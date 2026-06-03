Caen dos de los más buscados de Panamá en una semana de operativos

Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, fue detenido en Villa Esperanza, en el distrito de San Miguelito, durante una diligencia de allanamiento. Tomada de la PN

La Policía Nacional de Panamá aprehendió a Bernardo Alvarado Gaona, alias “Tito Recorte”, quien figuraba en la lista de los más buscados por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de pandillerismo.

La captura se realizó durante una diligencia de allanamiento en el sector de Villa Esperanza, Los Andes No. 1, en el distrito de San Miguelito.

Por información que condujera a su ubicación y captura, las autoridades mantenían una recompensa de $5,000. De acuerdo con las investigaciones judiciales, Alvarado Gaona forma parte de la pandilla autodenominada Sinaloa, con área de operación en el distrito de San Miguelito.

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Durante el allanamiento, las unidades policiales decomisaron dinero en efectivo y presuntas sustancias ilícitas. Tanto el aprehendido como los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

Las autoridades señalan a alias “Tito Recorte” como integrante de la pandilla autodenominada Sinaloa, con presencia en el distrito de San Miguelito. Tomada de la PN

El expediente de alias “Tito Recorte” no es nuevo para las autoridades. Según información recopilada sobre su historial judicial, en 2018 fue condenado a 40 meses de prisión por su participación en la pandilla denominada “Chacales del Nuevo Detroit”, organización que operaba principalmente en el sector de Cerro Batea, en San Miguelito.

Esa condena formó parte de un proceso contra 12 integrantes de esa pandilla, vinculada a delitos como homicidios, robos agravados, secuestros, venta de drogas y posesión ilegal de armas. En ese momento, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita y Pandillerismo lideró la investigación que llevó al fallo judicial.

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La aprehensión de Alvarado Gaona se suma a otras capturas recientes de personas requeridas por delitos de alto impacto. Como parte de la Operación La Grande, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron una diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Alcalde Díaz, donde fue aprehendido un ciudadano de 29 años.

Este hombre identificado como Gustavo Sandoval, también figuraba en la lista de los más buscados por su presunta vinculación con el delito de homicidio doloso agravado. Durante esa acción policial, las autoridades decomisaron un arma de fuego tipo pistola, un proveedor con municiones, equipos tecnológicos y dinero en efectivo.

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Un ciudadano de 29 años requerido por homicidio doloso agravado fue capturado en Alcalde Díaz durante la Operación La Grande. Tomada de la PN

Otro operativo se desarrolló en el sector de Palo Alto, corregimiento de la 24 de Diciembre, donde fue aprehendido un ciudadano de 19 años requerido por varios delitos. De acuerdo con la información policial, el joven era buscado por su presunta vinculación con homicidio culposo agravado, secuestro, hurto y daños.

Durante esa diligencia, las unidades policiales decomisaron una réplica de arma de fuego. El aprehendido fue puesto a disposición de las autoridades para los trámites judiciales correspondientes.

Las acciones también incluyeron allanamientos en los corregimientos de El Chorrillo y Santa Ana, realizados por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público. En esos puntos fueron aprehendidos dos hombres que mantenían órdenes de captura vigentes.

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Uno de los detenidos era requerido por el delito de pandillerismo, mientras que el otro era buscado por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil. Durante las diligencias, las autoridades hallaron presuntas sustancias ilícitas, material de embalaje, pesas digitales y otros indicios relacionados con el microtráfico.

Las diligencias desarrolladas por la Policía Nacional y el Ministerio Público incluyeron el decomiso de armas, municiones, equipos tecnológicos y evidencias relacionadas con presunto microtráfico. Imagen ilustrativa

Los indicios encontrados en esos allanamientos fueron levantados y puestos a disposición de la autoridad competente. Las capturas forman parte de las diligencias que las autoridades mantienen abiertas contra personas requeridas por pandillerismo, homicidio y otros delitos registrados en distintos sectores de la provincia de Panamá.