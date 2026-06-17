Quién era Rosemary Suzart Garcia, la mujer que murió tras caer 30 metros cuando se preparaba para hacer rapel en Río de Janeiro

Rosemary Suzart Garcia

Rosemary Suzart Garcia, de 59 años, murió tras caer al vacío desde aproximadamente 30 metros de altura en las Grutas do Spar, en el municipio de Maricá, estado de Río de Janeiro, el domingo pasado.

El accidente ocurrió en un instante de distracción: la mujer se alejó unos pasos del grupo para aplicarse repelente de insectos y, al levantar una pierna, el pie de apoyo cedió en el terreno inclinado. El guía que la acompañaba intentó sujetarla pero no lo consiguió.

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Según reconstruyeron los testigos ante la Policía Civil, Garcia caminaba hacia el punto de anclaje con todo el equipo de seguridad puesto —casco, guantes y arnés— cuando ocurrió el accidente. Giovani Maximino, integrante del grupo que presenció la caída, relató al medio brasileño G1: “El guía intentó retenerla y casi cae también. Es una altura de aproximadamente 30 metros. Ella estaba terminando de aplicarse el repelente. Fue muy rápido”.

El instructor, por su parte, declaró a la policía que se lanzó en dirección a la víctima y logró aferrarse a una raíz del terreno para no caer él mismo. Los bomberos recibieron el alerta a las 10:44 y, al llegar al lugar, constataron que Suzart Garcia ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo.

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Rosemary vivía en Cordovil, un barrio de la zona norte de Río de Janeiro. Era enfermera del Hospital Municipal Evandro Freire y, según sus allegados, una apasionada de las actividades al aire libre.

Rosemary Suzart Garcia era enfermera del Hospital Municipal Evandro Freire

Solía participar en excursiones y recorridos por distintos paisajes de Brasil. Además, rescataba gatos y los daba en adopción, según se puede ver en su perfil de Facebook. “Rosemary se despide como vivió: en contacto con la naturaleza, dejando un legado de amor por los caminos y montañas que recorrió”, escribió uno de sus conocidos en esa red social.

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En la mañana del domingo, Garcia formaba parte de un grupo de 15 personas que se preparaba para descender por la caverna principal de las Grutas do Spar. Maximino contó a G1 que recién pudo localizar a los hijos de la mujer —quienes viven en el barrio Recreio dos Bandeirantes— cerca de la medianoche del lunes. “Hasta entonces, no habíamos tenido contacto con ningún familiar”, precisó.

Las Grutas do Spar se ubican cerca de Inoã, en Maricá, y tienen su origen en una antigua zona de extracción minera desactivada hace más de cinco décadas, donde se obtenían minerales como feldespato y mica. Con el tiempo, el sitio se convirtió en un destino frecuentado por practicantes de deportes de aventura, con una caverna de unos 40 metros de altura habilitada para el rapel, un lago natural y vegetación de mata atlántica.

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La Prefectura de Maricá emitió un comunicado en el que aclaró que el predio es de propiedad privada y se encuentra dentro de los límites del Refugio de Vida Silvestre Municipal de Maricá (REVIS).

Rosemary Suzart Garcia tenía 59 años

“Por tratarse de una propiedad particular, la Prefectura no es responsable de la autorización, fiscalización o interdicción de las actividades de rapel realizadas en el lugar”, señaló el municipio.

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La Policía Civil realizó una pericia en el lugar y mantiene abierta una investigación sobre las circunstancias del accidente. G1 informó que intentó contactar a la empresa que administra el espacio sin obtener respuesta.

La muerte de Rosemary Suzart Garcia ocurrió un día después de otra tragedia vinculada a los deportes extremos en Brasil: el sábado, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió en el Puente del Esqueleto, en Limeira, estado de San Pablo, tras ser lanzada al vacío sin cuerda de seguridad durante una actividad de bungee jumping. Según informó G1, los instructores de la empresa Entre Cordas Oficial dieron la señal de salto sin haber fijado el arnés a ningún amarre.

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