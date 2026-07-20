América Latina

Bolivia: dictan prisión preventiva para tres acusados de reclutar combatientes para la guerra en Ucrania

Mientras el principal sospechoso permanece prófugo, tres personas vinculadas a la red de tráfico de personas fueron detenidas por 60 días. La Policía sospecha que el cabecilla huyó a Brasil tras las denuncias

Guardar
Google icon
Dos agentes de policía con gorras que indican FELCC y chalecos de POLICIA escoltan a tres hombres, uno con el rostro cubierto, en la entrada de un edificio
Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Bolivia detienen a tres hombres acusados de integrar una red de trata y tráfico de personas vinculada al conflicto entre Rusia y Ucrania. (Correo del Sur)

La Justicia boliviana dispuso 60 días de detención preventiva para tres personas investigadas por el presunto reclutamiento de ciudadanos bolivianos para ser enviados a Rusia con el objetivo de combatir en la guerra contra Ucrania.

Los imputados son el hermano, el hijo y el yerno de Amador M., principal sospechoso de liderar la organización de trata y tráfico, y contra quien se activó una alerta migratoria, pese a que la Policía presume que huyó a Brasil luego de las denuncias.

PUBLICIDAD

La defensa de los acusados señaló en la audiencia que sus clientes se dedicaban a realizar trámites migratorios para terceros y negó que estuvieran vinculados al sistema de reclutamiento ilegal de personas.

Sin embargo, la Fiscalía fundamentó la medida cautelar por los riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación. “El Ministerio Público ha fundamentado la participación y la individualización de cada uno de estos actores que forman parte de la red criminal y el juez determinó enviarlos a la cárcel de Palmasola (Santa Cruz) por 60 días”, informó al finalizar la audiencia el fiscal de la Unidad de Trata y Tráfico, Mijail Cavero.

PUBLICIDAD

Dictan prisión contra tres sospechosos de reclutar a bolivianos para enviarlos a la guerra de Ucrania
Dictan prisión contra tres sospechosos de reclutar a bolivianos para enviarlos a la guerra de Ucrania

Los tres detenidos fueron aprehendidos la tarde del jueves durante allanamientos en dos inmuebles de Santa Cruz de la Sierra en los que se encontraron al menos 50 pasaportes y donde se presume que las víctimas se alojaban temporalmente antes de realizar el viaje.

La investigación se abrió luego de las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes — José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron enviados a Rusia en abril con ofertas laborales falsas y fallecieron en el conflicto armado con Ucrania.

Según información oficial, el Ministerio Público investiga al menos 16 casos de presuntas víctimas que habrían sido captadas mediante engaños y la Cancillería activó mecanismos de asistencia para los bolivianos que permanecen en Rusia. En tanto, la representación diplomática de Bolivia en Moscú envió la semana pasada una nota oficial al Gobierno para solicitar información sobre el caso, pero aún no se conoce si hubo respuesta.

Jovenes reclutados
José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, dos jóvenes bolivianos presuntamente reclutados para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Desde que se difundió el caso, la Embajada de Rusia en Bolivia negó estar vinculada al sistema de reclutamiento, pero justificó la presencia de mercenarios extranjeros en conflictos armados como una práctica que ocurre “en todo el mundo”.

Una red internacional de trata y tráfico

El caso boliviano no es excepcional. Hace un par de meses se reveló que al menos 600 peruanos habían sido reclutados para el conflicto armado y que al menos 13 habían muerto en el conflicto.

Según una investigación y testimonios recogidos por Infobae, la red de reclutamiento opera en varios países de América Latina utilizando una combinación de ingeniería social, promesas financieras y la explotación de la vulnerabilidad socioeconómica.

Las mafias han perfeccionado un mecanismo de captación que esquiva los controles migratorios y termina con cientos de ciudadanos latinoamericanos atrapados en el frente ucraniano.

Siluetas de jóvenes, exmilitares, telaraña, mano con logo del Ejército ruso, sellos migratorios, contratos en cirílico, aviones, silueta de Moscú.
Una ilustración conceptual une a jóvenes y exmilitares salvadoreños con el ejército ruso y presenta sellos migratorios, contratos y la silueta de Moscú como destino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este esquema quedó en evidencia en junio de 2026 con el retorno de seis ciudadanos hondureños que habían sido captados bajo promesas de trabajo en los sectores de agricultura y construcción en Rusia. Al llegar a Moscú, les despojaron de sus pasaportes y comenzaron a presionarlos para alistarse como mercenarios en la guerra de Ucrania.

Tras momentos de extrema tensión, los sujetos lograron escapar de la red de trata y contactar a las autoridades diplomáticas para retornar a su país.

Temas Relacionados

BoliviadetenidosreclutamientoRusiaUcraniaAmador M.trata y tráficoMijail Cavero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Incendios forestales se extienden en el este y sur de Bolivia en medio de escasez de agua y diésel

Focos de incendio afectan a los departamentos de Santa Cruz y Tarija. Bomberos reportan dificultades para acceder a agua y combustible, lo que aumenta el riesgo de propagación

Incendios forestales se extienden en el este y sur de Bolivia en medio de escasez de agua y diésel

Jefe de Gabinete de Bolivia afirmó que un acuerdo con el FMI es “indispensable” para enfrentar el déficit fiscal

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que su país necesita alcanzar un acuerdo para revertir el déficit fiscal y descartó que el organismo internacional fije condiciones adicionales al plan del Gobierno

Jefe de Gabinete de Bolivia afirmó que un acuerdo con el FMI es “indispensable” para enfrentar el déficit fiscal

La prisión preventiva en Costa Rica se duplicó en cinco años y ya alcanza a uno de cada cuatro presos

El Informe Anual de Labores 2025 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura reporta un salto de 2,564 a 5,034 detenidos sin sentencia en el periodo 2022-2026

La prisión preventiva en Costa Rica se duplicó en cinco años y ya alcanza a uno de cada cuatro presos

El virus sincitial respiratorio deja nueve víctimas mortales en menores de un año en Panamá

Los casos del virus muestran un incremento significativo durante la temporada lluviosa, momento en que este patógeno suele presentar mayor actividad en el país

El virus sincitial respiratorio deja nueve víctimas mortales en menores de un año en Panamá

La importación de insumos de construcción crece 60% en El Salvador

El aumento se explica por la mayor demanda que impulsa el auge inmobiliario en el área metropolitana de San Salvador, mientras la logística portuaria coordina almacenamiento, transporte y entrega de cemento, acero y agregados

La importación de insumos de construcción crece 60% en El Salvador
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección comienza su recorrido por Madrid para darse un baño de masas: de la Zarzuela a Cibeles pasando por La Moncloa

La celebración del Mundial en España, en directo | La Selección comienza su recorrido por Madrid para darse un baño de masas: de la Zarzuela a Cibeles pasando por La Moncloa

La selección argentina vuelve al país, en vivo: qué futbolistas regresan y cómo será la recepción protocolar en Ezeiza

Desfile del 20 de Julio en Medellín EN VIVO: Abelardo de la Espriella acompaña conmemoraciones a militares desde el tunel de El Toyo

El Caribe sufrirá apagones por desbordado consumo de energía, según Afinia: ola de calor incrementó 11% uso de ventiladores y aire acondicionado

Detienen en Mazatlán a Janero “N”, presunto integrante de Los Chapitos: es buscado en EEUU por tráfico de drogas

INFOBAE AMÉRICA

Cómo los científicos explorar los misterios del fondo marino con sensores y cables subterráneos

Cómo los científicos explorar los misterios del fondo marino con sensores y cables subterráneos

Jefe de Gabinete de Bolivia afirmó que un acuerdo con el FMI es “indispensable” para enfrentar el déficit fiscal

¿Qué pasó con nuestras cábalas?

Así vivió Ricardo Arjona la final del Mundial 2026 junto a su familia

La prisión preventiva en Costa Rica se duplicó en cinco años y ya alcanza a uno de cada cuatro presos

ENTRETENIMIENTO

La pelea entre Madonna y Justin Bieber por liderar el show de la final del Mundial preocupó a los productores: “Ninguno quería un papel secundario”

La pelea entre Madonna y Justin Bieber por liderar el show de la final del Mundial preocupó a los productores: “Ninguno quería un papel secundario”

Liam Gallagher se niega a grabar un nuevo disco de Oasis y explica por qué

De Rihanna a Matt Damon: la final del Mundial 2026 reunió a lo más selecto del espectáculo mundial

Speed se encontró con BTS en la final del Mundial 2026 y el video se volvió viral

'Avengers: Doomsday' comparte su tráiler oficial y confirma el regreso de varios héroes de Marvel