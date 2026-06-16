La razón por la que Dua Lipa y Callum Turner eligieron Italia para su luna de miel

Dua Lipa y Callum Turner viajan a Italia tras su doble ceremonia de boda. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Dua Lipa y Callum Turner se encuentran en Italia disfrutando de su luna de miel tras haber celebrado su matrimonio en dos ceremonias distintas a finales de mayo y principios de junio.

La cantante, de 30 años, y el actor, de 36 años, contrajeron matrimonio el 31 de mayo en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall, en Londres, y posteriormente realizaron una segunda celebración el 6 de junio en Villa Valguarnera, en Sicilia.

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Tras las celebraciones, la pareja fue vista en distintos puntos de la costa italiana, donde ha pasado los primeros días de su vida matrimonial. Entre las localizaciones visitadas se encuentra la región de la Costa Amalfitana, en Salerno, donde fueron fotografiados compartiendo tiempo en el mar y caminando juntos.

De acuerdo con la revista People, fuentes cercanas aseguraron que la decisión de pasar la luna de miel en Italia responde a la conexión previa de la pareja con el país.

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Dua Lipa y Callum Turner decidieron tener su luna de miel en Italia por los recuerdos que tienen en el lugar. (The Grosby Group)

“Italia es su lugar favorito. Tienen muchísimos recuerdos felices allí juntos. Regresar a Sicilia para celebrar su boda y crear aún más recuerdos fue algo muy especial. Por eso, Italia fue la opción natural para su luna de miel”, indicó el informante.

Las mismas fuentes señalan que la pareja ha combinado su estancia en diferentes puntos del sur de Italia, incluyendo Taormina, antes de continuar su recorrido por la costa.

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“Pasan los días disfrutando del agua, charlando, riendo y tomando el sol. Se ven increíblemente felices, no paran de cogerse de la mano y son muy monos”, expresó la fuente. Asimismo, otra fuente ha declarado que la luna de miel parece ser “romántica” y “relajante”.

La boda en Londres se llevó a cabo en un entorno privado, con una asistencia limitada de familiares y personas cercanas. Posteriormente, la celebración en Sicilia reunió a un grupo más amplio de invitados en una localización histórica, lo que permitió una segunda ceremonia con un formato diferente al del enlace inicial.

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Dua Lipa y Callum Turner realizaron una boda en Londres y otra en Italia.

Fuentes cercanas a la cantante señalaron que el primer acto en Londres respondió a la preferencia de ambos por una ceremonia más discreta, mientras que la celebración en Italia permitió incluir a un mayor número de familiares y amigos.

“La ceremonia en Londres fue exactamente lo que querían. Fue íntima y significativa, y estuvieron rodeados de sus seres queridos”, dijo la fuente, añadiendo que la pareja celebró una pequeña fiesta después de la ceremonia.

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Sobre la decisión de la pareja de celebrar una segunda boda, una fuente cercana comentó: “Así pueden disfrutar de lo mejor de ambos mundos: un momento íntimo a solas y una gran celebración con familiares y amigos en Italia”.

Dua Lipa y Callum Turner decidideron tener dos bodas para poder disfrutar al máximo de su íntimidad. (The Grosby Group)

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner se hizo pública en 2024, después de que comenzaran a circular informaciones sobre su cercanía a principios de ese año. Posteriormente, la cantante confirmó su relación en redes sociales en julio de 2024. Un año después, en junio de 2025, se conoció su compromiso.

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Durante la etapa previa a su matrimonio, la pareja realizó varias apariciones públicas en eventos del ámbito cultural y cinematográfico, aunque en general han mantenido un perfil discreto respecto a su vida personal.