Tom Cruise, una tarta de chocolate y 100 tomas: la historia detrás de una de sus escenas más extremas

Tom Cruise comió tarta de chocolate cerca de 100 veces durante el rodaje de Los marginados por pedido de Francis Ford Coppola

Tom Cruise debió comer tarta de chocolate cerca de 100 veces por indicación del director Francis Ford Coppola, lo que finalmente provocó vómitos debido a la sobrecarga de azúcar, según relató el propio actor y recogió Sensacine. Esta anécdota revela el perfeccionismo de Coppola y la determinación absoluta de Cruise en sus inicios en el cine.

Durante la filmación de Los marginados, Tom Cruise tuvo que repetir una escena consumiendo tarta de chocolate en 100 ocasiones, por indicación del director Francis Ford Coppola. Las repeticiones llevaron al actor a sufrir náuseas y terminar vomitando, resultado del esfuerzo por cumplir con las demandas del rodaje.

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Tras esa decisión de Francis Ford Coppola, el ambiente en el set adquirió una dinámica de trabajo intensa. El director, conocido por su meticulosidad y por exigir un alto grado de entrega a sus actores, buscaba un resultado específico en la interacción de los personajes.

El exceso de azúcar por las repeticiones en Los marginados le provocó náuseas y vómitos a Tom Cruise en el set (AP/Chris Pizzello)

La repetición sistemática de la escena respondió a la intención de capturar una reacción auténtica y espontánea en la pantalla, lo que obligó a Tom Cruise a adaptarse a un ritmo de rodaje poco convencional. En el contexto de la industria cinematográfica de la década de 1980, estos métodos resultaban habituales en producciones donde el realismo era una prioridad para los realizadores.

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Tom Cruise y la tarta de chocolate en Los marginados

Cruise recordó: “Tuve que hacerlo, forma parte del personaje, voy a comer tarta de chocolate”. El actor detalló: “Acabamos rodando esa escena durante tres días, hicimos 100 tomas de mí comiendo tarta de chocolate, y tenía que seguir tomándola”, según recogió Sensacine.

Las primeras tomas fueron soportables para el actor. “Las dos primeras tomas estaba diciendo ‘Esto es muy bueno, estaba muy jugosa’”, recordó Cruise.

Tom Cruise recordó que comió tarta de chocolate en “Los marginados” porque la escena formaba parte del personaje (Prime Video)

Sin embargo, la situación cambió conforme aumentaron las repeticiones. El intérprete comenzó a cuestionarse si la toma definitiva ya estaba lista, mientras los pedidos de Francis Ford Coppola de repetir la escena continuaban.

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La sobrecarga de azúcar en su organismo desembocó en náuseas e incluso en vómitos en el set, como explicó el actor. El episodio reflejó la exigencia del director y el nivel de compromiso requerido durante la grabación.

Durante esos días de rodaje, el equipo técnico y artístico observó el esfuerzo constante de Cruise en cada toma. El reparto de “Los marginados”, compuesto por jóvenes actores que más tarde alcanzarían notoriedad, compartió experiencias similares bajo la dirección de Coppola.

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El reparto de “Los marginados”, integrado por jóvenes actores, compartió experiencias de rodaje bajo la dirección de Coppola (Prime Video)

La convivencia en el set fortaleció la camaradería entre los intérpretes, quienes enfrentaron condiciones de rodaje extenuantes. La presencia de la autora S. E. Hinton, como asesora, sumó una perspectiva literaria al proceso, contribuyendo a que el guion y la interpretación mantuvieran coherencia con el espíritu de la novela original.

Cómo superó Cruise el reto físico durante la filmación

En otro momento del rodaje, Cruise enfrentó un problema físico adicional en una escena en la que debía permanecer de pie en una furgoneta, ya que las comidas previas le habían generado náuseas.

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En ese instante, la guionista y novelista S. E. Hinton, autora de la obra original, intervino con una estrategia poco convencional. Hinton le preguntó al actor si se sentiría mejor tras vomitar, y lo alentó a beber huevos crudos hasta lograrlo.

S. E. Hinton sugirió que Tom Cruise bebiera huevos crudos para vomitar y poder retomar una escena de Los marginado (REUTERS/Caroline Brehman)

El método fue efectivo y Cruise, aliviado tras vomitar, pudo reanudar la actuación sin mayores dificultades.

La participación de Hinton también tuvo impacto fuera del guion. Su asesoramiento durante los momentos críticos del rodaje permitió que el elenco manejara el estrés físico y emocional propio de una producción exigente.

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Al intervenir con soluciones alternativas para aliviar el malestar de Cruise, la escritora evidenció un compromiso con el bienestar de los actores y el resultado final de la película. La colaboración estrecha entre la autora, el director y el equipo ayudó a completar las escenas según lo previsto, mientras se preservaba la integridad del reparto.