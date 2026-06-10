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Scott Eastwood aclara el estado de su padre y si se retira del cine: “No lo he oído de su boca de momento”

El hijo del legendario director, que ha colaborado con él en películas como ‘Gran Torino’, no ha ratificado el retiro del cineasta

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Scott Eastwood junto a su padre Clint
Scott Eastwood junto a su padre Clint

El actor y director Clint Eastwood, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, ha vuelto al centro de la atención pública tras recientes especulaciones sobre su retiro definitivo del cine. La controversia se originó cuando su hijo, el músico Kyle Eastwood, sugirió durante un concierto en Francia que su padre había decidido retirarse, afirmando: “Ahora está retirado, tiene 95 años”. Sin embargo, Scott Eastwood —también hijo del realizador— ha salido a aclarar la situación y a desmentir que exista una decisión oficial por parte del cineasta.

En una entrevista concedida a ScreenRant durante la promoción de la película Lucky Strike, Scott Eastwood fue consultado directamente sobre las palabras de su hermano. Su respuesta fue contundente: “No lo he oído de su boca de momento. Así que no sé qué se siente”. De esta manera, Scott subrayó que, hasta la fecha, Clint Eastwood no ha comunicado personalmente su retiro, ni a sus familiares más cercanos ni al público. “Su carrera en general es algo para admirar, algo que inspira y continúa inspirándome. El trabajo, el arte que ha hecho dentro y fuera de la pantalla —produciendo, escribiendo, componiendo, dirigiendo, actuando— es increíble”, añadió el actor.

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La aclaración de Scott responde a una ola de rumores que surgieron luego de que Kyle, también hijo de Clint Eastwood, hablara públicamente sobre la presunta jubilación del director. Durante un concierto en Amiens, Francia, Kyle mencionó ante la audiencia: “Tengo muchos recuerdos trabajando con él. Ahora está retirado, tiene 95 años. Pero tuve mucha suerte de trabajar con él en varias películas. Fue una experiencia genial para mí”. Estas palabras fueron interpretadas por varios medios como una confirmación del retiro definitivo del actor de la Trilogía del dólar. Sin embargo, la falta de un anuncio oficial y las declaraciones recientes de Scott aportan una perspectiva diferente y mantienen la incertidumbre sobre el verdadero estado de la carrera del cineasta.

La intervención de Scott Eastwood ha servido para matizar el alcance de las declaraciones de su hermano y recalcar que la decisión final solo corresponde a su padre. Scott, quien ha trabajado en varias producciones junto a Clint Eastwood, destacó la inspiración que sigue representando su progenitor en el ámbito profesional y personal. “El cuerpo de trabajo es increíble”, dijo, haciendo referencia tanto a los logros artísticos como a la longevidad de la carrera de su padre, que recientemente celebró 96 años el 31 de mayo. Estas declaraciones resultan relevantes porque, en el contexto de Hollywood, los anuncios de retiro suelen ir acompañados de comunicados oficiales o entrevistas exclusivas, algo que en este caso no ha ocurrido. La afirmación directa de Scott —quien insiste en que no ha escuchado a su padre anunciar el retiro— añade un matiz importante al debate: la palabra final sobre el futuro laboral de Clint Eastwood sigue en manos del propio director.

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Clint Eastwood en 'Por un puñado de dólares'
Clint Eastwood en 'Por un puñado de dólares'

Un legado incuestionable

A pesar de la controversia sobre su retiro, el legado de Clint Eastwood permanece indiscutible. Desde su salto a la fama en los años sesenta con la trilogía de spaghetti westerns de Sergio Leone —Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo— hasta su consagración como director con títulos como Sin perdón (1992) y Million Dollar Baby (2004), Eastwood ha sido galardonado con varios premios Óscar y ha dejado una huella profunda en la industria.

El director Rod Lurie, responsable de Lucky Strike, elogió la capacidad de Eastwood para seguir activo en el cine a edades avanzadas. “Lo que tu padre ha hecho por todos nosotros… ha mostrado lo que somos capaces de hacer como seres humanos hasta edades muy avanzadas. Cuando veo a personas como Clint Eastwood o a otros directores que siguen trabajando en sus ochenta, te dan ganas de seguir logrando cosas”, comentó Lurie. También resaltó la calidad de Juror #2 (2024), película que muchos consideraban la despedida del cineasta. Scott Eastwood ha seguido los pasos de su padre, participando tanto en películas dirigidas por él como en otras producciones de renombre. Ha aparecido en títulos como Gran Torino (2008), Invictus (2009) y Golpe de efecto (2012), así como en películas de acción y bélicas como Fury (2014), The Fate of the Furious (2017) y Fast X (2023). Ambos han compartido pantalla en varias ocasiones, consolidando un vínculo profesional que trasciende la relación familiar.

Por su parte, Clint Eastwood también es recordado por sus contribuciones al género bélico, con películas como El desafío de las águilas (1968), Los violentos de Kelly (1970), Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima (ambas de 2006), donde Scott participó como actor. La familia Eastwood, lejos de confirmar el retiro definitivo del patriarca, mantiene abierta la posibilidad de que el director regrese a la actividad si así lo decide. Hasta que haya una declaración oficial, la incertidumbre persiste, pero el respeto y la admiración por su trayectoria siguen intactos entre sus colegas, familiares y el público.

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