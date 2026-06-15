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Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

El hijo mayor de David y Victoria Beckham protagonizó una campaña para DoorDash en la que incluyó referencias a una situación “complicada”

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Brooklyn Beckham reaviva la polémica familiar con un mensaje en una campaña publicitaria. (Reuters)
Brooklyn Beckham reaviva la polémica familiar con un mensaje en una campaña publicitaria. (Reuters)

Brooklyn Beckham volvió a situar la atención sobre su relación con su familia tras protagonizar una nueva campaña publicitaria para la plataforma de entregas DoorDash.

En el video, compartido a través de sus redes sociales, el creador de la marca de salsas Cloud23 hizo una referencia indirecta a las tensiones que mantiene con sus padres, David y Victoria Beckham, y con otros integrantes de su entorno familiar.

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La pieza promocional, publicada en Instagram, muestra a Brooklyn sentado en el sofá de su casa mientras sostiene un control remoto. En el video comenta que está viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde su hogar y añade, entre risas, que existe una explicación detrás de esa situación.

“Probablemente se estén preguntando por qué estoy viendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde casa. Es una larga historia”, señala en el anuncio.

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Mientras habla, arroja unos boletos para el torneo sobre una mesa de centro. Segundos después, una leyenda aparece en pantalla con el mensaje: “Es complicado. Más información pronto”. La publicación fue acompañada por la frase “Larga historia” como descripción del video.

Brooklyn Beckham realizó un comentario que parecía una indirecta a sus padres.
Brooklyn Beckham realizó un comentario que parecía una indirecta a sus padres.

La campaña generó reacciones entre los seguidores de Brooklyn Beckham, quienes interpretaron la referencia como una alusión al distanciamiento que mantiene con su familia desde hace varios años.

Algunos usuarios comentaron sobre la situación familiar, mientras que otros consideraron que el empresario utilizó el humor para abordar un tema que ha sido objeto de atención mediática.

“Me pregunto por qué te niegas a hablar con tus padres”, dijo un usuario, mientras que otro escribió: “¿Estás en casa porque te divorciaste de toda tu familia?“.

Aunque, también hubo internautas que defendieron al famoso, al aseverar que el anuncio no tiene conexión con su familia.

“Por qué todo el mundo da por hecho que se refiere a su familia? El anuncio termina literalmente con ‘Es complicado. Próximamente’. Explicará en el siguiente anuncio a qué se refiera”, expresó un fan.

Algunos usuarios afirmaron que el anuncio de Brooklyn Beckham no tiene conexión con su familia.
Algunos usuarios afirmaron que el anuncio de Brooklyn Beckham no tiene conexión con su familia.

El anuncio fue difundido pocos días después de que su hermana menor, Harper Beckham, fuera vista llegando a la residencia que Brooklyn comparte con su esposa, Nicola Peltz, en Beverly Hills, California.

Según fotografías publicadas por medios estadounidenses, la joven de 14 años acudió al domicilio el pasado 12 de junio, poco después de participar en la ceremonia en la que David Beckham recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

De acuerdo con fuentes citadas por diversos medios, Harper llegó sin previo aviso y abandonó el lugar poco después al no encontrar a su hermano ni a su cuñada en la vivienda. Posteriormente, Brooklyn compartió en redes sociales que se encontraba en Nueva York cuando ocurrió la visita.

Representantes de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz señalaron que consideran que la presencia de fotógrafos en el lugar sugiere que la situación fue organizada con fines mediáticos. Sin embargo, una fuente cercana a David y Victoria Beckham rechazó esa versión.

Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham
Brooklyn Beckham y Nicola Peltz aseveraron que la visita de Harper fue orquestada por Victoria Beckham. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las especulaciones sobre un posible conflicto familiar comenzaron a cobrar fuerza en 2022, año en que Brooklyn y Nicola contrajeron matrimonio.

Desde entonces, diversos reportes han señalado desacuerdos entre ambas partes, aunque los integrantes de la familia han realizado pocas declaraciones públicas sobre el tema.

A principios de este año, Brooklyn se refirió directamente a la situación durante una entrevista en la que afirmó que no tenía intención de reconciliarse con su familia en ese momento.

También sostuvo que deseaba tomar sus propias decisiones y expresó desacuerdos respecto a la forma en que ciertos asuntos familiares habían sido abordados públicamente.

David y Victoria Beckham regresan a las redes sociales tras las acusaciones de su hijo Brooklyn
Brooklyn Beckham afirmó que no tiene planeado reconciliarse con sus padres. (REUTERS/Jaimi Joy)

Entre sus declaraciones, señaló que buscaba defender su posición personal y cuestionó algunas narrativas relacionadas con la imagen pública de la familia. Sus comentarios generaron una amplia cobertura mediática y renovaron el interés sobre la relación entre el hijo mayor de los Beckham y sus padres.

Mientras tanto, David y Victoria Beckham han continuado con sus actividades profesionales y apariciones públicas. Recientemente, el exfutbolista fue homenajeado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ceremonia a la que asistieron varios miembros de la familia. Brooklyn no estuvo presente en el evento.

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