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Imprime documentos sin ordenador: así funciona en iPhone y Android

Para impresoras que utilizan cables USB-A, es posible emplear un adaptador USB-C o un hub multifunción, que también puede ser útil para otras conexiones

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iPhone - Android - imprimir - fotografías - tecnología - 15 de junio
La impresión directa desde el teléfono ha ganado popularidad, especialmente porque muchas impresoras actuales incluyen conectividad Wi-Fi. (Gemini)

Imprimir documentos y fotografías desde el teléfono móvil es una tarea cada vez más sencilla y accesible, tanto para usuarios de iPhone como de Android. Gracias a la conectividad inalámbrica y a los avances en las aplicaciones móviles, actualmente es posible obtener copias en papel de imágenes y archivos sin necesidad de utilizar un ordenador como intermediario.

Este método ahorra tiempo, facilita el proceso y permite que cualquier persona pueda disfrutar de sus recuerdos o documentos impresos de manera rápida y eficaz, ya sea para uso personal o para compartir en el entorno familiar.

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Cómo imprimir desde el móvil sin ordenador: opciones para iPhone y Android

La impresión directa desde el teléfono ha ganado popularidad, especialmente porque muchas impresoras actuales incluyen conectividad Wi-Fi. Este avance permite que el móvil se conecte de forma inalámbrica a la impresora a través de una aplicación específica, generalmente indicada en el manual del dispositivo.

iPhone - Android - imprimir - fotografías - tecnología - 15 de junio
El usuario puede enviar el archivo a la impresora en la misma red Wi-Fi desde cualquier app compatible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez instalada la app y emparejados ambos equipos, imprimir se vuelve un proceso natural, sin cables y sin complicaciones adicionales.

En el caso de iPhone y iPad, existe una opción aún más directa gracias a AirPrint. Esta tecnología integrada permite que los dispositivos de Apple se comuniquen con impresoras compatibles y gestionen la impresión sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros.

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Simplemente seleccionando la función de imprimir desde cualquier app compatible, el usuario puede enviar el archivo directamente a la impresora conectada a la misma red Wi-Fi.

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Imprimir documentos y fotografías desde el teléfono móvil es una tarea cada vez más sencilla y accesible. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes utilizan Android, aunque el servicio Google Cloud Print dejó de funcionar en 2020, el sistema operativo sigue ofreciendo alternativas prácticas. No resulta imprescindible instalar aplicaciones adicionales, ya que desde plataformas como Google Drive se puede enviar el archivo a impresión.

Cabe señalar que el propio sistema Android se encarga de gestionar el envío de documentos o imágenes a la impresora conectada por Wi-Fi, facilitando la experiencia de usuario.

Impresoras portátiles: impresión instantánea y movilidad

Otra alternativa cada vez más popular es el uso de impresoras portátiles, dispositivos compactos con batería incorporada que permiten imprimir fotografías sin depender de cables o enchufes. Esta opción resulta especialmente atractiva para quienes buscan obtener copias instantáneas, similares a las clásicas Polaroid, en cualquier lugar y momento.

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Otra alternativa cada vez más popular es el uso de impresoras portátiles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las impresoras portátiles, disponibles en distintas marcas y modelos, ofrecen una experiencia lúdica y sencilla. Aunque su calidad de impresión puede no ser la más alta, cumplen con creces para quienes desean imágenes rápidas y con un toque nostálgico. Es importante tener en cuenta el precio de los cartuchos o del papel especial, ya que el coste de cada copia puede ser superior al de las impresoras convencionales.

Este tipo de impresoras resulta ideal para aficionados a la fotografía que disfrutan materializando sus imágenes, así como para quienes buscan un regalo original para jóvenes y adolescentes interesados en personalizar sus espacios con fotos impresas.

Métodos tradicionales: pasar fotos del móvil al ordenador para imprimir

A pesar de los avances en la impresión directa desde dispositivos móviles, transferir las fotografías o documentos al ordenador sigue siendo una práctica extendida. Esta opción es preferida por quienes cuentan con una impresora conectada al PC y desean aprovechar las herramientas de edición disponibles en programas como Lightroom o Photoshop antes de imprimir.

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Windows ofrece la función Nearby Share para facilitar el intercambio de archivos entre dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La transferencia puede realizarse de manera inalámbrica, utilizando servicios como AirDrop en el ecosistema de Apple, que permite enviar archivos de un dispositivo a otro en cuestión de segundos.

Algunos teléfonos Android ya cuentan con funciones similares, y existen aplicaciones como Android File Transfer para conectar equipos Android con ordenadores Mac. Por su parte, Windows ofrece la función Nearby Share para facilitar el intercambio de archivos entre dispositivos.

Adicionalmente, los servicios en la nube como Google Drive, Google Photos, WeTransfer o incluso aplicaciones de mensajería como Telegram, permiten subir y descargar imágenes desde el móvil al ordenador, simplificando el proceso y evitando la necesidad de cables.

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Las impresoras portátiles son dispositivos compactos con batería integrada que permiten imprimir fotografías sin necesidad de cables ni enchufes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Si se prefiere el método tradicional, basta con conectar el teléfono al ordenador mediante el cable de carga y transferencia de datos. Aplicaciones como Fotos de Microsoft o Fotos de Apple hacen que la experiencia sea más visual, aunque también es posible acceder directamente a la carpeta DCIM del dispositivo y copiar los archivos deseados.

Conexión directa por cable: ventajas del USB-C y adaptadores

El uso del cable sigue siendo una opción válida para quienes buscan una conexión directa y rápida entre el móvil y la impresora. El estándar USB-C, presente en la mayoría de los teléfonos actuales, facilita la compatibilidad con diferentes dispositivos y permite conectar el móvil directamente a la impresora para enviar archivos a imprimir.

Para impresoras que utilizan cables USB-A, es posible emplear un adaptador USB-C o un hub multifunción, que también puede ser útil para otras conexiones, como la de redes Ethernet.

Los usuarios de iPhone cuentan con adaptadores lightning que permiten conectar el dispositivo a la impresora, ampliando así las posibilidades de impresión directa sin necesidad de utilizar el ordenador.

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