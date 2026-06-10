Mundo

Rusia lanzó más de 200 drones contra Ucrania y Kiev respondió con ataques a objetivos clave del Kremlin

La nueva escalada de Moscú incluyó bombardeos sobre zonas residenciales de Odesa y Karkiv, mientras Zelensky reivindicó operaciones contra una planta vinculada a la producción de armamento, una refinería y otras infraestructuras estratégicas situadas a cientos de kilómetros de la frontera

Guardar
Google icon
Un edificio de apartamentos resultó dañado por un ataque con drones rusos en Odesa (Ucrania) (REUTERS/Nina Liashonok)
Un edificio de apartamentos resultó dañado por un ataque con drones rusos en Odesa (Ucrania) (REUTERS/Nina Liashonok)

La guerra entre Rusia y Ucrania registró una nueva escalada este miércoles con una serie de ataques de largo alcance en ambos sentidos. Mientras Moscú lanzó más de 200 drones contra distintas regiones ucranianas, Kiev respondió golpeando instalaciones militares y energéticas ubicadas a cientos de kilómetros de la frontera rusa.

Las ciudades de Odesa y Kharkiv estuvieron entre los principales objetivos de la ofensiva rusa. Según las autoridades ucranianas, los ataques causaron daños en edificios residenciales y dejaron varios heridos. En Odesa, una madre y sus dos hijos necesitaron atención médica tras el impacto de drones contra viviendas, mientras que en Karkiv al menos cuatro personas resultaron heridas.

PUBLICIDAD

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó un total de 207 drones de largo alcance durante la noche. De ellos, 181 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, aunque otros 21 alcanzaron distintos objetivos en el país. En la región de Zaporizhzhia, otras diez personas resultaron heridas durante bombardeos rusos.

Los ataques rusos con drones alcanzaron Odesa y Kharkiv, donde se reportaron edificios residenciales dañados, heridos y al menos un fallecido. (REUTERS/ARCHIVO)
Los ataques rusos con drones alcanzaron Odesa y Kharkiv, donde se reportaron edificios residenciales dañados, heridos y al menos un fallecido. (REUTERS/ARCHIVO)

La respuesta ucraniana se concentró en objetivos considerados estratégicos para el esfuerzo bélico del Kremlin. El presidente Volodímir Zelensky confirmó que las fuerzas ucranianas atacaron una planta militar en la ciudad de Cheboksari, en la república rusa de Chuvasia, situada a más de 900 kilómetros de la frontera.

PUBLICIDAD

Según Zelensky, la instalación producía componentes utilizados en drones y misiles rusos y fue alcanzada con misiles de crucero FP-5 Flamingo, desarrollados por Ucrania. Medios rusos y canales de Telegram identificaron el objetivo como la empresa VNIIR-Progress, dedicada a la fabricación de sistemas electrónicos y antenas para vehículos aéreos no tripulados.

El museo "Panorama de la Defensa de Sebastopol" resultó dañado en un ataque con drones en Crimea. (Mikhail Razvozhayev/REUTERS)
El museo "Panorama de la Defensa de Sebastopol" resultó dañado en un ataque con drones en Crimea. (Mikhail Razvozhayev/REUTERS)

El ataque reviste especial importancia porque apunta directamente a la industria militar rusa, uno de los blancos prioritarios de Kiev en los últimos meses. Ucrania ha buscado cada vez más afectar la producción de armamento y las cadenas de suministro que sostienen las operaciones militares rusas.

Zelensky también confirmó ataques contra una refinería en la región de Samara y contra dos infraestructuras energéticas en la región de Vladímir. Aunque las autoridades rusas no detallaron los daños, medios independientes difundieron imágenes de incendios en instalaciones industriales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que derribó 326 drones ucranianos sobre varias regiones de Rusia, Crimea y el mar Negro.
El Ministerio de Defensa ruso afirmó que derribó 326 drones ucranianos sobre varias regiones de Rusia, Crimea y el mar Negro.

Las refinerías rusas se han convertido en objetivos recurrentes para Ucrania debido a su importancia económica y logística. Además de generar ingresos para Moscú, estas instalaciones suministran combustible utilizado por las fuerzas armadas rusas.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas antiaéreos derribaron 326 drones ucranianos durante la noche sobre diversas regiones del país, incluida la región de Moscú. Las autoridades también reportaron daños materiales en varios puntos del territorio ruso.

La jornada también dejó un episodio simbólico en Sebastopol, en la península de Crimea, donde un drone ucraniano impactó contra un edificio que alberga un histórico monumento dedicado a la defensa de la ciudad durante la Guerra de Crimea del siglo XIX.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaAtaque con dronesOdesaVolodimir ZelenskyUcraniaRusiaÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

El terrorista y su subjefe, Mohammad Khraizin, ambos abatidos por las Fuerzas de Defensa de Israel, gestionaron transferencias de fondos a la rama militar de Hamas en la Franja de Gaza por un valor de decenas de millones de dólares

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

La nueva escalada, desencadenada por el derribo de un helicóptero estadounidense cerca del estrecho de Ormuz, aumentó la incertidumbre sobre la posibilidad de un acuerdo entre Washington y Teherán en el corto plazo

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

El Ejército israelí destruyó seis infraestructuras utilizadas por los terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Las fuerzas áreas y terrestres de Israel lanzaron una nueva ofensiva contra edificios controlados por el grupo chiita en el sur de Líbano después de emitir órdenes de evacuación en varios puntos de la localidad

El Ejército israelí destruyó seis infraestructuras utilizadas por los terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Terremoto en Filipinas: el devastador sismo dejó al menos 32.000 personas desplazadas y 46 muertos

Las autoridades del Gobierno informaron que, a pesar de que solo cuatro personas figuran oficialmente como desaparecidas, aún quedan edificios derrumbados o gravemente dañados por revisar

Terremoto en Filipinas: el devastador sismo dejó al menos 32.000 personas desplazadas y 46 muertos

El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente

El crudo Brent, referencia internacional, subió un 0,9% y cerró en 92,30 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, avanzó un 1% hasta los 89,04 dólares

El precio del petróleo vuelve a subir tras una nueva escalada de tensiones en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de junio?

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 10 de junio?

El juego en la infancia: derecho y prioridad pública

Una eximente que no exime: los vacíos que deja la Ley N.° 31740

Ni negacionismo ni prohibiciones: ciencia y pesca responsable

Un jamón extremeño de 5.000 euros, el primer ibérico español premiado por la exclusiva guía francesa Monde Selection

INFOBAE AMÉRICA

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Israel eliminó a Khathar Jmazi, jefe de la infraestructura de transferencias de fondos de Hamas en la Franja de Gaza

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

Ecuador detuvo a dos colombianos por narcotráfico en colaboración con Estados Unidos

El Ejército israelí destruyó seis infraestructuras utilizadas por los terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

La crisis en Cuba vacía las calles del casco histórico de La Habana y evidencia la falta de turismo en la isla

ENTRETENIMIENTO

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Ariana Grande debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 con “Hate That I Made You Love Me” y alcanzó un nuevo récord

Scott Eastwood aclara el estado de su padre y si se retira del cine: “No lo he oído de su boca de momento”

“Para mí fue un punto de inflexión”: Jon Bernthal recordó cómo su papel en The Walking Dead cambió su carrera

Tom Cruise, una tarta de chocolate y 100 tomas: la historia detrás de una de sus escenas más extremas