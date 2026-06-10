Devastación por el mar y alarma ante acumulación de basura en la franja costera de Guatemala

El litoral del Pacífico de Guatemala enfrentó una doble emergencia en las playas de Majagual y Ocós por el fuerte oleaje y la acumulación de basura.(Cortesía: Ser de Iztapa 2)

El litoral pacífico de Guatemala enfrenta diversas emergencias en distintos puntos de su costa. Por un lado, este martes 9 de junio, en la playa del Majagual, en Iztapa, el fuerte oleaje ha provocado daños severos a viviendas, chalets y hasta al cementerio local, según reportes difundidos por TV Azteca Noticias. La marea desbordó sus límites habituales y avanzó hasta 15 metros tierra adentro, obligando a varias familias de la aldea Conacaste, en el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla, a desalojar sus casas ante el riesgo inminente por la fuerza del mar.

Según el citado medio, algunas estructuras resultaron parcialmente destruidas y zonas sensibles como el cementerio sufrieron daños considerables.

La situación en la playa del Majagual ha generado preocupación entre los residentes, quienes enfrentan tanto la pérdida material como la incertidumbre ante la posibilidad de nuevos embates del mar.

PUBLICIDAD

La fuerza del mar de fondo provocó daños totales y parciales en estructuras junto a la playa, donde el agua socavó cimientos y propietarios levantan muros de rocas para proteger sus bienes. (Cortesía: Iztapa Informativo)

El fuerte oleaje generado por los efectos indirectos de la tormenta tropical Cristina continúa afectando las costas del Pacífico guatemalteco.

El fuerte oleaje generado por los efectos indirectos de la tormenta tropical Cristina continúa afectando las costas del Pacífico guatemalteco, según reportó el Diario de América Central.

Residentes de Iztapa informaron sobre intensas marejadas que alcanzaron áreas habitadas, lo que obligó a las autoridades a mantener vigilancia permanente en la zona. Las recomendaciones oficiales incluyen evitar acercarse a la línea costera, seguir las indicaciones de prevención y mantenerse informados a través de los canales institucionales, de acuerdo con la cobertura del Diario de América Central.

PUBLICIDAD

En la aldea Conacaste, el avance del mar obligó al desalojo de varias casas tras superar los límites habituales y provocar daños en las estructuras cercanas a la costa. (Cortesía: Diario de América Central)

Acumulación de basura en la playa de Ocós

Por otro lado, la playa de Ocós, en el departamento de San Marcos, presenta una extensa franja de desechos sólidos tras el paso del oleaje en la costa del Pacífico. Una alarmante acumulación de basura, principalmente plásticos y vidrios, impide el uso recreativo de la zona y retrata un grave problema ambiental que afecta a esta región turística y pesquera, según registros visuales obtenidos desde una perspectiva aérea.

De acuerdo con imágenes que recorren redes sociales, retomadas por TN 23, imágenes aéreas recientes muestran cientos de metros lineales de la playa de Ocós cubiertos por botellas, bolsas y empaques plásticos, así como otros residuos que el mar arrastró hasta la orilla.

PUBLICIDAD

La situación en la playa de Ocós evidencia una problemática estructural: el inadecuado manejo de residuos sólidos y la falta de conciencia ambiental.

En Ocós, San Marcos, cientos de metros de playa quedaron cubiertos por botellas, bolsas, empaques plásticos y otros residuos sólidos. (Cortesía TN 23)

Autoridades intensifican advertencias

Las autoridades han emitido recomendaciones específicas para la población en zonas de riesgo. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) sugirió evitar el ingreso al mar, mantenerse alejados de la línea de playa y no acercarse a zonas de rompimiento de olas. Además, el organismo pidió a la población atender los avisos oficiales para prevenir accidentes y pérdidas mayores.

Las costas de Guatemala se han convertido en epicentro de una crisis ambiental que exige respuestas coordinadas y de largo plazo, con participación tanto estatal como comunitaria. El desafío requiere una articulación para proteger el litoral y preservar los recursos naturales que sostienen la vida y la economía de la región.

PUBLICIDAD