Rescatan con vida a pescador nicaragüense desaparecido tras naufragio en playa costarricense

Jonny Rodriguez fue encontrado después de 30 horas de estar desaparecido después de que la panga volcara producto de las condiciones provocadas por la tormenta Cristina (Cortesía)

El pescador Jonny Rodríguez Oporta, de origen nicaragüense y de 32 años, fue localizado este martes tras permanecer más de un día desaparecido en el mar frente a Playa Negra, en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Rodríguez era la única persona sin ubicar después de que la embarcación tipo panga denominada Kila volcara la mañana del lunes con varios ocupantes a bordo. Otros tres tripulantes lograron salir por sus propios medios tras el incidente, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja, la emergencia se produjo cerca de las 6 a. m. del lunes, cuando la panga volcó debido al fuerte oleaje generado por la tormenta tropical Cristina en el Pacífico. Rodríguez, único desaparecido de ese primer percance, fue hallado mar adentro por equipos de búsqueda y recibió atención inmediata del personal de emergencia.

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“Tras una valoración inicial, los socorristas determinaron que Rodríguez presentaba un cuadro severo de deshidratación. Debido a su estado de salud, fue trasladado en condición crítica a la Clínica de Santa Cruz para recibir atención médica especializada”, indicó la Cruz Roja Costarricense. El hallazgo se produjo la tarde del martes, luego de una intensa operación de búsqueda coordinada entre la Benemérita y el Servicio Nacional de Guardacostas.

El vuelco de la embarcación Kila no fue el único incidente registrado en la zona. Según reportes oficiales, guardacostas y rescatistas de la Cruz Roja mantienen activo un operativo de rastreo para localizar a otras cuatro personas que viajaban en una embarcación diferente y que también desaparecieron tras volcar por el mal tiempo, en un tramo marítimo comprendido entre playa Tamarindo y San Juanillo.

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Jonny fue rescato por otros pescadores mientras viajaba sobre la base de la panga, la cual fue volcada por la alta marea. Créditos: Guana Noticias

“La víctima fue localizada mar adentro por los equipos de búsqueda y de inmediato recibió atención por parte de personal de la Benemérita”, informó la Cruz Roja. Las autoridades precisaron que Rodríguez permaneció a la deriva durante al menos 30 horas, resistiendo condiciones adversas en el mar.

El rescate del pescador generó alivio entre familiares y compañeros, quienes aguardaban noticias en la costa desde la mañana del lunes. El caso de Rodríguez corresponde al primer incidente reportado, del cual únicamente él permanecía desaparecido, ya que los otros tripulantes de la panga lograron alcanzar la orilla y ponerse a salvo.

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Mientras tanto, la Cruz Roja Costarricense y el Servicio Nacional de Guardacostas amplían la operación de búsqueda para dar con el paradero de los ocupantes de la segunda embarcación. Los reportes preliminares indican que la fuerza del oleaje, producto de la tormenta tropical Cristina, sorprendió a las embarcaciones artesanales que operan en la zona, desencadenando las emergencias.

Guardacostas, Cruz Roja y pescadores de la zona continuan en la búsqueda de los otros hombres desparecidos. Cortesía: MSP

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones ante las condiciones adversas en el Pacífico costarricense. La Cruz Roja recordó que la combinación de marejadas y tormentas incrementa el riesgo de accidentes marítimos, por lo que insisten en evitar la navegación en zonas afectadas por el mal tiempo.

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El incidente ha puesto en alerta a las comunidades costeras de Guanacaste, donde la pesca artesanal constituye uno de los principales medios de subsistencia. Hasta el momento, las labores de búsqueda se mantienen activas, en coordinación con familiares de los desaparecidos, autoridades locales y equipos especializados en rescate acuático.