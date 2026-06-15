Kourtney Kardashian y Travis Barker revelan que perdieron un bebé al inicio de su relación

Kourtney Kardashian y Travis Barker recuerdan una pérdida de un hijo durante los primeros meses de su relación. (Créditos: Instagram/Kourtney Kardashian)

Kourtney Kardashian y Travis Barker compartieron públicamente un episodio personal de su vida en pareja al revelar que sufrieron una pérdida gestacional durante los primeros meses de su relación.

La información fue dada a conocer en el documental Travis Barker: Louder Than Fear, presentado el sábado 13 de junio en el Festival de Tribeca.

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Según se expone en la producción, la empresaria quedó embarazada aproximadamente seis meses después de comenzar su relación con el músico en 2021. La pareja explicó que esperaba una niña y que había elegido el nombre Tulip para la bebé.

Durante el documental, ambos recuerdan el momento en que recibieron la noticia de que el embarazo no continuaría. De acuerdo con su relato, en una consulta médica realizada cuando el embarazo había alcanzado alrededor de tres meses, los especialistas les informaron que el feto ya no presentaba actividad cardíaca.

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Kourtney Kardashian tuvo un aborto cuando tenía seis meses de relación con Travis Barker. (AP)

“Cuando perdimos al bebé, estábamos devastados. Lloramos durante días”, señaló Kourtney en el documental.

La revelación forma parte de un repaso más amplio sobre la vida personal y profesional de Travis Barker, baterista de la banda Blink-182, así como de distintos momentos que han marcado su trayectoria reciente.

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Además de recordar esa experiencia, la pareja habló sobre los esfuerzos que realizaron posteriormente para ampliar su familia. Según explicaron, recurrieron a tratamientos de fertilización in vitro y completaron cinco intentos en un período de ocho meses.

Kourtney Kardashian y Travis Barker enfrentaron varios problemas para poder tener un hijo . (REUTERS/Andrew Kelly)

Kourtney Kardashian había compartido previamente algunos aspectos de ese proceso en el programa televisivo The Kardashians, donde habló de los desafíos asociados a los tratamientos de fertilidad y de las decisiones tomadas junto a Barker en su deseo de tener un hijo en común.

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En mayo de 2023, ambos decidieron poner fin a los tratamientos de fertilización asistida y optar por intentar un embarazo de manera natural. Un mes después anunciaron públicamente que estaban esperando un bebé.

La noticia fue comunicada durante un concierto de Blink-182 en Los Ángeles. Mientras Barker se encontraba sobre el escenario, Kardashian mostró un cartel dirigido a su esposo con el mensaje: “Travis, estoy embarazada”.

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Kourtney Kardashian le reveló a Travis Barker que estaba embarazada durante un concierto.

Posteriormente, la pareja organizó una celebración para revelar el sexo del bebé, donde informaron que estaban esperando un niño.

Sin embargo, el embarazo también estuvo acompañado por algunas complicaciones médicas. En septiembre de 2023, Kardashian informó que había sido sometida a una cirugía fetal de urgencia.

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En aquel momento explicó que la intervención fue necesaria para proteger la salud del bebé durante la gestación. Tras el procedimiento, la empresaria agradeció públicamente el apoyo de Barker y del equipo médico que participó en su atención.

Finalmente, la pareja dio la bienvenida a su hijo Rocky en noviembre de 2023. El nacimiento representó la llegada de su primer hijo en común después de varios años de relación y de los distintos intentos para lograr el embarazo.

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Kourtney Kardashian y Travis Barker dieron la bienvenida a su hijo Rocky en 2023. (Créditos: Instagram/@kourtneykardash)

Kourtney Kardashian ya era madre de tres hijos fruto de su anterior relación con Scott Disick: Mason, Penelope y Reign. Por su parte, Barker comparte a sus hijos Landon y Alabama con su exesposa Shanna Moakler, además de mantener una estrecha relación con Atiana De La Hoya, su hijastra.

La revelación incluida en Travis Barker: Louder Than Fear aporta nuevos detalles sobre una etapa poco conocida de la relación entre Kardashian y Barker, quienes contrajeron matrimonio en mayo de 2022.

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El documental aborda diversos aspectos de la vida del músico y estará disponible en la plataforma Hulu a partir del 13 de agosto.