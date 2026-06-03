Panamá

Caen dos de los más buscados de Panamá en una semana de operativos

Entre los detenidos figuran personas investigadas por homicidio doloso agravado, secuestro, pandillerismo y otros casos bajo seguimiento judicial

Guardar
Google icon
Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, fue detenido en Villa Esperanza, en el distrito de San Miguelito, durante una diligencia de allanamiento. Tomada de la PN
Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, fue detenido en Villa Esperanza, en el distrito de San Miguelito, durante una diligencia de allanamiento. Tomada de la PN

La Policía Nacional de Panamá aprehendió a Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, quien figuraba en la lista de los más buscados por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

La captura se realizó durante una diligencia de allanamiento en el sector de Villa Esperanza, Los Andes No. 1, en el distrito de San Miguelito.

Por información que condujera a su ubicación y captura, las autoridades mantenían una recompensa de $5,000. De acuerdo con las investigaciones judiciales, Alvarado Gaona forma parte de la pandilla autodenominada Sinaloa, con área de operación en el distrito de San Miguelito.

PUBLICIDAD

Durante el allanamiento, las unidades policiales decomisaron dinero en efectivo y presuntas sustancias ilícitas. Tanto el aprehendido como los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

Las autoridades señalan a alias “Tito Recorte” como integrante de la pandilla autodenominada Sinaloa, con presencia en el distrito de San Miguelito. Tomada de la PN
Las autoridades señalan a alias “Tito Recorte” como integrante de la pandilla autodenominada Sinaloa, con presencia en el distrito de San Miguelito. Tomada de la PN

El expediente de alias “Tito Recorte” no es nuevo para las autoridades. Según información recopilada sobre su historial judicial, en 2018 fue condenado a 40 meses de prisión por su participación en la pandilla denominada “Chacales del Nuevo Detroit”, organización que operaba principalmente en el sector de Cerro Batea, en San Miguelito.

Esa condena formó parte de un proceso contra 12 integrantes de esa pandilla, vinculada a delitos como homicidios, robos agravados, secuestros, venta de drogas y posesión ilegal de armas. En ese momento, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita y Pandillerismo lideró la investigación que llevó al fallo judicial.

PUBLICIDAD

La aprehensión de Alvarado Gaona se suma a otras capturas recientes de personas requeridas por delitos de alto impacto. Como parte de la Operación La Grande, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Alcalde Díaz, donde fue aprehendido un ciudadano de 29 años.

Este hombre identificado como Gustavo Sandoval, también figuraba en la lista de los más buscados por su presunta vinculación con el delito de homicidio doloso agravado. Durante esa acción policial, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor con municiones, equipos tecnológicos y dinero en efectivo.

Un ciudadano de 29 años requerido por homicidio doloso agravado fue capturado en Alcalde Díaz durante la Operación La Grande. Tomada de la PN
Un ciudadano de 29 años requerido por homicidio doloso agravado fue capturado en Alcalde Díaz durante la Operación La Grande. Tomada de la PN

Otro operativo se desarrolló en el sector de Palo Alto, corregimiento de la 24 de Diciembre, donde fue aprehendido un ciudadano de 19 años requerido por varios delitos. De acuerdo con la información policial, el joven era buscado por su presunta vinculación con homicidio culposo agravado, secuestro, hurto y daños.

Durante esa diligencia, las unidades policiales decomisaron una réplica de arma de fuego. El aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades para los trámites judiciales correspondientes.

Las acciones también incluyeron allanamientos en los corregimientos de El Chorrillo y Santa Ana, realizados por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público. En esos puntos fueron aprehendidos dos hombres que mantenían órdenes de captura vigentes.

Uno de los detenidos era requerido por el delito de pandillerismo, mientras que el otro era buscado por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Durante las diligencias, las autoridades hallaron presuntas sustancias ilícitas, material de embalaje, pesas digitales y otros indicios relacionados con el microtráfico.

El esquema criminal utilizaba turnos organizados para garantizar la venta constante de drogas en horarios con alta circulación estudiantil - crédito Meval
Las diligencias desarrolladas por la Policía Nacional y el Ministerio Público incluyeron el decomiso de armas, municiones, equipos tecnológicos y evidencias relacionadas con presunto microtráfico. Imagen ilustrativa

Los indicios encontrados en esos allanamientos fueron levantados y puestos a disposición de la autoridad competente. Las capturas forman parte de las diligencias que las autoridades mantienen abiertas contra personas requeridas por pandillerismo, homicidio y otros delitos registrados en distintos sectores de la provincia de Panamá.

Temas Relacionados

PanamáInfobaePandillerismoViolenciaDelincuentesBandas criminales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El senador Marco Rubio afirma que Nicaragua es una excepción entre los aliados de Estados Unidos

El legislador, integrante del Comité de Relaciones Exteriores, sostuvo que la mayoría de gobiernos del hemisferio ha reforzado la cooperación en seguridad y economía con Washington, mientras Managua permanece aislada y bajo medidas internacionales

El senador Marco Rubio afirma que Nicaragua es una excepción entre los aliados de Estados Unidos

Violencia y falta de protección continúan impulsando la migración de hondureños

Según derechos humanos, muchas familias se ven obligadas a abandonar sus comunidades para resguardar su integridad ante escenarios de violencia.

Violencia y falta de protección continúan impulsando la migración de hondureños

El Congreso de Guatemala activa el proceso para elegir al próximo contralor general de cuentas

La aprobación del Acuerdo 16-2026 pone en marcha a la comisión de postulación, que deberá remitir al pleno una lista de seis aspirantes con expedientes, actas de deliberación y verificación de requisitos constitucionales

El Congreso de Guatemala activa el proceso para elegir al próximo contralor general de cuentas

La Diaco sanciona a 13 gasolineras en Guatemala por incumplir el apoyo temporal a los combustibles

Las multas llegaron tras 1.828 verificaciones en expendios del país, donde se comprobó si el beneficio se trasladaba al comprador al pagar y quedaba consignado en el comprobante fiscal

La Diaco sanciona a 13 gasolineras en Guatemala por incumplir el apoyo temporal a los combustibles

Tecnología robótica y cirugías complejas marcan el inicio de funciones en el nuevo Hospital Rosales de El Salvador

Con la realización de cirugías maxilofaciales y torácicas de emergencia, el nuevo edificio del Hospital Rosales en El Salvador arrancó sus actividades médicas

Tecnología robótica y cirugías complejas marcan el inicio de funciones en el nuevo Hospital Rosales de El Salvador

TECNO

De las gafas inteligentes al colgante con IA: la nueva apuesta de Meta para el entorno laboral

De las gafas inteligentes al colgante con IA: la nueva apuesta de Meta para el entorno laboral

Descubren ChatGPhish: usa resúmenes de ChatGPT para engañar a otros usuarios

PlayStation rompe una tradición de 20 años: el próximo juego de God of War no lo protagonizará Kratos

El gran temor de la computación cuántica en Latinoamérica: por qué el futuro tecnológico enfrenta escasez de talento humano

Cómo solucionar el problema en Fortnite para entrar a las partidas tras la última actualización

ENTRETENIMIENTO

John Travolta habla del duelo tras las muertes de su esposa y su hijo: “No estoy hecho para quedarme absorbido por la oscuridad”

John Travolta habla del duelo tras las muertes de su esposa y su hijo: “No estoy hecho para quedarme absorbido por la oscuridad”

Se reveló la causa de muerte de Kelly Lee Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis

La fuerte denuncia de Sabrina Carpenter a un acosador: “Me ha causado angustia emocional grave y continua”

“Fui un tonto”: Mickey Rourke se lamenta por su turbulenta relación con Carré Otis

“Soy intensamente disléxico, por eso nunca he conducido Saturday Night Live”, afirmó Tom Holland

MUNDO

La amenaza del Kremlin tras el ataque ucraniano a San Petersburgo: “Las respuestas serán sistemáticas”

La amenaza del Kremlin tras el ataque ucraniano a San Petersburgo: “Las respuestas serán sistemáticas”

Ucrania reveló detalles e imágenes del ataque con drones a la terminal petrolera rusa de San Petersburgo

Así cambió el tráfico aéreo sobre el Golfo Pérsico ante el ataque de Irán contra el aeropuerto de Kuwait

Las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026, según Forbes

Ucrania atacó la terminal petrolera de San Petersburgo, una de las principales instalaciones energéticas de Rusia