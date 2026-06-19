El Salvador

Cruz Roja Salvadoreña distribuye sangre donada en hospitales públicos y privados del país

La doctora Claudia Jovel explicó que el suministro llega a centros estatales y particulares para atender transfusiones por urgencias, enfermedades o cirugías, según solicitudes médicas y convenios vigentes desde 1981.

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Donación de Sangre en el Banco de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña
La Cruz Roja Salvadoreña distribuye la sangre recolectada para transfusiones por emergencias en hospitales públicos y privados. /(Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La sangre recolectada por la Cruz Roja Salvadoreña, un recurso vital para el sistema de salud del país, se distribuye tanto a hospitales públicos como privados, atendiendo a pacientes que requieren transfusiones por emergencias, enfermedades o intervenciones quirúrgicas. Así lo explicó Claudia Jovel, doctora del Banco de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña, durante la Entrevista AM de Canal 10.

A lo largo de la conversación, Jovel subrayó que la misión de la organización es aliviar el sufrimiento humano en situaciones donde la sangre resulta indispensable para preservar la vida. La especialista recordó que el Centro de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña opera desde 1981 y mantiene convenios activos con hospitales privados, sin dejar de asistir a los públicos cuando surgen solicitudes de emergencia.

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“Brindamos todos los componentes sanguíneos que sean aptos para el paciente, tanto en el sector público como en el privado”, sostuvo Jovel en el espacio televisivo.

El proceso de donación sigue protocolos estrictos que buscan garantizar la seguridad tanto del donante como del receptor. Según detalló Jovel, el procedimiento consta de cuatro pasos: registro e identificación, entrevista médica y evaluación, extracción de sangre y, finalmente, un periodo de refrigerio e hidratación. Cada donante contribuye con 450 mililitros de sangre, volumen que puede beneficiar a diferentes pacientes.

Donación de Sangre en el Banco de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña
El proceso de donación de sangre incluye registro, evaluación médica, extracción y refrigerio para resguardar la seguridad del donante y del receptor. /(Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Nuestra sangre se divide en plasma, plaquetas y glóbulos rojos empacados, por eso se dice que una sola unidad puede salvar tres vidas”, explicó la médica.

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La sangre donada es sometida a nueve pruebas de laboratorio que incluyen detección de VIH, sífilis, hepatitis y el tipeo sanguíneo, entre otras. Este proceso, respaldado por un sistema de gestión de calidad, permite garantizar que cada unidad sea segura para su uso. “Trabajamos bajo certificaciones internacionales, con procedimientos que se actualizan mensualmente para asegurar sangre de calidad”, precisó Jovel.

Durante la entrevista, la especialista desmintió varios mitos asociados a la donación, como el temor a debilitarse o desarrollar anemia tras donar. “No se debilitan ni se infectan de VIH, porque los materiales son descartables y solo se usan una vez”, afirmó Jovel. También aclaró que personas con hipertensión controlada pueden donar, y quienes tengan tatuajes o perforaciones deben esperar seis meses antes de ir a donar, siempre presentando un comprobante de la fecha.

En cuanto a los requisitos, la galena detalló que los donantes deben tener entre 18 y 65 años (60 años en el caso de mujeres) y pesar al menos 52 kilogramos (115 libras). Se exige un estado de salud general adecuado, no haber padecido hepatitis tipo B o C después de los 12 años, y esperar al menos 48 horas tras ingerir bebidas alcohólicas. Otro requisito es haber dormido al menos cinco horas la noche anterior y consumir alimentos bajos en grasa el día de la donación. “El descanso y la alimentación adecuada reducen el riesgo de reacciones adversas durante el proceso”, puntualizó.

Donación de Sangre en el Banco de Sangre de la Cruz Roja Salvadoreña
La sangre se separa en plasma, plaquetas y glóbulos rojos empacados, por lo que una unidad puede beneficiar a varios pacientes. /(Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La Cruz Roja Salvadoreña realiza campañas móviles en empresas e instituciones para facilitar la donación voluntaria y mantener el abastecimiento de los bancos de sangre. Las jornadas de donación se desarrollan de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 2:30 de la tarde y los sábados de 7:00 a.m. a 11:30 a.m. El despacho de sangre está disponible las 24 horas para quienes lo soliciten, siempre bajo criterios médicos.

Sobre el destino de la sangre, Jovel insistió en que este recurso no se vende. “Solo realizamos una recuperación de costos con hospitales privados para cubrir gastos de reactivos, equipos y personal, pero la sangre no tiene precio”, enfatizó. La institución extiende un llamado a la población y a las empresas para sumarse a las campañas, ya que la sangre humana no puede fabricarse artificialmente y depende exclusivamente de donantes altruistas.

Cada año, la Cruz Roja Salvadoreña reconoce la labor de los donantes voluntarios en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado el 14 de junio. Según la organización, existen personas que han donado hasta 195 veces, demostrando un compromiso sostenido con la salud colectiva. “Esperamos que más salvadoreños se sumen, porque cada donación representa una oportunidad de vida para quienes la necesitan”, concluyó Jovel en la entrevista matutina.

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