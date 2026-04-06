Panamá

Ruta hacia Europa y puntos de venta en barrios: el doble frente del narcotráfico en Panamá

Incautación de 80 paquetes rumbo a Grecia se suma a acciones en Chiriquí y Los Santos para contener el comercio ilegal en comunidades

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Los 80 paquetes de presunta droga fueron detectados dentro de contenedores con destino final a Thessaloniki, Grecia, tras inspecciones en la zona portuaria del Caribe. Tomada del Senam
Los 80 paquetes de presunta droga fueron detectados dentro de contenedores con destino final a Thessaloniki, Grecia, tras inspecciones en la zona portuaria del Caribe. Tomada del Senam

El decomiso de 80 paquetes de presunta droga con destino a Thessaloniki, Grecia, marcó uno de los resultados más recientes de las operaciones contra el narcotráfico en Panamá, en un contexto en el que las autoridades refuerzan sus estrategias tanto en puertos como en comunidades.

La carga, detectada en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, transitaba en un buque mercante procedente de Posorja, Ecuador, y fue interceptada tras labores de inteligencia que identificaron irregularidades en dos contenedores.

La operación fue ejecutada por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria del Servicio Nacional Aeronaval, que mediante procesos de perfilamiento y verificación detectaron anomalías en los sellos de los paneles de refrigeración, lo que activó los protocolos de inspección.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón, se realizó el allanamiento que permitió ubicar los paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de la estructura del contenedor, evidenciando un método sofisticado de contaminación de carga.

La Aeronaval acumula más de 20.6 toneladas de droga incautadas en 2026, reflejando la presión sobre rutas internacionales. EFE
La Aeronaval acumula más de 20.6 toneladas de droga incautadas en 2026, reflejando la presión sobre rutas internacionales. EFE

Este decomiso se suma a un volumen acumulado significativo en lo que va del año. Según datos oficiales, la Aeronaval ha incautado 20.6 toneladas de droga en 25 operaciones a nivel nacional, lo que refleja la presión constante sobre las rutas del narcotráfico que utilizan el país como punto de tránsito.

Estas cifras también evidencian que los puertos panameños siguen siendo un objetivo estratégico para organizaciones criminales que buscan movilizar sustancias hacia Europa.

Sin embargo, mientras las grandes incautaciones en rutas internacionales captan la atención, las autoridades mantienen un enfoque paralelo en el combate al microtráfico, una modalidad de delito que ocurre a menor escala pero con impacto directo en las comunidades.

El microtráfico se refiere a la venta, distribución y almacenamiento de drogas en pequeñas cantidades, generalmente dentro de barrios o distritos específicos, y suele estar vinculado a redes locales que abastecen el consumo interno.

En la provincia de Chiriquí, la Operación “Nómada”, desarrollada durante el mes de marzo bajo el Plan Firmeza 2026, permitió avanzar en la identificación y desarticulación de personas dedicadas a esta actividad.

En Chiriquí, la Operación Nómada permitió la captura de 13 personas vinculadas a la comercialización de sustancias ilícitas. Tomada de la PN
En Chiriquí, la Operación Nómada permitió la captura de 13 personas vinculadas a la comercialización de sustancias ilícitas. Tomada de la PN

Como resultado, se logró la judicialización de 14 operaciones y la aprehensión de 13 personas, varias de ellas con antecedentes judiciales, lo que evidencia una participación reiterada en delitos relacionados con sustancias ilícitas. Las acciones incluyeron seguimiento, inteligencia y diligencias operativas en distintos distritos.

En otro caso, en la comunidad de La Rueda, en la provincia de Los Santos, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon un centro de venta de drogas mediante un allanamiento.

Durante la intervención se aprehendió a cuatro personas, a quienes se les decomisaron dos bolsas de presunta cocaína, una pesa digital, bolsitas plásticas vacías, un triturador metálico y varios teléfonos celulares, elementos comúnmente asociados a la distribución al detal.

Asimismo, en el marco de la Operación Eco, también en la provincia de Los Santos, se logró la aprehensión de un ciudadano de 33 años, quien mantenía en su poder tres bolsas con presunta marihuana, dinero en efectivo, una pesa digital y un teléfono celular.

Allanamientos en La Rueda, Los Santos, dejaron cuatro aprehendidos y decomiso de insumos utilizados para la venta de drogas al detal. Tomada de la PN
Allanamientos en La Rueda, Los Santos, dejaron cuatro aprehendidos y decomiso de insumos utilizados para la venta de drogas al detal. Tomada de la PN

En una acción paralela, fue detenido un hombre de 28 años requerido por un juzgado de garantías, lo que refuerza la línea de trabajo coordinado entre unidades operativas y el sistema judicial.

Las autoridades sostienen que este tipo de operativos busca atacar no solo la estructura del narcotráfico a gran escala, sino también su base operativa en comunidades, donde el microtráfico se convierte en un factor que alimenta otros delitos como el hurto, la violencia y la inseguridad local.

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