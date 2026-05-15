República Dominicana

Reforma policial en República Dominicana avanza con talleres clave que socializan detalles inéditos de la nueva ley institucional

Nuevos talleres formativos revelan aspectos poco conocidos sobre la transformación de la fuerza pública, impulsando el debate sobre el futuro del orden en el país

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El primer taller reunió a un grupo de agentes del Distrito Nacional que recibieron información detallada sobre las reformas propuestas, como parte del esfuerzo para consolidar nuevos estándares de profesionalización en la institución (Foto cortesía Policía Nacional)
El primer taller reunió a un grupo de agentes del Distrito Nacional que recibieron información detallada sobre las reformas propuestas, como parte del esfuerzo para consolidar nuevos estándares de profesionalización en la institución (Foto cortesía Policía Nacional)

En República Dominicana, la Oficina del Comisionado para la Reforma y Transformación de la Policía Nacional y la Policía Nacional han dado inicio a una serie de talleres dedicados a miembros policiales, con el propósito de “socializar el contenido del Proyecto de Ley Orgánica de la Policía Nacional”, según indicó el teniente coronel Edwin Tapia al representar al director de Transformación Policial durante el primer encuentro de esta fase formativa.

El anuncio de la capacitación, fue colocado este jueves en el portal oficial del cuerpo policial, y de manera inicial reunió a 50 agentes de la Dirección Regional Central del Distrito Nacional (Z-45), quienes recibieron detalles sobre “los principales aspectos, alcances y avances de la propuesta legislativa, concebida para fortalecer la estructura, funciones y desempeño de la institución en beneficio de la ciudadanía”, señaló para el comunicado público el teniente coronel Tapia.

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Como parte de la estrategia de modernización policial impulsada por el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director general, los facilitadores Jimmy Ospina y Adolfo Ramírez —ambos representantes de la Oficina del Comisionado— encabezaron la jornada, aportando información sobre “cambios estructurales y operativos contemplados en el proyecto de ley, así como los objetivos orientados a consolidar una Policía Nacional más profesional, eficiente y cercana a la ciudadanía”.

Los organizadores subrayaron la importancia de la formación continua dentro del proceso de reforma institucional. A este respecto, el teniente coronel Tapia remarcó la necesidad de “mantener informados y capacitados a los miembros policiales sobre las iniciativas que forman parte del proceso de reforma institucional”.

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Un proceso de socialización sobre el contenido legal de la iniciativa legislativa fue conducido por facilitadores, quienes comunicaron los principales cambios previstos y la relevancia de la preparación permanente para los efectivos (Collage de la Policía Nacional)
Un proceso de socialización sobre el contenido legal de la iniciativa legislativa fue conducido por facilitadores, quienes comunicaron los principales cambios previstos y la relevancia de la preparación permanente para los efectivos (Collage de la Policía Nacional)

La acción se desarrolla en alineación con los criterios establecidos por la dirección policial y continuará expandiéndose a otras áreas policiales del país, “como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la profesionalización y modernización de la institución del orden”, conforme indicaron los responsables del programa.

“Las autoridades informaron que estos talleres continuarán desarrollándose en distintas dependencias policiales del país, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la profesionalización y modernización de la institución del orden”, enfatiza el comunicado del portal digital.

Asistencia interna a los integrantes del cuerpo policial dominicano

La Policía Nacional informó también este jueves que continúa fortaleciendo la disciplina, la ética y la equidad de género dentro de la institución.

“Más de 220 agentes de Santo Domingo Norte participaron en una jornada de orientación encabezada por la Inspectoría General, donde se abordaron temas como manejo emocional, prevención de la violencia de género y reforma policial", publicó la institución en sus redes sociales.

Las sesiones formativas, encabezadas por autoridades y representantes del cuerpo, están orientadas a garantizar que los participantes conozcan los alcances y mejoras planteadas para la modernización del servicio policial. Video cortesía Policía Nacional

Las autoridades destacaron la importancia de construir una policía más humana, profesional y comprometida con el respeto a los derechos ciudadanos.

Para una jornada de atención más completa, los agentes tuvieron la oportunidad de asistir a una capilla desde donde también recibieron una charla de continuidad de la jornada.

Mientras los sargentos vivían esta experiencia, el director General Andrés Modesto y el ministro Víctor (Ito) Bisonó supervisaron las instalaciones de la Escuela para Cadetes Mayor General José Rafael Félix Hermida González en Hatillo, San Cristóbal para buscar una formación integral de los futuros agentes policiales.

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