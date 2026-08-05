El Dow Jones marcó un nuevo máximo histórico en un día mixto para Wall Street

Fotografía de archivo de trabajadores de la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

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El Dow Jones cerró el miércoles en un nuevo máximo histórico —su tercera sesión consecutiva en récord— al subir 264,04 puntos (0,49%) hasta las 54.349,92 unidades, impulsado por las esperanzas de un acuerdo de paz en Oriente Medio que podría reabrir el estrecho de Ormuz. El avance contrasta con el retroceso del Nasdaq Composite, que cedió 225,32 puntos (0,85%) hasta los 26.359,67, y con el S&P 500, que perdió 13,33 puntos (0,17%) para cerrar en 7.723,19 unidades.

La jornada llegó después de que el Dow y el S&P 500 alcanzaran máximos históricos el martes, en una semana marcada por la caída de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), ambos impulsados por la expectativa de un acuerdo diplomático con Irán.

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Una propuesta en discusión entre Irán y Omán otorgaría a Teherán el control sobre los buques que transitan el golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, según informaron a Reuters una fuente iraní de alto rango y dos funcionarios regionales. Se trata de una de las mayores concesiones a Teherán registradas hasta la fecha en estas negociaciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní confirmó que ambos países acordaron una ruta para los buques que transitan el estrecho y que ultiman los detalles para su gestión conjunta. No obstante, fuentes oficiales iraníes subrayaron que cualquier reapertura dependería de que EEUU cumpla lo que Teherán considera su compromiso de levantar el bloqueo naval a los puertos iraníes.

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“Los factores que generan inseguridad en el estrecho de Ormuz siguen existiendo por parte de Estados Unidos, en particular el bloqueo naval y otras acciones agresivas y amenazantes contra Irán y sus intereses”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní Esmaeil Baqaei, según la agencia estatal IRNA. Los precios del petróleo habían caído con fuerza el lunes y el martes, tras declaraciones de funcionarios de la administración Trump que indicaban estar cerca de un acuerdo.

Fotografía de archivo. EFE/SARAH YENESEL

“Independientemente del daño a la reputación internacional de EEUU, los mercados solo se preocupan por ahora del efecto beneficioso de unos precios del petróleo más bajos, que probablemente contribuirán a enfriar la inflación y a reducir las posibilidades de subidas de tasas de la Fed en 2026”, señaló Chris Beauchamp, analista jefe de mercados de la plataforma IG.

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Pese al optimismo generalizado, varios analistas advirtieron sobre la velocidad del repunte. “Ha sido una subida vertiginosa, ni siquiera hemos tenido tiempo de tomar aliento”, afirmó Kenny Polcari, estratega jefe de mercados de Slatestone Wealth, citado por Reuters. Polcari añadió que el mercado no dará el acuerdo por hecho “hasta que veamos realmente el progreso, porque ¿cuántas veces nos han dado falsas esperanzas en los últimos cuatro meses?”.

Para el analista de Briefing.comPatrick O’Hare, la jornada del miércoles fue simplemente “un caso de mercado tomando aire”, aunque aclaró que los inversionistas siguen operando “con una mentalidad mayormente alcista”.

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Las caídas del Nasdaq estuvieron lideradas por SpaceX y Advanced Micro Devices (AMD). Las acciones de SpaceX —empresa dirigida por Elon Musk— se desplomaron un 13,6% tras publicar su primer informe trimestral de resultados como compañía cotizada en bolsa. Los ingresos casi se duplicaron y las pérdidas operativas se redujeron, impulsados por el auge de los negocios de comunicaciones satelitales Starlink y de inteligencia artificial (IA); sin embargo, los gastos superaron los USD 18.000 millones en el trimestre cerrado en junio, lo que generó inquietud sobre la sostenibilidad del gasto en centros de datos y proyectos de IA.

AMD cedió alrededor de un 7% pese a que sus proyecciones de ingresos trimestrales superaron las estimaciones de los analistas, reflejo de la fuerte demanda de procesadores para IA. Los inversionistas, según se informó, buscan pruebas más concretas de que el elevado gasto en IA se traducirá en un crecimiento más acelerado.

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En Europa, las bolsas cerraron con movimientos dispares. Londres avanzó apenas un 0,1%, París terminó sin cambios tras haber marcado un máximo histórico el martes, y Fráncfort retrocedió un 0,3%. Durante la sesión, Fráncfort y París se habían sumado a Madrid y Milán en registrar nuevos máximos históricos.

En Asia, los mercados se beneficiaron del repunte tecnológico de jornadas previas. Seúl —epicentro de la volatilidad en el sector tecnológico durante el último mes— avanzó un 3,8%, Tokio cerró con una ganancia superior al 3%, y las bolsas de Hong Kong y Shanghái también registraron alzas.