Bolivia: dictan prisión preventiva para tres acusados de reclutar combatientes para la guerra en Ucrania

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Bolivia detienen a tres hombres acusados de integrar una red de trata y tráfico de personas vinculada al conflicto entre Rusia y Ucrania. (Correo del Sur)

La Justicia boliviana dispuso 60 días de detención preventiva para tres personas investigadas por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para ser enviados a Rusia con el objetivo de combatir en la guerra contra Ucrania.

Los imputados son el hermano, el hijo y el yerno de Amador M., principal sospechoso de liderar la organización de trata y tráfico, y contra quien se activó una alerta migratoria, pese a que la Policía presume que huyó a Brasil luego de las denuncias.

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La defensa de los acusados señaló en la audiencia que sus clientes se dedicaban a realizar trámites migratorios para terceros y negó que estuvieran vinculados al sistema de reclutamiento ilegal de personas.

Sin embargo, la Fiscalía fundamentó la medida cautelar por los riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación. “El Ministerio Público ha fundamentado la participación y la individualización de cada uno de estos actores que forman parte de la red criminal y el juez determinó enviarlos a la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) por 60 días”, informó al finalizar la audiencia el fiscal de la Unidad de Trata y Tráfico, Mijail Cavero.

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Dictan prisión contra tres sospechosos de reclutar a bolivianos para enviarlos a la guerra de Ucrania

Los tres detenidos fueron aprehendidos la tarde del jueves durante allanamientos en dos inmuebles de Santa Cruz de la Sierra en los que se encontraron al menos 50 pasaportes y donde se presume que las víctimas se alojaban temporalmente antes de realizar el viaje.

La investigación se abrió luego de las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes — José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron enviados a Rusia en abril con ofertas laborales falsas y fallecieron en el conflicto armado con Ucrania.

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Según información oficial, el Ministerio Público investiga al menos 16 casos de presuntas víctimas que habrían sido captadas mediante engaños y la Cancillería activó mecanismos de asistencia para los bolivianos que permanecen en Rusia. En tanto, la representación diplomática de Bolivia en Moscú envió la semana pasada una nota oficial al Gobierno para solicitar información sobre el caso, pero aún no se conoce si hubo respuesta.

José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, dos jóvenes bolivianos presuntamente reclutados para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Desde que se difundió el caso, la Embajada de Rusia en Bolivia negó estar vinculada al sistema de reclutamiento, pero justificó la presencia de mercenarios extranjeros en conflictos armados como una práctica que ocurre “en todo el mundo”.

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Una red internacional de trata y tráfico

El caso boliviano no es excepcional. Hace un par de meses se reveló que al menos 600 peruanos habían sido reclutados para el conflicto armado y que al menos 13 habían muerto en el conflicto.

Según una investigación y testimonios recogidos por Infobae, la red de reclutamiento opera en varios países de América Latina utilizando una combinación de ingeniería social, promesas financieras y la explotación de la vulnerabilidad socioeconómica.

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Las mafias han perfeccionado un mecanismo de captación que esquiva los controles migratorios y termina con cientos de ciudadanos latinoamericanos atrapados en el frente ucraniano.

Una ilustración conceptual une a jóvenes y exmilitares salvadoreños con el ejército ruso y presenta sellos migratorios, contratos y la silueta de Moscú como destino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este esquema quedó en evidencia en junio de 2026 con el retorno de seis ciudadanos hondureños que habían sido captados bajo promesas de trabajo en los sectores de agricultura y construcción en Rusia. Al llegar a Moscú, les despojaron de sus pasaportes y comenzaron a presionarlos para alistarse como mercenarios en la guerra de Ucrania.

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Tras momentos de extrema tensión, los sujetos lograron escapar de la red de trata y contactar a las autoridades diplomáticas para retornar a su país.