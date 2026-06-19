Honduras

La promesa que quedó pendiente: el sueño de un joven policía fallecido en la tragedia de El Rodeo en Honduras

Yorbic Adony Vallecillo soñaba con comprar un bajo eléctrico para tocar en la iglesia de su padre, una promesa que quedó inconclusa tras perder la vida en el accidente ocurrido en El Rodeo, Comayagua.

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Yorbic Adony Vallecillo soñaba con comprar un bajo eléctrico para tocar en la iglesia de su padre, una promesa que quedó inconclusa tras perder la vida en el accidente ocurrido en El Rodeo, Comayagua. (FOTO: Infobae)
Yorbic Adony Vallecillo soñaba con comprar un bajo eléctrico para tocar en la iglesia de su padre, una promesa que quedó inconclusa tras perder la vida en el accidente ocurrido en El Rodeo, Comayagua. (FOTO: Infobae)

Detrás de las cifras, los informes policiales y las investigaciones sobre el accidente ocurrido en la cuesta de El Rodeo, Comayagua, emergen historias humanas que reflejan el profundo dolor que atraviesan las familias de los siete agentes que perdieron la vida en la tragedia.

Una de ellas es la de Yorbic Adony Vallecillo, un joven policía cuya muerte ha conmovido a la población hondureña luego de que su padre revelara la última promesa que le hizo pocas horas antes del fatal accidente.

“Papi, cuando me paguen voy a comprar un bajo eléctrico para tocar en la iglesia”, recordó entre lágrimas el pastor evangélico al despedir a su hijo durante las honras fúnebres. La frase se convirtió rápidamente en uno de los testimonios más conmovedores surgidos tras la tragedia que enluta a la Policía Nacional.

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El joven agente tenía apenas ocho meses de pertenecer a la Policía Nacional. (FOTO: Facebook)
El joven agente tenía apenas ocho meses de pertenecer a la Policía Nacional. (FOTO: Facebook)

Según relató su padre, Yorbic no solo era un agente comprometido con su labor, sino también un joven cercano a su familia y profundamente ligado a la vida espiritual de su comunidad.

El pastor recordó que su hijo era uno de sus principales apoyos dentro del hogar y de la congregación, donde colaboraba constantemente en diferentes actividades religiosas.

Vallecillo era originario de la comunidad de Buena Vista, en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. Además, era el segundo de cinco hermanos y apenas tenía ocho meses de haber ingresado a las filas de la Policía Nacional, una institución en la que se desempeñaba con entusiasmo y responsabilidad.

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“Somos una familia bien consolidada, una familia bien unida”, expresó su padre mientras intentaba encontrar fortaleza en medio del dolor que atraviesa tras la pérdida de uno de sus hijos.

La tragedia ocurrió la tarde del miércoles cuando el autobús policial en el que se transportaban más de 30 agentes fue impactado por un vehículo pesado en la cuesta de El Rodeo, sobre la carretera CA-5, dejando un saldo preliminar de siete policías fallecidos y varios heridos.

Mientras las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente, las familias de las víctimas enfrentan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Otro de los casos que ha generado profunda conmoción es el de la agente Dulce María Suárez, quien falleció precisamente el día de su cumpleaños. Familiares relataron que la joven tenía múltiples proyectos personales y soñaba con construir una vivienda propia para garantizar un mejor futuro a su pequeña hija.

Dulce María Suárez, celebró su cumpleaños junto a sus compañeros sin imaginar que horas después perdería la vida en el fatal accidente. (FOTO: Facebook)
Dulce María Suárez, celebró su cumpleaños junto a sus compañeros sin imaginar que horas después perdería la vida en el fatal accidente. (FOTO: Facebook)

Asimismo, los seres queridos de otros agentes fallecidos han compartido historias similares marcadas por metas, sueños y planes que quedaron truncados de manera repentina tras el fatal accidente.

Las escenas de dolor se han repetido en los velorios realizados en diferentes sectores del país, donde compañeros policiales, amigos, vecinos y familiares han acudido para rendir homenaje a quienes consideran héroes que servían a Honduras desde sus respectivas funciones dentro de la institución.

Dulce María figura entre los siete agentes policiales que fallecieron tras la colisión entre un bus policial y una pesada grúa.(FOTO: Facebook)
Dulce María figura entre los siete agentes policiales que fallecieron tras la colisión entre un bus policial y una pesada grúa.(FOTO: Facebook)

En el caso de Yorbic Vallecillo, su padre asegura que encuentra consuelo en la fe. Aunque reconoce que la pérdida es irreparable, sostiene que los valores inculcados a su hijo desde la niñez le permiten sentirse orgulloso del legado que dejó.

“Mi alegría y contentamiento es que él se fue con el Señor”, manifestó el líder religioso, quien destacó que su hijo había fortalecido nuevamente su vida espiritual durante los últimos meses.

La historia del joven policía se ha convertido en símbolo del lado más humano de la tragedia. Más allá del uniforme, era un hijo, hermano, amigo y creyente que soñaba con servir a su país y apoyar a su iglesia.

Las autoridades confirmaron la identidad de los siete agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido en la cuesta de El Rodeo, Comayagua. (FOTO: Policía Nacional)
Las autoridades confirmaron la identidad de los siete agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido en la cuesta de El Rodeo, Comayagua. (FOTO: Policía Nacional)

Hoy, aquella promesa de comprar un bajo eléctrico para acompañar los cultos quedó suspendida en el tiempo, transformándose en un recuerdo imborrable para una familia que intenta encontrar resignación en medio del dolor.

Mientras continúan las investigaciones sobre el accidente, Honduras sigue acompañando el duelo de los familiares de las siete víctimas, cuyas historias reflejan el profundo impacto humano que dejó la tragedia de El Rodeo.

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