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Un dron con explosivos obligó a cerrar el aeropuerto de Leipzig: Alemania denunció un “ataque híbrido”

Durante el operativo, la policía y la fiscalía regionales informaron que el dron se encontró junto a un avión ucraniano Antonov AN-124, utilizado regularmente para operaciones logísticas en el contexto de la guerra en Ucrania

El uso de un dron armado dentro de un aeropuerto representó una amenaza inédita para la seguridad alemana (Reuters)
El uso de un dron armado dentro de un aeropuerto representó una amenaza inédita para la seguridad alemana (Reuters)
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Alemania suspendió durante la madrugada las operaciones en el aeropuerto de Leipzig/Halle tras el hallazgo de un dron cargado con explosivos en una zona restringida, cerca de un avión ucraniano Antonov. El suceso activó de inmediato un protocolo antiterrorista y llevó al cierre temporal de ambas pistas, además del desvío de varios vuelos de carga y pasajeros.

El incidente se desencadenó poco antes de la medianoche, cuando personal de seguridad detectó la presencia de un objeto volador no identificado en el área de carga del aeropuerto, uno de los principales centros logísticos de Europa. Tras ese aviso, las autoridades desplegaron un robot de desactivación de explosivos y acordonaron la zona para retirar el artefacto. Tras examinar el dron con equipos especializados, la policía confirmó que portaba un dispositivo explosivo y desactivó el detonador, que presentaba fallos en su mecanismo.

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Las autoridades alemanas calificaron el episodio como un hecho de máxima gravedad por el uso de un dron armado dentro de un aeropuerto, y ordenaron una investigación para determinar la fabricación del aparato, las características del explosivo, su procedencia y la identificación de los responsables.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, interrumpió sus vacaciones y se trasladó al aeropuerto para supervisar las operaciones. En una rueda de prensa, calificó el incidente como un “ataque híbrido” y destacó que el uso de drones armados en un aeropuerto representó un nuevo nivel de amenaza para la seguridad nacional. Además, remarcó que el nivel de preparación técnica sugirió una autoría profesional.

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Alexander Dobrindt, ministro del Interior, interrumpió sus vacaciones y acudió personalmente al aeropuerto de Leipzig tras el hallazgo (Reuters)
Alexander Dobrindt, ministro del Interior, interrumpió sus vacaciones y acudió personalmente al aeropuerto de Leipzig tras el hallazgo (Reuters)

Durante el operativo, la policía y la fiscalía regionales informaron que el dron se encontró junto a un avión ucraniano Antonov AN-124, utilizado regularmente para operaciones logísticas en el contexto de la guerra en Ucrania. El aeropuerto de Leipzig/Halle, por su relevancia estratégica, se mantuvo bajo estricta vigilancia desde el inicio de la invasión rusa, ya que funciona como centro de tránsito para ayuda humanitaria y suministros militares.

La pista norte del aeropuerto reanudó sus operaciones cerca de las dos de la madrugada, tras casi dos horas de cierre, mientras que la pista sur permaneció clausurada durante la jornada para inspecciones adicionales. Las autoridades aseguraron que no existió peligro para pasajeros ni para empleados, aunque el tráfico aéreo experimentó desvíos y demoras.

El hallazgo del dron detonó la intervención de especialistas en explosivos, fuerzas federales y equipos forenses, que analizaron el aparato y recolectaron pruebas para la investigación.

Las autoridades alemanas abrieron una investigación para determinar la procedencia y fabricación del dron detectado en Leipzig (Reuters)
Las autoridades alemanas abrieron una investigación para determinar la procedencia y fabricación del dron detectado en Leipzig (Reuters)

El incidente en Leipzig se inscribe en una serie de alertas recientes por drones en instalaciones críticas de Alemania, incluidas plantas energéticas, terminales logísticas y bases militares. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la vigilancia sobre infraestructuras estratégicas se intensificó ante la sospecha de actividades de sabotaje y reconocimiento atribuidas a servicios de inteligencia extranjeros.

Por el momento, las autoridades no confirmaron la autoría ni el origen del dron y continuaban las investigaciones para esclarecer los hechos. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) indicó que seguía en contacto con las autoridades alemanas mientras se reforzaba la seguridad en el aeropuerto de Leipzig y en otras infraestructuras críticas del país, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la escalada de amenazas en el espacio aéreo europeo.

(Con información de AP, DPA, Europa Press y Reuters)

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