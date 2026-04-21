Acuerdo ayudará a fortalecer la atención materno-infantil en República Dominicana

Un acuerdo marca el inicio de una era de colaboración inédita en el sistema sanitario local. Las cifras y los protagonistas detrás de la distribución masiva de medicamentos con impacto directo en sectores vulnerables (Foto cortesía Presidencia de la República)

El Ministerio de Salud Pública y la organización Sanar una Nación firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la atención materno-infantil en República Dominicana, que implica la entrega gratuita de más de 235,000 tratamientos médicos destinándose prioritariamente a poblaciones vulnerables y asegurando su distribución equitativa y transparente en todo el territorio.

Según informó la Presidencia de la República, esta iniciativa forma parte de un esfuerzo más amplio orientado a mejorar la prevención y la atención primaria dentro del sistema sanitario nacional.

La directora del Comité Fiduciario de Sanar una Nación, Christy Luciano, declaró que, solo en el primer trimestre de 2026, la organización canalizó más de USD 4.8 millones en aportes que beneficiaron a más de 32 instituciones en la República Dominicana.

En ese periodo, se entregaron más de 314.000 tratamientos médicos y se impactó directamente a más de 15,000 personas, informó Luciano. El acuerdo reciente representa un valor superior a USD 900,000 en suministros y refuerza la meta de ampliar la cobertura sanitaria a quienes más lo requieren.

Nuevas medidas prometen garantizar el destino de cada insumo a quienes más lo necesitan. Un entramado de actores públicos y privados refuerza la protección materno-infantil y la integridad del proceso (Foto cortesía Presidencia de la República)

Con la presencia del ministro de Salud, Víctor Atallah, y de representantes clave de entidades asociadas como CitiHope International, Grupo Popular y Grupo Ramos, el acto formalizó una colaboración destinada a entregar medicamentos desparasitantes, tratamientos para enfermedades infecciosas bacterianas y virales, soluciones de hidratación, vitaminas y suplementos nutricionales, entre otros insumos esenciales para la salud preventiva y la atención primaria.

El impacto esperado se dirige a necesidades sanitarias prioritarias y busca proteger especialmente la salud de madres y niños, al favorecer tanto el bienestar materno como el desarrollo infantil.

El papel de las alianzas en el fortalecimiento del sistema sanitario

El ministro Atallah expresó en el acto que la “salud pública se fortalece a través de alianzas estratégicas”, y señaló que la colaboración entre el Estado, el sector privado, la comunidad y organismos internacionales constituye una clave para construir un sistema más resiliente y equitativo. Afirmó que los suministros poseen especial relevancia durante el embarazo, al beneficiar tanto la salud materna como la del bebé.

Por su parte, Luciano puntualizó que los aportes canalizados por Sanar una Nación han sido posibles gracias a una efectiva articulación entre los sectores público y privado y los aliados internacionales.

Detalles del acuerdo y supervisión de la asistencia

El Servicio Nacional de Salud reporta una reducción histórica en la mortalidad materna, infantil y neonatal en República Dominicana durante el primer trimestre de 2026. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La directora de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Salud, Rosanna Arias Tejeda, explicó a Sanar una Nación que este acuerdo establece el carácter solidario de la entrega, definiendo la asistencia como humanitaria y de acceso totalmente gratuito, con un enfoque en la equidad y la oportunidad.

Subrayó el compromiso del Ministerio para garantizar un uso adecuado y transparente de los insumos mediante procesos eficientes de distribución, inventario, registro y trazabilidad, asegurando que cada tratamiento llegue al destinatario final previsto.

Además, el acuerdo prevé mecanismos formales de supervisión y seguimiento para verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos, bajo normas estrictas de control y fiscalización.

Entre las autoridades y representantes presentes en el acto de firma, participaron Timothy Tuccelli, presidente de CitiHope International; Dabeida Agramonte, gerente de Proyectos de Grupo Popular; Ana Amelia Rivera, gerente de Medioambiente y Cambio Climático de Grupo Popular; Yoel Gómez, líder de Sostenibilidad de Grupo Ramos, y Nayib Yara, coordinador general de Sanar una Nación.

También asistieron figuras responsables de áreas específicas como Luis Neil Fernández, director de Control y Fiscalización, y Sabrina Marte, coordinadora del Componente de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino y Mama (CACU) del Programa Materno Infantil. La supervisión general incluyó la presencia de la viceministra para la Gestión de Riesgos y Salud Ambiental, Gina Estrella, y el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez.