Oposición en Nicaragua advierte consecuencias tras ofensiva verbal de Ortega contra Trump

En una imagen compuesta, el expresidente estadounidense Donald Trump señala con un gesto amenazante al presidente nicaragüense Daniel Ortega, simbolizando la tensión diplomática entre ambos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El giro en la retórica del nicaragüense Daniel Ortega, al calificar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “desquiciado mental” durante un discurso pronunciado la noche anterior, supone una ruptura respecto a la tradicional cautela del régimen de Nicaragua frente a Estados Unidos y anticipa consecuencias para la relación bilateral, según líderes opositores consultados por la agencia de noticias EFE.

Ortega dirigió sus palabras al mandatario estadounidense tras las sanciones impuestas por Washington a Daniel Edmundo Ortega Murillo y Maurice Facundo Ortega Murillo —dos de los siete hijos del presidente—, y por la presunta “retención” del exjefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en un contexto de advertencias militares de Trump hacia Cuba.

La reacción de Ortega tomó por sorpresa, ya que él y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, habían evitado confrontaciones directas con Estados Unidos después de la detención de Maduro. El opositor y experto en políticas públicas Juan Sebastián Chamorro, en declaraciones a la agencia de noticias EFE, consideró que la reacción presidencial está directamente vinculada a las recientes medidas de Washington contra sus hijos.

“Ortega habló como ayatolá anoche (lunes), consciente de lo que le pasó” al líder iraní ayatolá Alí Jameneí después del ataque conjunto de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, dijo Chamorro, vinculando ese episodio al cambio en el discurso del líder nicaragüense.

Daniel Ortega, durante su intervención el 20 de abril de 2026, tildó de «desquiciado mental» al mandatario estadounidense, Donald Trump. Las imágenes corresponden a una comparecencia pública del nicaragüense. Este material visual documenta un discurso o declaración del mandatario de Nicaragua.

El “error de cálculo” según la oposición nicaragüense

La oposición identifica en el nuevo discurso del mandatario una maniobra que puede generar efectos negativos tanto en la política interna como ante la administración Trump. El dirigente opositor nicaragüense exiliado Félix Maradiaga, uno de los 222 expresos políticos privados de su nacionalidad y bienes hace tres años, declaró a la agencia de noticias EFE que: “Al escalar este tono, Ortega cruza una línea y comete un error de cálculo. Apostar a que Nicaragua está fuera del radar internacional es una lectura de la realidad”. Maradiaga interpreta la agresividad verbal de Ortega como “parte de un patrón de confrontación que busca proyectar fuerza mientras oculta una profunda crisis de legitimidad hacia adentro”.

Chamorro, por su parte, señaló que la intervención presidencial “sorprendió a moros y cristianos” y consideró que las sanciones estadounidenses estuvieron pensadas para provocar al mandatario. “Cayó en la provocación”, sostuvo. Añadió que estas declaraciones probablemente tendrán eco en Trump: “él es muy dado a poner atención a irrespetos como estos, como el ‘vení traeme’ de Maduro, que lo fue a traer efectivamente”.

En un segmento que responde a la pregunta central, la jornada política mostró que Daniel Ortega llamó “desquiciado mental” a Donald Trump en respuesta a las sanciones estadounidenses contra sus hijos y a los recientes eventos regionales, como la retención de Nicolás Maduro. Líderes opositores como Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro interpretaron ante la agencia de noticias EFE que este ataque verbal representa un giro estratégico y advirtieron sobre potenciales represalias de Washington.

Fotografía obtenida de rastreo de redes que muestra a Daniel Edmundo (d) y Maurice Facundo Ortega Murillo, hijos de la pareja presidencial nicaragüense Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes se convirtieron este jueves en los nuevos sancionados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. EFE/ Rastreo de Redes /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) MÁXIMA CALIDAD DISPONIBLE

Señales de debilidad y advertencia de la oposición

Para Félix Maradiaga, la actitud desafiante de Ortega es señal de debilidad. El dirigente, citado por la agencia de noticias EFE, explicó: “En política, cuando un régimen comienza a sobreactuar su fortaleza, suele ser porque enfrenta presiones crecientes”. Maradiaga demandó a la oposición nicaragüense “claridad estratégica, coordinación y sentido de urgencia” para responder a las posibles consecuencias externas del incidente diplomático.

Chamorro utilizó una imagen para describir la vulnerabilidad del régimen: “Dejó de ser el cusuco (armadillo) y se expuso en playa abierta con la señal de tiro al blanco al pecho, en el momento en que la atención ya estaba dirigiéndose hacia él”. Ambos dirigentes, despojados de su nacionalidad y bienes, actualmente residen en Estados Unidos y consideran que Ortega representa un “peligro” para la seguridad nacional estadounidense y del Hemisferio Occidental. Sobre las implicancias, Chamorro resumió: “Anoche se encargó de no dejar ningún tipo de duda de lo que es capaz y de lo que está hecho”.

Mirando al futuro, Maradiaga advirtió: “El 2026 será un año fundamental. Y debemos asumirlo con responsabilidad: incrementando la presión nacional e internacional hasta abrir el camino hacia una transición democrática en Nicaragua”.