Colapso de viviendas por intensas lluvias y fuertes vientos deja a varias familias damnificadas en Choluteca, Honduras

Familias damnificadas revisan lo que quedó de sus hogares luego del temporal en la comunidad de Santa Lucía (Cortesía Canal Tv4).

Las condiciones climáticas adversas continúan generando estragos en el territorio nacional. En las últimas horas, las intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos registradas en la zona sur del país provocaron el colapso y severos daños en varias viviendas de las comunidades de Santa Lucía y El Palenque, en el departamento de Choluteca.

El fenómeno meteorológico ha dejado cuantiosas pérdidas materiales, transformando el esfuerzo de años de varias familias en escombros y desolación. De acuerdo con los reportes preliminares, se contabilizan alrededor de siete viviendas afectadas directamente en la comunidad de Santa Lucía.

Las precipitaciones de gran intensidad humedecieron los suelos y, combinadas con las rachas de viento, ocasionaron el derrumbe de las estructuras. Muchas de estas casas estaban construidas con bahareque, un sistema tradicional de cañas o maderas entretejidas y barro que, ante la saturación de agua y la fuerza del temporal, cedió irremediablemente, provocando el colapso de techos y paredes.

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A pesar de la magnitud de la destrucción en la infraestructura, las autoridades locales y los propios vecinos confirmaron que, afortunadamente, no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas.

Sin embargo, el drama humano es alarmante. Las familias afectadas vieron cómo en cuestión de minutos se destruían sus techos, enseres domésticos, ropa y otros bienes esenciales que habían sido adquiridos con el fruto de mucho trabajo.

La comunidad de Santa Lucía permanece alerta y unida tras el derrumbe de varias viviendas provocado por el mal clima en la zona sur de Honduras (Cortesía COPECO).

A través de videos y testimonios difundidos por los medios locales desde la zona del desastre, los residentes relataron la desesperación vivida durante el temporal.

“Gracias a Dios solo dejaron pérdidas materiales”, expresó con resignación una pobladora mientras mostraba los restos de lo que fue su hogar. Según explicó, una de las viviendas quedó completamente destruida, dejando a los propietarios a la intemperie y sin ninguna de sus pertenencias básicas.

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Otra habitante de la comunidad de Santa Lucía detalló el alcance familiar de la tragedia: “Toda mi hermana, mi hija, varios han perdido cosas materiales. Gracias a Dios la vida de nadie, no hubo ningún muerto, nada, pero sí han perdido todas estas hermanas mías”, manifestó visiblemente afectada.

El sentimiento común entre los vecinos es de una profunda tristeza por la pérdida del techo propio, pero con el alivio de haber salvado sus vidas.

Llamado urgente y movilización de las autoridades de contingencia

Ante la precariedad en la que han quedado las familias de Santa Lucía y El Palenque, los damnificados hicieron un llamado de auxilio urgente al gobierno central y a las instituciones de socorro. Por lo que, la comunidad solicita de manera prioritaria alimentos, colchones, láminas para techos y materiales para comenzar la reconstrucción.

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En respuesta a la emergencia, se informó que un equipo técnico de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) ya se movilizó hacia el sector afectado. El objetivo de este despliegue es realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), una herramienta técnica indispensable para determinar el impacto real del evento, censar formalmente a los damnificados y coordinar la entrega de asistencia humanitaria correspondiente de forma organizada.

Familias de Santa Lucía permanecen junto a los escombros de sus viviendas tras el colapso provocado por las lluvias y vientos en el sur de Choluteca (Cortesía COPECO).

Mientras las lluvias persisten de manera intermitente en distintas regiones del país, el monitoreo en la zona sur se mantiene activo. Las familias damnificadas en Choluteca permanecen alojadas temporalmente con familiares y vecinos solidarios, a la espera de que la ayuda oficial llegue rápido para iniciar el complejo proceso de recuperación de sus hogares.

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El impacto de este evento resalta la necesidad de reforzar los planes de prevención y respuesta ante desastres naturales en las zonas más vulnerables del país, así como de fortalecer la infraestructura habitacional para reducir el riesgo de nuevos colapsos en futuras emergencias.