64.5 millones de dólares, equivalentes al 18.8% del total exportado. El segundo mercado fue Taiwán, con 46.3 millones de dólares y una participación de 13.5%.

La lista de principales compradores también incluye a la Zona Libre de Colón, India, Países Bajos, Costa Rica, México, Tailandia, China continental y Reino Unido. En conjunto, estos diez mercados concentraron el 71.3% de las exportaciones panameñas.

Otro dato relevante del informe es que el 70.7% de las exportaciones nacionales tuvo como destino países con los que Panamá mantiene acuerdos comerciales vigentes.

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de bienes panameños, seguido por Taiwán e India. (AP Foto/Matías Delacroix)
Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de bienes panameños, seguido por Taiwán e India. (AP Foto/Matías Delacroix)

Entre los bloques económicos destacan el Mercado Común Centroamericano (MCCA), que recibió el 11.1% de las exportaciones; la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), con 10.4%; y la Unión Europea, con 9.6%.

Cuando se incorporan las exportaciones de valor agregado realizadas desde zonas francas y el Área Económica Especial Panamá Pacífico, la oferta exportable total del país alcanza una dimensión aún mayor.

Bajo esta metodología, el valor consolidado de las exportaciones panameñas llegó a 448.8 millones de dólares durante los primeros cuatro meses de 2026.

Este resultado está compuesto por 343.3 millones de dólares en exportaciones registradas y 105.5 millones de dólares generados por empresas establecidas en regímenes especiales. Frente al mismo período del año anterior, la disminución fue de apenas 1.2%, equivalente a 5.5 millones de dólares.

Las exportaciones de manufactura desde zonas francas y Panamá Pacífico sumaron 105.6 millones de dólares entre enero y abril. El resultado supera los 98.6 millones registrados en igual período de 2025 y confirma la creciente importancia de estas plataformas para la generación de valor agregado y la diversificación de la economía panameña

La teca, los bananos y el azúcar figuran entre los productos con mayor presencia en los mercados internacionales. EFE
La teca, los bananos y el azúcar figuran entre los productos con mayor presencia en los mercados internacionales. EFE

Los datos históricos muestran que las exportaciones de valor agregado provenientes de regímenes especiales han superado los 100 millones de dólares en promedio durante los primeros cuatro meses de cada año desde 2022, reflejando una tendencia de consolidación de este segmento dentro de la estructura exportadora nacional.

Aunque la caída de 3.5% en las exportaciones registradas refleja los desafíos que enfrenta el comercio internacional, el informe evidencia que Panamá mantiene una oferta exportable amplia y diversificada.

El protagonismo de productos pesqueros, agrícolas, forestales, farmacéuticos e industriales, sumado al aporte de las zonas francas y Panamá Pacífico, apunta a una estrategia cada vez menos dependiente de un solo producto y con mayor capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado global.

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