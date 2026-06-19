Asfura expone desafíos climáticos de Honduras en foro global celebrado en Berlín

El presidente Nasry Asfura participó como expositor en una conferencia internacional sobre cambio climático celebrada en Berlín, Alemania. (Foto: Casa Presidencial)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó como uno de los principales expositores en una conferencia internacional sobre cambio climático y movilidad humana celebrada en Berlín, Alemania, donde compartió con líderes mundiales la experiencia que enfrenta el país frente a los efectos de los fenómenos naturales extremos y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para atender los desafíos derivados de la crisis climática.

El mandatario asistió al encuentro acompañado por la secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, en representación del Gobierno de Honduras.

La conferencia fue organizada por el Global Centre for Climate Mobility (GCCM), una plataforma internacional que reúne a jefes de Estado, representantes gubernamentales, organismos multilaterales y especialistas para analizar el impacto del cambio climático sobre las poblaciones más vulnerables y promover estrategias conjuntas que permitan enfrentar esta problemática.

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Honduras reiteró la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para enfrentar los efectos de la crisis climática. (Foto: Casa Presidencial)

Durante su intervención, Asfura destacó que Honduras continúa siendo uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica y a la frecuencia con la que fenómenos como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones y sequías afectan a miles de familias en distintas regiones del territorio nacional.

El presidente recordó los daños ocasionados por los huracanes Eta e Iota, ocurridos en noviembre de 2020, considerados entre los desastres naturales más devastadores registrados en la historia reciente del país.

Ambos ciclones impactaron con apenas dos semanas de diferencia, dejando pérdidas humanas, severos daños en infraestructura, destrucción de viviendas, carreteras, puentes, cultivos y cuantiosas pérdidas económicas que todavía continúan repercutiendo en diferentes sectores.

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“Solo imagínense, dos huracanes en menos de un mes, Eta e Iota. Estos dos huracanes impactaron enormemente en nuestro país; tenemos un país que, si llueve mucho, tenemos inundaciones y si es verano, tenemos sequía”, expresó el mandatario durante su participación en el foro.

Asfura estuvo acompañado por la canciller Mireya Agüero durante el encuentro organizado por el Global Centre for Climate Mobility. (Foto: Casa Presidencial)

El jefe de Estado señaló que esa realidad obliga al país a fortalecer permanentemente sus capacidades de prevención, respuesta y recuperación ante desastres naturales, al tiempo que impulsa políticas públicas orientadas a incrementar la resiliencia de las comunidades más vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

Asfura manifestó que el fenómeno climático no representa únicamente un desafío ambiental, sino también social y económico, debido a que miles de familias se ven obligadas a desplazarse de sus comunidades cuando las condiciones climáticas destruyen sus medios de vida, viviendas o fuentes de empleo.

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“El cambio climático no reconoce fronteras; lo que hoy enfrentamos en Honduras también afecta a muchas naciones del mundo. Debemos actuar con responsabilidad, solidaridad y compromiso para proteger a nuestras comunidades y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones”, manifestó.

Líderes de varios países analizaron estrategias para enfrentar la movilidad humana provocada por el cambio climático. (Foto: Casa Presidencial)

El Global Centre for Climate Mobility impulsa iniciativas internacionales enfocadas en desarrollar soluciones sostenibles para atender el desplazamiento de personas provocado por eventos climáticos extremos.

Entre sus principales objetivos figura promover políticas públicas que fortalezcan la adaptación, la resiliencia y el desarrollo sostenible en las comunidades con mayor vulnerabilidad alrededor del mundo.

La participación de Honduras en este tipo de espacios internacionales permite visibilizar la realidad que enfrenta el país ante los efectos del cambio climático.

Además de fortalecer el diálogo con organismos internacionales y gobiernos interesados en impulsar mecanismos de cooperación para reducir los riesgos asociados a los fenómenos naturales.

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Durante su intervención, el mandatario hondureño expuso la vulnerabilidad del país frente a fenómenos climáticos extremos. (Foto: Casa Presidencial)

Con su participación en la conferencia celebrada en Berlín, el presidente Asfura reiteró el compromiso del Gobierno hondureño de continuar promoviendo acciones encaminadas a fortalecer la resiliencia del país frente a la crisis climática y de mantener una participación activa en los espacios internacionales donde se construyen estrategias conjuntas para enfrentar uno de los mayores desafíos que afronta actualmente la humanidad.