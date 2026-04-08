Panamá: el aeropuerto de Tocumen proyecta alcanzar los 30 millones de pasajeros en 2030

Tocumen proyecta alcanzar un movimiento de 30 millones de pasajeros anuales para 2030, reforzando su liderazgo regional. (Cortesía: Panamá Prestige)

El Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá presentó el martes su proyección de crecimiento para los próximos años, con la meta de alcanzar un movimiento de 30 millones de pasajeros en 2030 a través del denominado “Hub de las Américas”. El anuncio lo realizó José Antonio Ruiz Blanco, gerente general de la terminal aérea, durante una conferencia de prensa celebrada en el Palacio de Las Garzas tras el Consejo de Gabinete.

Según detalles en base a lo expuesto por las autoridades, Tocumen registró en 2025 un tráfico cercano a 21 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento del 9% respecto al año anterior. Para 2026, las previsiones oficiales ubican el flujo de viajeros por encima de los 22 millones, marcando una tendencia que la administración busca sostener con diversas inversiones y ampliaciones.

Ruiz Blanco explicó que para alcanzar el objetivo de 30 millones, el aeropuerto impulsa una serie de proyectos claves. Entre ellos, sobresale la reparación de las pistas, obra adjudicada en 2025 y que inició en enero de 2026. “Hasta abril de este año, los trabajos de reparación de pista avanzan sin afectar las operaciones habituales de la terminal”, indicó el gerente ante los medios, según datos recogidos en la conferencia.

El aeropuerto de Panamá registró en 2025 un tráfico de 21 millones de pasajeros, marcando un crecimiento interanual del 9%. (Cortesía: Astrid Salazar)

En la misma línea, el funcionario anunció el lanzamiento de una licitación por 220 millones de dólares destinada a expandir la terminal 2 mediante la construcción de diez nuevas puertas de abordaje y la ampliación de calles de rodaje. “Se trata de una inversión estratégica que permitirá absorber el crecimiento del tráfico aéreo y mejorar la experiencia de los usuarios”, afirmó Ruiz Blanco.

De acuerdo con la información difundida, el plan de modernización de Tocumen contempla además un aumento en la capacidad operativa. En coordinación con la Autoridad de Aeronáutica Civil (ACC), se prevé incrementar el número de operaciones por hora, pasando de 35 a 65 en los próximos años.

El gerente recordó que al asumir la administración del aeropuerto, encontró ocho puertas cerradas en la terminal 2. Tras realizar las gestiones necesarias, todas fueron rehabilitadas durante el primer mes de gestión. “Esto representaba una pérdida de ingresos para el aeropuerto”, subrayó el directivo.

En cuanto a los reconocimientos internacionales, Tocumen fue destacado recientemente como el aeropuerto mediano más puntual del mundo por segundo año consecutivo y, en 2026, alcanzó la mayor puntualidad global en todas las categorías, con un índice del 93,64%. “Subimos nuestra calificación respecto al año anterior, convirtiéndonos en el aeropuerto más puntual del mundo en cualquier segmento”, puntualizó Ruiz Blanco.

El proceso de ampliación y modernización del principal aeropuerto panameño se apoya en una combinación de recursos públicos y privados, con el objetivo de consolidar a Tocumen como un punto estratégico para la conectividad aérea en el continente.

Tocumen compite directamente con los aeropuertos de São Paulo-Guarulhos y El Dorado en Bogotá por su relevancia en el transporte aéreo latinoamericano. Además, se consolida como la principal puerta de entrada a Panamá, gestionando diariamente un flujo considerable de pasajeros en tránsito.