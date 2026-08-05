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El avance de los misiles balísticos rusos: cómo superaron las defensas de Ucrania y provocaron una nueva escalada en la guerra

Al mismo tiempo, un nuevo ataque masivo ruso contra Kiev dejó al menos 17 personas muertas y 44 heridas, según confirmaron las autoridades locales tras el impacto en zonas civiles y edificios residenciales

La velocidad y trayectoria de los misiles balísticos rusos dificultan la reacción de las defensas ucranianas (EFE)
La velocidad y trayectoria de los misiles balísticos rusos dificultan la reacción de las defensas ucranianas (EFE)
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Los misiles balísticos rusos comenzaron a atravesar las defensas aéreas de Ucrania con una frecuencia cada vez mayor, lo que expone a las principales ciudades y a la población civil a daños devastadores, mientras Kiev enfrenta limitaciones críticas en sus sistemas de interceptación y una presión militar sostenida en el frente oriental.

En la última ofensiva que sacudió Kiev y sus alrededores, los sistemas de defensa aérea no lograron interceptar ninguno de los proyectiles lanzados por Rusia. Los misiles impactaron en una cervecería, un almacén y una oficina de clasificación de correo, y provocaron la muerte de al menos 17 personas, además de decenas de heridos. La administración militar confirmó la destrucción de viviendas y edificios residenciales.

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En paralelo, la intensificación de los ataques rusos en la región de Donetsk forzó la evacuación de cientos de familias con niños en Kramatorsk, donde las fuerzas rusas se acercaron a menos de 20 kilómetros del borde este de la ciudad.

La creciente efectividad de los misiles balísticos rusos se explica, en parte, por la velocidad y la trayectoria de estos proyectiles, que descendieron a varias veces la velocidad del sonido con una inclinación tan pronunciada que solo las baterías Patriot suministradas por Estados Unidos lograron interceptarlos de manera puntual. A diferencia de los misiles de crucero, que volaron a baja altura y pudieron rastrearse como aviones no tripulados, los misiles balísticos se dispararon como cohetes y cayeron casi en vertical, lo que dejó a los operadores de defensa apenas unos segundos para reaccionar antes del impacto.

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El sistema Patriot, el más avanzado entre los que recibió Ucrania, utilizó interceptores diseñados para chocar directamente contra la ojiva enemiga. Sin embargo, la cantidad de baterías Patriot disponibles resultó insuficiente para proteger todos los centros urbanos, y la escasez de interceptores obligó a racionar el uso de los misiles defensivos.

El sistema Patriot fue el único capaz de interceptar los misiles balísticos rusos en Ucrania (Reuters)
El sistema Patriot fue el único capaz de interceptar los misiles balísticos rusos en Ucrania (Reuters)

Rusia aprovechó esta debilidad y aumentó la combinación de ataques con misiles balísticos, drones y señuelos, lo que saturó los sistemas de defensa y dificultó la labor de los operadores ucranianos.

La situación se agravó cuando la demanda internacional de interceptores Patriot y THAAD creció debido a otros conflictos. El inventario estadounidense de interceptores Patriot se redujo de manera significativa. La producción actual no alcanzó a compensar la demanda: Lockheed Martin entregó más de 600 interceptores en 2025 y trabaja para aumentar la capacidad, pero la brecha persiste.

En Europa, la OTAN espera inaugurar una planta de producción de misiles Patriot en Alemania, aunque ese refuerzo aún no llegó a las líneas de defensa ucranianas. En el terreno político, el futuro suministro de sistemas Patriot también enfrentó incertidumbre.

Durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía, el presidente Donald Trump prometió una licencia para que Ucrania pueda producir misiles Patriot, pero semanas después aclaró que no tomó una decisión definitiva. Funcionarios y especialistas coincidieron en que la producción local, en caso de concretarse, demoraría años.

Frente al desafío de los misiles balísticos, Ucrania adoptó una estrategia complementaria: atacar los lanzadores rusos antes de que disparen. Para eso, el presidente Volodimir Zelensky solicitó a Estados Unidos ayuda para obtener acceso a la red Starlink, con el objetivo de utilizar drones para ubicar lanzadores y su infraestructura en territorio ruso. Ese permiso, hasta ahora, no recibió confirmación pública por parte de la Casa Blanca ni de SpaceX.

Zelensky solicitó a Estados Unidos acceso a la red Starlink para localizar lanzadores rusos (Europa Press)
Zelensky solicitó a Estados Unidos acceso a la red Starlink para localizar lanzadores rusos (Europa Press)

Mientras tanto, Kiev impulsó el desarrollo de un sistema antibalístico propio, denominado Freya, con el respaldo de nueve países europeos. El proyecto buscó reducir la dependencia de los Patriot y acelerar la producción de defensas antimisiles, aunque su despliegue aún no tuvo fecha definida.

Bajo este contexto, Zelensky remarcó que Ucrania solo recibió un tercio de los misiles de defensa aérea en la primera mitad del año, en comparación con el mismo periodo anterior, y pidió a sus aliados un aumento inmediato en la entrega de interceptores o, en su defecto, la imposición de sanciones más estrictas contra la industria militar rusa, que mantiene su capacidad de producción intacta.

(Con información de AP)

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