Guatemala

El alcalde Juan Manuel Asturias presenta un amparo para frenar la marcha del orgullo en Antigua Guatemala

La acción judicial busca que la Corte de Constitucionalidad ordene la cancelación total del desfile previsto para este sábado y que la Policía Nacional Civil no brinde apoyo ni acompañamiento

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Primer plano de manos que sostienen un cartel de cartón con el texto 'LA MARCHA DEL ORGULLO LGBTIQ+ PREVISTA PARA ESTE SÁBADO NO SERÁ' con 'NO SERÁ' tachado. Al fondo se ve una multitud manifestándose.
La imagen muestra a una persona que sostiene un cartel para manifestarse en contra de la suspensión de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, mientras una multitud se congrega en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde de Antigua Guatemala Juan Manuel Asturias presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para intentar impedir la marcha del orgullo de la comunidad LGBTIQ+ prevista para este sábado en las calles del municipio, una acción que el jefe edil justificó en sus redes sociales y en un mensaje público con el argumento de que busca proteger el orden público, la paz social, las costumbres locales y la autonomía municipal.

Asturias pidió que se decrete la “no realización absoluta” del desfile de la organización Orgullo Antigua y que se ordene a la Policía Nacional Civil no prestar auxilio ni escolta para abrir paso a la actividad, según dijo el propio alcalde en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.

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La acción fue dirigida contra altas autoridades del organismo ejecutivo, el Ministerio de Gobernación y la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, según la declaración del funcionario.

La solicitud del alcalde responde de forma directa al punto central de la disputa: busca bloquear la realización de la marcha en el casco urbano de Antigua Guatemala por la vía constitucional y evitar que fuerzas de seguridad acompañen el recorrido, al considerar que el evento contraviene una decisión de la municipalidad.

El alcalde invocó la autonomía municipal y la ocupación de calles y plazas

En su mensaje, Asturias sostuvo que acudió “personalmente” a la Corte de Constitucionalidad para fijar “una postura sin titubeos” en defensa de la ciudad. También afirmó que no permitirá que dependencias del organismo ejecutivo, “por complacencia o por pasividad”, pasen “por encima a la autonomía” del municipio, según dijo en sus redes sociales.

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Hombre con traje y gafas hablando en un atril con micrófono, con banderas de Guatemala y otra verde y blanca detrás, y personas sentadas en el fondo
El alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para impedir la marcha del orgullo LGBTIQ+ prevista para este sábado. (Municipalidad de Antigua Guatemala)

El alcalde aseguró que el Consejo Municipal ya emitió una resolución técnica basada, según sus palabras, en una “realidad innegable”: las plazas y calles ya están ocupadas por ferias de artesanos, actividades escolares infantiles y otras actividades tradicionales locales autorizadas con meses de antelación. Sobre esa base, argumentó que “no hay espacio físico” para la marcha.

Asturias añadió que imponer la actividad “por la fuerza” constituiría una provocación y pondría en riesgo “inminente” la seguridad de las familias y de los niños, según expresó en su mensaje. También sostuvo que el ordenamiento territorial y el uso del suelo son una competencia exclusiva de la municipalidad.

En el mismo pronunciamiento, el alcalde señaló al Ministerio de Gobernación y a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez por, según su versión, intentar desentenderse del conflicto al afirmar que no pueden actuar. A la vez, cuestionó la posibilidad de que la fuerza pública escolte “un evento que usurpa nuestras calles” en lugar de hacer cumplir la normativa local, según dijo en redes sociales.

La municipalidad presentó la marcha como una amenaza para el casco urbano

El jefe edil afirmó que la municipalidad activará “todas las herramientas legales” para frenar lo que definió como una amenaza y evitar un colapso en el casco urbano. En su mensaje también pidió a comerciantes, comités y vecinos que tengan la certeza de que no cederá “ni un solo centímetro” de la jurisdicción municipal.

Asturias vinculó su rechazo a la marcha con la defensa del patrimonio de la ciudad. “Nuestro patrimonio tangible e intangible no es una tarima de exhibición ni un espacio para la anarquía, es el corazón cultural de Guatemala y se defiende con valentía”, dijo el alcalde en el pronunciamiento difundido en sus redes sociales.

El funcionario cerró su mensaje con un llamado a la unidad “en torno a la Antigua” y pidió mantener la calma, pero permanecer atentos y unidos “en defensa de nuestra autonomía”, según la declaración pública en la que anunció la presentación del amparo ante la Corte de Constitucionalidad.

Colectivos cuestionaron que invocan “valores” y “protección a la niñez” para restringir la marcha del orgullo en Antigua Guatemala

Organizaciones de la diversidad sexual de Guatemala expresaron este jueves un fuerte rechazo ante la decisión de la alcaldía y el Concejo Municipal de Antigua Guatemala, encabezados por Juan Manuel Asturias, que impide la realización del desfile del orgullo LGBTIQ+ programado para el 20 de junio de 2026.

Agrupaciones como OTRANS, Red Lactrans y la Coalición Guatemalteca de Incidencia en las Américas difundieron un comunicado en el que detallan las múltiples vulneraciones a derechos fundamentales derivadas de la medida municipal.

Los colectivos denunciaron que la resolución municipal constituye una violación directa al derecho de reunión y manifestación, protegido en el artículo 33 de la Constitución guatemalteca.

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