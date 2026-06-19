¡El verdadero “qué mirás, boba”! Un nicaragüense cambió el carro de su pareja infiel por el “último baile” de Messi

El hincha que se volvió viral al confesar que cambió el carro familiar por ver al "Rey". (Foto: Captura DSports)

Hay días en los que la vida te da un golpe directo al corazón, y hay días en los que Lionel Messi te cura todas las heridas con un balón en los pies. Para un aficionado nicaragüense, la Copa del Mundo 2026 se convirtió en el escenario perfecto para aplicar el famoso “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”... o, en su caso, “los hombres ya no sufren, los hombres se van al Mundial”.

Esta es la delirante y viral historia del hincha que descubrió la traición de su esposa y, en lugar de hundirse en un mar de lágrimas, decidió gastarse los ahorros de su vida en una entrada para ver a “La Pulga”.

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La historia que le está dando la vuelta al planeta ocurrió en las calles de Kansas, Estados Unidos, en plena efervescencia por el debut de la selección argentina contra Argelia. Entre la marea de camisetas albicelestes, los micrófonos de la cadena DSports se cruzaron con un nicaragüense que reside en suelo estadounidense desde hace tres años.

Lo que parecía una entrevista de color común y corriente se transformó de inmediato en una joya de la televisión en vivo. Con una honestidad brutal y una sonrisa que demostraba que ya había superado el trago amargo, el fanático soltó la bomba sin anestesia: descubrió que su esposa le estaba siendo infiel con un cirujano. Pero aquí no hubo espacio para el drama de telenovela. En lugar de quedarse encerrado en casa escuchando canciones de despecho, el ingenioso hincha activó el “Plan de Contingencia Messi”.

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Por lo que, agarró completito el dinero que tenían guardado celosamente para comprar un vehículo para ella y tomó la decisión más ejecutiva de su vida: financiar su sueño mundialista. “Soy fan de Messi. No me voy a perder este partido, el último tango del rey”, declaró ante las cámaras.

Un hincha nicaragüense de la selección argentina cuenta la insólita razón por la que pudo viajar al Mundial. Tras descubrir que su esposa le era infiel con un cirujano, usó el dinero que ahorraba para comprarle un auto y pagó su viaje para ver a Messi.

El “Hat-Trick” de la redención: La mejor decisión de su vida

Si el negocio ya sonaba redondo en la teoría, el destino se encargó de confirmarle que el universo premia a los valientes. El pasado martes 16 de junio, este nicaragüense se sentó en las gradas del estadio para presenciar el tan ansiado debut de Argentina. Lo que presenció no fue un partido cualquiera: fue una cátedra de fútbol donde Lionel Messi se despachó con un espectacular Hat-Trick.

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Ver a tu ídolo anotar tres goles en un Mundial en vivo y en directo es una experiencia de otro nivel; verlos sabiendo que los pagaste con el dinero que iba a ser para la persona que te rompió el corazón, no tiene precio. Para este aficionado, cada gol de la Pulga debió sentirse como una caricia al alma y una confirmación de que el carro familiar podía esperar, pero la magia de Leo tiene fecha de caducidad.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo J - Argentina vs Argelia - Estadio de Kansas City, Kansas City, Misuri, EEUU - 16 de junio de 2026. El argentino Lionel Messi celebra su tercer gol. IMAGN IMAGES vía Reuters/Jay Biggerstaff

Las redes sociales, como era de esperarse, no tardaron en estallar. El video de la entrevista acumuló millones de reproducciones en cuestión de horas. Mientras algunos internautas debatían sobre la drástica decisión financiera, la inmensa mayoría coronó a este nicaragüense como el nuevo héroe del internet.

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Al final del día, el fútbol demuestra una vez más su asombroso poder curativo. La cuestión amorosa y el divorcio ya se verán con calma cuando ruede la última pelota del torneo y se entregue la copa. Por ahora, este nicaragüense demostró tener una resiliencia envidiable y el sentido del humor necesario para surfear las crisis de la vida.