La empresa Chiquita inicia pruebas en empacadoras de banano en Panamá

Más de 1,800 trabajadores han ingresado en la primera fase, dentro de una comarca donde el 80 % de la economía está vinculada al banano. (Foto: Archivo)

La presencia de la empresa Chiquita en Panamá entra en una nueva etapa, tras la reactivación paulatina de la producción de banano en la provincia de Bocas del Toro e inversión superior a USD 30 millones que busca modernizar la industria y restablecer el papel central del sector en la economía local, para luego retomar la exportación tras un drástico cierre en 2025, según informó Alexander Gabarrete, portavoz de la empresa, a la agencia de noticias española EFE.

El impacto económico de esta actividad se reflejó durante el primer trimestre de 2025, cuando el 17.5 % de las exportaciones panameñas correspondió al banano, con ventas que alcanzaron los USD 324.4 millones, la cifra más alta registrada en quince años, de acuerdo con estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo citadas por EFE. La abrupta interrupción de las operaciones de Chiquita en 2025 derivó en la eliminación de 5,500 empleos y afectó a alrededor de 20,000 personas cuya subsistencia depende de la cadena bananera en la región de Bocas del Toro.

Durante los primeros meses de la reactivación, la producción se mantiene “muy baja” y orientada exclusivamente al mercado interno, detalló Gabarrete a EFE. Esta fase permite evaluar el comportamiento de la fruta y el funcionamiento de las plantas empacadoras tras la remodelación. Según la empresa, “toda esta producción se destina al mercado local y nos permite hacer estimaciones para una pronta exportación”. Actualmente, no hay fecha definida para el reinicio de los envíos al exterior.

La reactivación progresiva de Chiquita en Panamá marca el retorno del principal rubro de exportación agrícola nacional con un modelo empresarial renovado, inversiones y una estrategia orientada a satisfacer los estándares internacionales requeridos para la reapertura de la exportación de banano. REUTERS/Sharafat Ali/File Photo

La reconfiguración de la estrategia productiva en Bocas del Toro

El regreso de Chiquita trajo un cambio en el modelo agrícola: la compañía adoptó la aparcería, asignando la gestión directa de las fincas a cinco empresas contratistas que administran el personal, mientras mantiene la asistencia técnica, supervisión y comercialización. En la primera fase, más de 1,800 trabajadores han ingresado en la primera fase, dentro de una comarca donde el 80 % de la economía está vinculada al banano.

En octubre de 2025, se anunció la contratación inicial de 1,000 personas para tareas de limpieza y rehabilitación de las fincas, ampliando el equipo laboral a medida que se restablecen otras áreas productivas. Changuinola, ciudad ubicada a más de 630 km de la capital panameña y cerca de la frontera con Costa Rica, mantiene su rol estratégico para este cultivo, gracias al alto reconocimiento internacional de su banano, según destacó Gabarrete a EFE.

Actualmente, las actividades incluyen limpieza, fertilización y control de plagas, incorporando mano de obra sin experiencia previa, que recibe capacitación para integrarse a la actividad agroindustrial. El objetivo es reactivar cerca de 5,000 hectáreas de un total de 5,200 tradicionalmente dedicadas al banano, optimizando el ciclo productivo habitual de unas 12 semanas desde la floración hasta la cosecha.

Empresarios y gobierno acordaron el año pasado reiniciar la producción y exportación de fruta desde Panamá en enero de 2026. Como parte del acuerdo con el Gobierno de Panamá, Chiquita confirmó a EFE su plan de invertir más de USD 30 millones en la reactivación integral de la industria en Bocas del Toro. Foto: Archivo

Inversiones y perspectiva futura en la industria bananera panameña

Como parte del acuerdo con el Gobierno de Panamá, Chiquita confirmó a EFE su plan de invertir más de USD 30 millones en la reactivación integral de la industria en Bocas del Toro. El programa incluye la remodelación y expansión de plantas empacadoras, la compra de una aeronave de fumigación valorada en USD 1.5 millones y la adquisición sistemática de insumos agrícolas de alto rendimiento.

La recuperación de la actividad genera también un efecto en la comunidad: “A medida que se realicen mayores contrataciones, la actividad económica será mucho más notoria en esta área, predominantemente indígena”, afirmó Gabarrete a EFE.

La reactivación progresiva de Chiquita en Panamá marca el retorno del principal rubro de exportación agrícola nacional con un modelo empresarial renovado, inversiones y una estrategia orientada a satisfacer los estándares internacionales requeridos para la reapertura de la exportación de banano.