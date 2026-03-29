Panamá avanza en inteligencia artificial laboral, pero no logra alcanzar a la región

El 99% considera que la IA es útil o muy útil en el entorno laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de inteligencia artificial en Panamá dejó de ser una promesa para convertirse en una herramienta cotidiana en el trabajo, impulsando cambios en la forma en que las personas ejecutan sus tareas.

En los primeros meses de 2026, el 44% de los trabajadores ya utiliza IA en sus actividades diarias, lo que representa un aumento frente al año anterior y confirma una adopción progresiva dentro del entorno laboral panameño, según un informe de Konzerta.

Este avance, aunque sostenido, muestra que Panamá aún se mantiene rezagado frente a otros países de la región, donde el uso de inteligencia artificial es más alto.

Mientras en el país el nivel de adopción alcanza el 44%, en mercados como Perú llega al 65%, Chile al 61% y Argentina al 57%, reflejando una brecha regional que sigue marcando diferencias en transformación digital.

Solo el 38% cree que la inteligencia artificial reemplazará el trabajo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esta diferencia, el estudio evidencia un consenso casi absoluto sobre el valor de la IA, ya que el 99% de los trabajadores considera que su uso es útil o muy útil en el entorno laboral.

Este dato no es menor, porque confirma que la resistencia a la tecnología es mínima, y que el debate ya no es si se debe usar, sino cómo integrarla sin afectar la toma de decisiones humanas .

En la práctica, los beneficios están claramente identificados. El 54% de los trabajadores señala el ahorro de tiempo como principal ventaja, mientras que el 53% destaca la agilización de tareas.

A esto se suma que un 46% valora el acceso rápido a la información, lo que muestra que la IA está siendo utilizada principalmente como herramienta de eficiencia operativa más que de sustitución laboral directa .

Sin embargo, el crecimiento en el uso de la inteligencia artificial también viene acompañado de preocupaciones relevantes dentro del mercado laboral.

El 45% de los trabajadores advierte sobre el riesgo de depender demasiado de la IA, mientras que el 33% menciona el temor a la pérdida de empleo.

El uso de inteligencia artificial avanza en Panamá, aunque se mantiene por debajo de otros países de la región en nivel de adopción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos reflejan que, aunque hay aceptación, también existe una alerta sobre los límites del uso de la tecnología .

Entre las desventajas más señaladas, destaca la dependencia tecnológica con un 49%, seguida de la posible pérdida de empleos con un 42%.

También se mencionan problemas como los errores por falta de información (28%) y la falta de empatía humana (25%), lo que refuerza la idea de que la IA aún requiere supervisión y no puede sustituir completamente el criterio humano .

Aun así, el temor a ser reemplazado ha disminuido. Actualmente, solo el 38% de los trabajadores cree que la IA sustituirá el trabajo humano, una caída importante frente al 49% registrado el año anterior.

Esto indica que el mercado laboral comienza a adaptarse a la tecnología, viéndola más como complemento que como amenaza directa.

El 96% de los trabajadores planea capacitarse para adaptarse a la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el estudio muestra que la respuesta de los trabajadores ante este escenario es clara: el 96% planea capacitarse y adquirir nuevas habilidades, lo que evidencia una transformación activa del talento humano para mantenerse competitivo. La capacitación se convierte así en un factor clave dentro de la evolución del empleo .

El impacto también se refleja en el área de recursos humanos, donde el uso de inteligencia artificial comienza a consolidarse. Actualmente, el 30% de los profesionales de RR.HH. utiliza IA en procesos de selección, principalmente para tareas como redacción de avisos de empleo (67%) y generación de preguntas de entrevistas (50%) .

A futuro, la tendencia apunta a una mayor integración. El 90% de los especialistas en recursos humanos en Panamá considera que el uso de IA será más común en los próximos años, lo que anticipa un cambio estructural en la forma en que se gestionan los equipos y se toman decisiones laborales .

Finalmente, el estudio revela que la inteligencia artificial ya está comenzando a reconfigurar ciertos perfiles laborales, con un 62% de expertos que considera que algunos roles serán reemplazados. Sin embargo, el proceso aún es gradual, ya que solo el 29% afirma estar sustituyendo puestos en la actualidad, lo que confirma que la transformación está en marcha, pero no es inmediata