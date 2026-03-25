Hoteleros panameños se oponen a iniciativa que pretende imponer una tasa de $10 para pasajeros en conexión

Más del 60% de los pasajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen corresponde a conexiones. (Bienvenido Velasco/EFE)

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) rechaza de plano el Anteproyecto de Ley No. 131, que propone gravar con una tasa de $10 a los pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la capital panameña, y advierten sobre los posibles efectos adversos que una medida como esta tendrá en la competitividad aérea y en el desempeño del sector turístico.

En un pronunciamiento oficial, el gremio hotelero manifestó su “profunda preocupación” por la iniciativa, denominada “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito” (TUIAT), al considerar que sentaría un precedente negativo al utilizar un sector estratégico como fuente de recaudación para fines ajenos a su sostenibilidad.

La medida, según la propuesta, pretende generar recursos económicos por $190 millones al año, de cuyo monto se destinaría el 30% para la modernización, expansión y mantenimiento de la terminal aérea, y el restante 30% para los patronatos del Hospital del Niño, Hospital Santo Tomás y el Instituto Oncológico.

Si bien la organización reconoce la importancia de fortalecer el sistema de salud nacional, subraya que medidas de este tipo podrían debilitar el modelo de conectividad que ha posicionado a Panamá como un centro clave de enlace aéreo en la región.

Los miembros de la APATEL advierten que más del 60% de los pasajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen corresponde a conexiones, lo que convierte al costo en un factor determinante para las aerolíneas.

Advierten que "hub" de las Américas podría verse perjudicado. REUTERS/Aris Martínez

En este contexto, afirman en un comunicado, la imposición de un cargo adicional podría restar competitividad frente a otros hubs regionales como Bogotá, Lima y San Salvador, incentivando la reconfiguración de rutas hacia destinos con menores costos operativos.

“El éxito de un hub depende de su eficiencia y estructura de precios. Cualquier incremento puede influir en la toma de decisiones de las aerolíneas”, sostuvo el gremio.

También se alertó sobre el efecto directo en los hoteles, al señalar que los pasajeros en tránsito representan un mercado potencial para el turismo local.

Agregan que programas como el “Stopover”, orientados a convertir escalas en estadías, podrían verse afectados si el país pierde atractivo como punto de conexión.

El gremio sostiene, además, que la medida podría tener un efecto económico inverso al esperado, toda vez que una eventual reducción del flujo de pasajeros impactaría el consumo en terminales, las tasas aeroportuarias y, en general, toda la cadena de valor turística.

De igual manera, los hoteleros cuestionan la falta de estudios técnicos que respalden la propuesta, señalando que una decisión de esta magnitud requiere análisis profundos sobre su impacto en el modelo económico del país.

Advierten que los viajeros podrían elegir otros destinos para sus conexiones. REUTERS/Enea Lebrun

“Gravar el tránsito sin una evaluación integral envía una señal de inestabilidad jurídica y económica a aerolíneas e inversionistas internacionales”, indicó la asociación en su comunicado.

La Asociación Panameña de Hoteles reiteró que el desarrollo social debe financiarse mediante mecanismos que no comprometan las ventajas competitivas del país, y advirtió que debilitar el hub de Tocumen podría poner en riesgo miles de empleos vinculados a la actividad turística y logística.

En ese sentido, el gremio hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Nacional para que reconsideren el Anteproyecto de Ley No. 131, a fin de evitar medidas que puedan afectar la posición de Panamá como uno de los principales centros de conexiones de América.

En agosto de 2025 el diputado Benicio Robinson hijo, presentó dicho anteproyecto de ley, que fue prohijado en la Comisión de Economía y Finanzas.