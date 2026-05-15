Fractura cerebral y mordeduras: el informe forense que llevó a la Fiscalía a pedir prisión contra hombre por muerte de bebé de ocho meses en República Dominicana

Una tierna silueta de bebé de ocho meses se recorta contra un majestuoso cielo anaranjado y morado al atardecer, evocando tranquilidad e inocencia en el paisaje natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fractura craneal no dejó margen de duda: ocho meses de vida interrumpidos por una secuencia de lesiones que, según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) de República Dominicana, determinan un caso de Síndrome del Niño Maltratado.

Fue la madrugada del 19 de abril de 2026 en San Cristóbal cuando el cuerpo de la bebé llegó a la morgue, portando señales de violencia: hemorragia cerebral, deformidad facial, edemas y marcas de mordedura humana en la mandíbula y el cuello, compatibles con la dentición de un adulto.

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El informe del Inacif, citado por el medio dominicano Diario Libre, detalló que la causa de la muerte de la niña fue debido a los fuertes golpes que el hombre le propinó en la cabeza.

Fue ese dictamen el que sustentó la solicitud del Ministerio Público: prisión preventiva para Joel Carmona Pinales, pareja sentimental reciente de la madre, bajo cargos de homicidio voluntario, tortura y actos de barbarie.

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La Fiscalía de San Cristóbal reconstruyó la madrugada en la vivienda del sector Jeringa: Joel Carmona Pinales, de 25 años, habría levantado a la bebé por el cuello mientras la madre, de 22 años, se encontraba en el baño; al volver, observó la escena y, ante su presencia, Carmona Pinales regresó a la niña a la cama. Minutos después, la menor presentó signos de deterioro y fue trasladada al hospital. Los médicos constataron el deceso.

Las pruebas reunidas por el Ministerio Público incluyen la correspondencia entre las lesiones y la dentición del imputado. Los peritos forenses concluyeron que la evidencia era suficiente para justificar la prisión preventiva, considerando el peligro de fuga y la gravedad de los hechos.

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La mano de una niña en un hospital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Testimonio materno y dinámica familiar

La joven madre declaró a medios locales que la relación con Joel Carmona Pinales tenía apenas 15 días de convivencia. Su relato detalla que durante la madrugada fue al baño, y al regresar, vio a Carmona Pinales sosteniendo a la bebé por el cuello. Señaló que el acusado trató de convencerla de que dijera en el hospital que la menor había caído de la cama, versión que rechazó.

Al tomar a su hija notó que algo no estaba bien. En ese instante, Carmona Pinales le quitó la bebé y salió del cuarto, echándole agua en la cabeza en un intento de reanimación. Tras el traslado al centro médico, los médicos confirmaron la ausencia de signos vitales.

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El Inacif, según la reseña de Diario Libre, ratificó que la causa de muerte fue anoxia cerebral, contusión cerebral, hemorragia de masa encefálica y trauma contuso craneoencefálico severo. La madre también denunció demoras en la actuación de las autoridades y señaló que el imputado permaneció en libertad en las primeras horas posteriores al fallecimiento, lo que demoró la presentación formal de la querella.

El informe de autopsia del INACIF detalla fractura craneal, hemorragia cerebral y mordeduras humanas en el cuerpo de una bebé de ocho meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peticiones de justicia y cronograma judicial

La familia paterna, representada por Milba Ortega —abuela de la víctima— y Martín Bonilla —tío de la menor—, expuso su exigencia de esclarecimiento y justicia, sin importar quién resulte responsable, indica la publicación de Diario Libre. Ortega insistió en que “paguen por lo que pasó”, extendiendo la demanda en nombre de los allegados.

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La audiencia para decidir la imposición de prisión preventiva a Carmona Pinales fue fijada para las 09:00 del viernes 15 de mayo de 2026 en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. El Ministerio Público formalizó su solicitud para que el imputado sea enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de acuerdo con la información divulgada por Diario Libre.