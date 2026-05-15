Honduras

El presidente de Honduras y subsecretario de Estados Unidos abordan la inversión y la seguridad

El mandatario hondureño mantuvo una reunión con el subsecretario para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales para analizar oportunidades de inversión, cooperación energética y estrategias conjuntas de seguridad que buscan fortalecer la relación bilateral entre ambos países

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TEGUCIGALPA (HONDURAS), 14/05/2026.- Fotografía cedida por Casa Presidencial de Honduras que muestra al presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura (i), hablando con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, durante una reunión para estrechar lazos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para el país centroamericano este jueves, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Casa Presidencial de Honduras /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
TEGUCIGALPA (HONDURAS), 14/05/2026.- Fotografía cedida por Casa Presidencial de Honduras que muestra al presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura (i), hablando con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, durante una reunión para estrechar lazos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para el país centroamericano este jueves, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Casa Presidencial de Honduras /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este jueves un encuentro en Tegucigalpa con el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y atraer inversión en sectores estratégicos para el país centroamericano. De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la reunión se centró en el desarrollo y la seguridad, en un contexto en el que se busca incrementar la presencia estadounidense en la región.

Durante la comparecencia posterior, Asfura detalló que el diálogo incluyó puertos, aeropuertos, energía, infraestructura, carreteras, inversión extranjera, seguridad nacional, narcotráfico, trata de personas y migración. El mandatario manifestó que se abordaron estos asuntos en conjunto con los enviados especiales del gobierno estadounidense, según informó EFE.

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La delegación visitante estuvo compuesta por el director ejecutivo de la agencia estadounidense de financiamiento al desarrollo, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, Ben Black; la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, Colleen A. Hoey; y la canciller de Honduras, Mireya Agüero. Las discusiones se enfocaron en una agenda económica y de seguridad con miras a potenciar la inversión externa.

TEGUCIGALPA (HONDURAS), 14/05/2026.- Fotografía cedida por Casa Presidencial de Honduras que muestra al presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura (d), saludando al subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, durante una reunión para estrechar lazos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para el país centroamericano este jueves, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Casa Presidencial de Honduras /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
TEGUCIGALPA (HONDURAS), 14/05/2026.- Fotografía cedida por Casa Presidencial de Honduras que muestra al presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura (d), saludando al subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales de Estados Unidos, Caleb Orr, durante una reunión para estrechar lazos bilaterales y explorar nuevas oportunidades de inversión en sectores estratégicos para el país centroamericano este jueves, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Casa Presidencial de Honduras /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Además de los representantes mencionados, las conversaciones contaron con la participación clave de los equipos técnicos de ambas partes. Se priorizaron temas relacionados con infraestructura estratégica —puertos, aeropuertos y carreteras—, el sector energético y la seguridad, integrando el combate al narcotráfico, la trata de personas y los desafíos en torno a la migración. Esta sinergia, según EFE, buscó delinear una hoja de ruta conjunta para el desarrollo y la estabilidad regional.

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Compromisos de la administración estadounidense

Según la agencia de noticias EFE, Asfura señaló que los funcionarios de la administración de Donald Trump demostraron su respaldo a iniciativas para atraer inversión estadounidense y expresaron su confianza en la dirección económica y política del país. “Se comprometieron a respaldar iniciativas para atraer inversión estadounidense a Honduras y expresaron confianza en el rumbo del país, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral”, explicó el jefe de Estado.

Asfura calificó a Estados Unidos como el “socio comercial más importante” de Honduras. Subrayó que los grandes proyectos de inversión requieren tiempo y que el trabajo conjunto busca posicionar a Honduras como un destino relevante en la región. Pidió confianza en la gestión gubernamental, asegurando la continuidad en los esfuerzos de cooperación.

Honduras apuesta por atraer inversión extranjera mediante cooperación con Washington. (FOTO: Yahoo news)
Honduras apuesta por atraer inversión extranjera mediante cooperación con Washington. (FOTO: Yahoo news)

Reformas legales y agenda internacional

En la agenda del encuentro cobró relevancia el avance de reformas legales y la necesidad de reforzar la seguridad jurídica para mejorar el clima de negocios. El mandatario afirmó que su gobierno impulsa proyectos de ley en materia energética y reformas al Código Penal para combatir la extorsión y el narcotráfico, así como para reforzar la estabilidad jurídica y política del país. “Les explicamos las nuevas leyes que van a venir en energía, nuestras reformas a leyes como el Código Penal, extorsión, narcotráfico, la seguridad jurídica y la seguridad política del país”, afirmó Asfura, según recogió EFE.

Otro de los puntos abordados fue el avance de las negociaciones relativas a la Cuenta del Milenio, el programa estadounidense de ayuda, y las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional. El presidente presentó estas medidas como “pasos firmes” para el desarrollo nacional. La delegación estadounidense destacó el interés en mantener la cooperación para impulsar el crecimiento económico y la estabilidad institucional.

Según la agencia de noticias española EFE, la visita de Caleb Orr se produce en el marco de una gira regional que incluyó una escala previa en El Salvador, lo que refuerza el interés de Estados Unidos en fortalecer los lazos con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) de Centroamérica.

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