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Detenido en Chile un coleccionista que vendía por internet una campana peruana de la época del Virreinato

La pieza arqueológica de más de 300 años pertenece a una iglesia de Cajamarca y será devuelta a ese país

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Detenido en Chile un coleccionista que vendía por internet una campana peruana de la época del Virreinato
La campana tiene inscripciones en relieve en castellano antiguo y es de fabricación artesanal.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró recuperar este miércoles una campana de la época colonial peruana de más de 300 años y varias otras piezas arqueológicas cuyo tráfico está prohibido, las que estaban en poder de un presunto coleccionista santiaguino quien las vendía por internet.

El hombre fue detenido en su domicilio, ubicado en la comuna de Huechuraba, y según explicaron desde la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de Concepción y Santiago, la investigación partió luego de que detectives se percataran de que la campana junto a varios otros fósiles eran ofrecidos a la venta en la plataforma Marketplace de Facebook.

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De acuerdo al subprefecto Rodrigo Arévalo, jefe de la BIDEMA Concepción, “detectives de esta unidad especializada denunciaron de oficio al Ministerio Público una situación que revestía carácter de delito relacionada con la venta de una campana descrita como perteneciente al Virreinato del Perú, con una antigüedad o data estimada entre 320 y 375 años procedente de la ciudad de Cajamarca”.

Dicha pieza, “de fabricación artesanal, además de poseer un carácter religioso, presentaba una inscripción sobre su relieve labrado en castellano antiguo y marcados rasgos asociados a campanas jesuitas coloniales de la época”, agregó el policía civil.

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Detenido en Chile un coleccionista que vendía por internet una campana peruana de la época del Virreinato
También fueron incautados fósiles, amonites y dientes de megalodón de distintos tamaños.

Fósiles varios

Luego de hacer las averiguaciones correspondientes con el Ministerio de Cultura del Perú, los agentes llegaron hasta la vivienda del acusado, “siendo detenido por infringir el artículo 38 de la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, e incautada la campana patrimonial, perteneciente a la época del Virreinato del Perú, como también diversos fósiles, amonites, dientes de megalodón de distintos tamaños, objetos líticos que corresponden a herramientas o utensilios elaborados en piedra por grupos humanos prehistóricos o comunidades originarias, y un ancla con una data superior a los 50 años”, detalló Arévalo.

La autoridad policial destacó que el procedimiento se inscribe dentro del trabajo coordinado entre organismos nacionales e internacionales para salvaguardar el patrimonio cultural y combatir el tráfico de bienes históricos, en los que se sustenta la memoria e identidad de los pueblos.

Así las cosas, la evidencia, el acusado y los antecedentes de la investigación fueron derivados a la fiscalía local santiaguina, que formalizará a la brevedad al responsable y coordinará la devolución de la pieza arqueológica a su lugar de origen.

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