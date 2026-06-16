Costarricense David Jiménez es reconocido como campeón mundial absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo en 115 libras

La AMB elevó a David Jiménez desde el título interino del peso supermosca tras la salida de Jesse “Bam” Rodríguez a las 118 libras. Crédito: Redes sociales David Jiménez

El costarricense David “Medallita” Jiménez fue reconocido como campeón mundial absoluto de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, una designación que lo convirtió en el primer boxeador de Costa Rica en conquistar una corona absoluta del profesionalismo masculino y que abre una nueva etapa con defensas de título, retadores obligatorios y posibles peleas de unificación.

El nuevo monarca llega a esa condición con un registro de 19 peleas profesionale: ganó 18, 12 por nocaut, y perdió una sola vez. La designación se produjo en una división que atraviesa un período de reacomodo internacional.

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La vacante se originó después de que el estadounidense Jesse “Bam” Rodríguez subiera a las 118 libras. A partir de ese movimiento, el organismo elevó al cartaginés, que hasta ese momento era campeón interino del peso supermosca.

La noticia fue confirmada por Fight Club Promotions Costa Rica, la empresa encabezada por Ernesto Sandoval y Edgar Sandoval. Para el entorno del púgil, el anuncio excede el plano individual y se proyecta sobre toda la historia del boxeo costarricense.

Jiménez rompió una espera histórica para el boxeo masculino de Costa Rica

La consagración de Jiménez cerró una búsqueda de décadas en el boxeo masculino costarricense. Antes que él, Isaac Marín, Álvaro Rojas, Orlando Hernández, Humberto Aranda, Carl Davis y Bryan “Tiquito” Vásquez estuvieron cerca de esa meta, pero no lograron quedarse con un cinturón absoluto.

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El alcance del logro también se mide frente a un antecedente clave: Costa Rica ya había tenido campeonas mundiales en la rama femenina con Hanna Gabriels y Yokasta Valle, pero nunca un hombre había alcanzado una corona absoluta en el boxeo profesional.

Antes de este salto, Jiménez había construido una trayectoria extensa en el boxeo aficionado, donde representó a Costa Rica en distintas competencias internacionales. Esa base precedió a una carrera profesional que ahora suma 18 victorias en 19 presentaciones.

David "Medallita" Jiménez dio a conocer la noticia a través de un video posteado en sus redes sociales. Crédito: Facebook David Jiménez

El nuevo campeón y su equipo anticipan una etapa de mayor exposición

Ernesto “Tillo” Sandoval, manager y representante del peleador junto con Edgar Sandoval, describió el significado de la coronación en una declaración recogida en el texto fuente: “Hoy Costa Rica cumple un sueño. Este no ha sido un camino fácil ni rápido; ha sido un proceso de mucho trabajo, de creer cuando muchas veces era difícil, de seguir avanzando paso a paso y de mantenernos unidos como equipo. David se merece este momento porque ha entregado su vida al boxeo, porque ha trabajado con humildad, disciplina y corazón. Hoy no solo gana Medallita, gana su familia, gana su equipo y gana Costa Rica entera”.

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El propio Jiménez también vinculó el título con el respaldo recibido desde el inicio de su carrera. “Esto no es solo mío, es de todo Costa Rica. Gracias a cada persona que creyó en mí y me acompañó en este camino”, expresó el nuevo campeón.

Carta emitida por la AMB anunciando el logro del costarricense. Crédito: Redes sociales David Jiménez

El boxeador dejó claro que la coronación no cierra el recorrido deportivo, sino que inaugura una exigencia nueva. “Los ojos del mundo estarán puestos en mí, y voy a trabajar aún más fuerte para representar a Costa Rica de la mejor manera”, afirmó a medios nacionales.

La nueva condición de campeón absoluto implica para su equipo una exposición mayor en el circuito internacional, con la posibilidad de realizar defensas del cinturón, atender a los retadores obligatorios y buscar combates de unificación frente a otros monarcas de la división, según el texto fuente.

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