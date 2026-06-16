Entretenimiento

La razón por la que Dua Lipa y Callum Turner eligieron Italia para su luna de miel

La cantante y el actor fueron vistos en distintos puntos de la costa italiana tras celebrar dos ceremonias de boda en Londres y Sicilia

Guardar
Google icon
Dua Lipa y Callum Turner
Dua Lipa y Callum Turner viajan a Italia tras su doble ceremonia de boda. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Dua Lipa y Callum Turner se encuentran en Italia disfrutando de su luna de miel tras haber celebrado su matrimonio en dos ceremonias distintas a finales de mayo y principios de junio.

La cantante, de 30 años, y el actor, de 36 años, contrajeron matrimonio el 31 de mayo en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall, en Londres, y posteriormente realizaron una segunda celebración el 6 de junio en Villa Valguarnera, en Sicilia.

PUBLICIDAD

Tras las celebraciones, la pareja fue vista en distintos puntos de la costa italiana, donde ha pasado los primeros días de su vida matrimonial. Entre las localizaciones visitadas se encuentra la región de la Costa Amalfitana, en Salerno, donde fueron fotografiados compartiendo tiempo en el mar y caminando juntos.

De acuerdo con la revista People, fuentes cercanas aseguraron que la decisión de pasar la luna de miel en Italia responde a la conexión previa de la pareja con el país.

PUBLICIDAD

Dua Lipa y Callum Turner decidieron tener su luna de miel en Italia por los recuerdos que tienen en el lugar. (The Grosby Group)
Dua Lipa y Callum Turner decidieron tener su luna de miel en Italia por los recuerdos que tienen en el lugar. (The Grosby Group)

“Italia es su lugar favorito. Tienen muchísimos recuerdos felices allí juntos. Regresar a Sicilia para celebrar su boda y crear aún más recuerdos fue algo muy especial. Por eso, Italia fue la opción natural para su luna de miel”, indicó el informante.

Las mismas fuentes señalan que la pareja ha combinado su estancia en diferentes puntos del sur de Italia, incluyendo Taormina, antes de continuar su recorrido por la costa.

Pasan los días disfrutando del agua, charlando, riendo y tomando el sol. Se ven increíblemente felices, no paran de cogerse de la mano y son muy monos”, expresó la fuente. Asimismo, otra fuente ha declarado que la luna de miel parece ser “romántica” y “relajante”.

La boda en Londres se llevó a cabo en un entorno privado, con una asistencia limitada de familiares y personas cercanas. Posteriormente, la celebración en Sicilia reunió a un grupo más amplio de invitados en una localización histórica, lo que permitió una segunda ceremonia con un formato diferente al del enlace inicial.

Una pareja sonriente y feliz, el hombre en traje azul y la mujer en traje sastre blanco con sombrero, descienden escaleras mientras cae confeti
Dua Lipa y Callum Turner realizaron una boda en Londres y otra en Italia.

Fuentes cercanas a la cantante señalaron que el primer acto en Londres respondió a la preferencia de ambos por una ceremonia más discreta, mientras que la celebración en Italia permitió incluir a un mayor número de familiares y amigos.

“La ceremonia en Londres fue exactamente lo que querían. Fue íntima y significativa, y estuvieron rodeados de sus seres queridos”, dijo la fuente, añadiendo que la pareja celebró una pequeña fiesta después de la ceremonia.

Sobre la decisión de la pareja de celebrar una segunda boda, una fuente cercana comentó: “Así pueden disfrutar de lo mejor de ambos mundos: un momento íntimo a solas y una gran celebración con familiares y amigos en Italia”.

Dua Lipa y Callum Turner decidideron tener dos bodas para poder disfrutar al máximo de su íntimidad. (The Grosby Group)
Dua Lipa y Callum Turner decidideron tener dos bodas para poder disfrutar al máximo de su íntimidad. (The Grosby Group)

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner se hizo pública en 2024, después de que comenzaran a circular informaciones sobre su cercanía a principios de ese año. Posteriormente, la cantante confirmó su relación en redes sociales en julio de 2024. Un año después, en junio de 2025, se conoció su compromiso.

Durante la etapa previa a su matrimonio, la pareja realizó varias apariciones públicas en eventos del ámbito cultural y cinematográfico, aunque en general han mantenido un perfil discreto respecto a su vida personal.

Temas Relacionados

Dua LipaCallum Turnerbodaluna de mielestrellas de Hollywoodentretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kourtney Kardashian y Travis Barker revelan que perdieron un bebé al inicio de su relación

La pareja detalló que recurrió a tratamientos de fertilización in vitro antes de optar por intentar un embarazo de manera natural

Kourtney Kardashian y Travis Barker revelan que perdieron un bebé al inicio de su relación

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

El hijo mayor de David y Victoria Beckham protagonizó una campaña para DoorDash en la que incluyó referencias a una situación “complicada”

Brooklyn Beckham lanza una nueva indirecta sobre su relación con sus padres en una campaña publicitaria: “Larga historia”

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

La cantante británica de 75 años despertó del coma inducido al que fue sometida durante su recuperación de una cirugía intestinal de emergencia

Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Jamie Lee Curtis revela cuál ha sido su proyecto favorito en sus casi 50 años de carrera en Hollywood

La actriz repasó su trayectoria y destacó una comedia televisiva como la experiencia profesional que más disfrutó

Jamie Lee Curtis revela cuál ha sido su proyecto favorito en sus casi 50 años de carrera en Hollywood

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

En el aniversario número cincuenta del clásico, Paul Schrader reveló que dio forma al personaje de Travis Bickle en una etapa de aislamiento total

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

DEPORTES

Neymar anunció que será padre por quinta vez: el emotivo video que compartió junto a Bruna Biancardi

Neymar anunció que será padre por quinta vez: el emotivo video que compartió junto a Bruna Biancardi

“Es un equipo como cualquier otro”: las frases de Argelia que encendieron la previa del debut ante Argentina en el Mundial

La confesión de Mbappé sobre su momento más difícil en Francia: “Fue el peor ambiente que he vivido con la selección”

La protesta más absurda del Mundial 2026: el reclamo de un penal que incomodó al cuarto árbitro

“¡Histórico!" y “muralla”: la reacción de los medios de Cabo Verde tras el inesperado empate ante España en el Mundial

TELESHOW

Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

Manu Urcera, el marido de Nicole Neumann, dejó sin palabras a Juana Viale por el regalo que le dio a su hijo de 2 años

La tremenda pelea de Yanina Zilli y Tamara Paganini en Gran Hermano: “No soy una perra ni una resentida como vos”

La dura caída de Adrián Dárgelos de Babasónicos en pleno show: el video del momento

El Festival de Cine de Berlín homenajeó a Lucas Vignale, el cineasta argentino que murió en Brasil

Chiche Gelblung volvió a la televisión en silla de ruedas: “El médico me dijo que estaba golpeando las puertas del Cielo”

INFOBAE AMÉRICA

Extienden prisión preventiva para sospechoso de matar a su pareja e hijastra en Costa Rica

Extienden prisión preventiva para sospechoso de matar a su pareja e hijastra en Costa Rica

La Embajada de México en El Salvador convoca a alentar ante Corea con pantallas gigantes, antojitos y un mercadito mexicano

Analistas advierten que reabrir el estrecho de Ormuz llevará meses

Las reservas de petróleo de Estados Unidos alcanzan su nivel más bajo en 43 años mientras Trump intenta controlar los precios

El presidente de Suiza confirmó que la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán será “este fin de semana”