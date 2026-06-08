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Chile: polémica por entrega de miles de documentos con residencia a migrantes que no cumplían los requisitos

El Registro Civil reconoció el error y apuntó a un nuevo software implementado en 2024

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El Registro Civil reconoció el error y apuntó a un nuevo software implementado en 2024
Las cédulas de identidad ya fueron inhabilitadas.

Este fin de semana, desde la Cámara de Diputados y el Senado anunciaron que investigarán las responsabilidades detrás del craso error cometido por el Servicio de Registro Civil e Identificación que entregó, entre 2024 y 2025 y durante seis meses, miles de documentos de identificación con residencia definitiva a migrantes que solo contaban con una residencia temporal.

El yerro fue admitido por el Registro Civil, desde donde apuntaron a un nuevo software instalado en 2024. De paso, informaron que las cédulas fueron bloqueadas de los sistemas y quedaron inhabilitadas para cualquier tipo de trámite.

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La noticia también salpicó al Servicio de Migraciones, puesto que el software implicaba una homologación de datos con dicha oficina, cruce en el cual se produjo el fallo.

Su director, Frank Sauerbaum, anunció “un sumario interno para que esta situación se aclare lo antes posible, pero esto da cuenta de lo que venimos denunciando desde hace ya dos meses cuando llegamos al cargo, que tiene que ver con la falta de un sistema interoperable”.

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El Registro Civil reconoció el error y apuntó a un nuevo software implementado en 2024
Se detectaron 14 mil datos errados, aunque eso no implica que se hayan entregado 14 mil cédulas.

El software

Desde el Congreso, en tanto, el diputado Daniel Lilayu (UDI), señaló que esta jornada “a primera hora, oficiaremos al Ministerio de Justicia para que entregue todos los antecedentes y explique con claridad qué ocurrió, cuántas personas se vieron beneficiadas por este error, cuáles fueron sus consecuencias y qué medidas se tomarán para corregirlo: aquí hay responsabilidades que asumir”

Por su parte, el senador Juan Luis Castro (PS), indicó que el martes pedirá que la Comisión de Seguridad cite “formalmente” al ministro de Justicia -Fernando Rabat-, y al Director General de Migraciones, Frank Sauerbaum.

De acuerdo a un reportaje del medio de investigación Ciper, la primera alerta sobre este tema la dio el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, quien durante la administración de Gabriel Boric comunicó al Registro Civil que habían detectado a tres migrantes que habían recibido documentos con residencia definitiva.

Consultados por el medio citado, desde el Servicio de Registro Civil confirmaron que, efectivamente, hubo un “incidente” por el cual durante seis meses se entregaron cédulas con residencia definitiva a quienes no aplicaban, y que se detectaron 14 mil datos errados, aunque eso no implica que se hayan entregado esas 14 mil cédulas.

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