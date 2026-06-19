Guatemala

Colectivos cuestionaron que invocan “valores” y “protección a la niñez” para restringir la marcha del orgullo en Antigua Guatemala

Organizaciones LGBTIQ+ dijeron que la medida vulnera derechos constitucionales y compromisos internacionales y pidieron monitoreo nacional e internacional

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Caricatura de desfile del Orgullo LGBT con personas, banderas arcoíris, una carroza, confeti, Arco de Santa Catalina y un volcán, en Antigua Guatemala.
La caricatura muestra un desfile del Orgullo LGBT en la Antigua Guatemala, con participantes que portan banderas arcoíris y pancartas, y el Arco de Santa Catalina al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones de la diversidad sexual de Guatemala expresaron este jueves un fuerte rechazo ante la decisión de la alcaldía y el Concejo Municipal de Antigua Guatemala, encabezados por Juan Manuel Asturias, que impide la realización del desfile del orgullo LGBTIQ+ programado para el 20 de junio de 2026.

Agrupaciones como OTRANS, Red Lactrans y la Coalición Guatemalteca de Incidencia en las Américas difundieron un comunicado en el que detallan las múltiples vulneraciones a derechos fundamentales derivadas de la medida municipal.

Los colectivos denunciaron que la resolución municipal constituye una violación directa al derecho de reunión y manifestación, protegido en el artículo 33 de la Constitución guatemalteca.

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Subrayaron que el uso de autorizaciones municipales para restringir protestas pacíficas carece de fundamento legal y fue declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad, que ha establecido que las manifestaciones solo requieren aviso previo a la Gobernación Departamental.

Las organizaciones también advirtieron sobre la existencia de discriminación manifiesta por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Explicaron que, al invocar la protección de “valores” o la necesidad de “proteger a la niñez”, la municipalidad está excluyendo a una parte de la ciudadanía y negando el principio de igualdad ante la ley. “Restringir la marcha bajo pretextos de valores o costumbres rompe el principio de que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”, señalaron.

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Comunicado relacionado al posicionamiento del Alcalde Juan Manuel Asturias Sueiras sobre el Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Genero de Guatemala a realizarse en Antigua Guatemala.
Comunicado relacionado al posicionamiento del Alcalde Juan Manuel Asturias Sueiras sobre el Desfile de la Diversidad Sexual e Identidad de Genero de Guatemala a realizarse en Antigua Guatemala.

En el comunicado, los colectivos cuestionaron el uso de la autoridad municipal y de la Policía Municipal para impedir la manifestación, calificando este proceder como un abuso y desviación de poder. Argumentaron que la autonomía municipal no puede situarse por encima de las garantías constitucionales y que la obligación de las autoridades es proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, no obstaculizar sus derechos ni exponerlos a riesgos.

Las agrupaciones detallaron que la decisión de la alcaldía contraviene compromisos internacionales adquiridos por Guatemala, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Recordaron que estos instrumentos reconocen el espacio público como el canal natural para la expresión social y prohíben que las restricciones se basen en valores tradicionales. Citaron además la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que el patrimonio cultural no puede utilizarse para justificar restricciones a derechos civiles.

El comunicado incluye una referencia al reciente antecedente legal en el país, cuando en 2025 la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional que impidió la realización de desfiles del orgullo en la ciudad de Guatemala. Para los colectivos, esta tendencia representa un retroceso en el respeto a los derechos humanos de la población LGBTIQ+.

"La Antigua Guatemala ha sabido conservar lo que muchas ciudades han perdido", defiende el alcalde Juan Manuel Asturias, ante la posible marcha del orgullo LGTB en la zona.

Las organizaciones hicieron un llamado a la sociedad nacional e internacional a monitorear la situación en Antigua Guatemala y anunciaron que evalúan acciones legales para revertir la decisión.

“Ninguna autoridad puede usar valores, tradiciones o la protección del patrimonio como excusa para negar derechos fundamentales”, declararon en el comunicado, enfatizando su compromiso de seguir exigiendo el respeto y la garantía plena de la igualdad y la dignidad para todas las personas.

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