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La OPEP+ aumentó las cuotas de producción de petróleo sin mencionar la salida de los Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita, Rusia y otros cinco miembros del cártel añadirán 188.000 barriles diarios a su cuota para junio, en una señal de que el organismo sigue funcionando sin los EAU. Analistas advierten que el incremento tendrá poco impacto real el estrecho de Ormuz siga bloqueado

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Imagen del logotipo de la OPEP en la cumbre climática COP29, celebrada en Bakú en noviembre de 2024. Arabia Saudita, Rusia y otros cinco miembros del cártel aumentaron el domingo su cuota de producción en 188.000 barriles diarios, pese a la reciente salida de los Emiratos Árabes Unidos. (Maxim Shemetov/Reuters/archivo)
Imagen del logotipo de la OPEP en la cumbre climática COP29, celebrada en Bakú en noviembre de 2024. Arabia Saudita, Rusia y otros cinco miembros del cártel aumentaron el domingo su cuota de producción en 188.000 barriles diarios, pese a la reciente salida de los Emiratos Árabes Unidos. (Maxim Shemetov/Reuters/archivo)

Arabia Saudita, Rusia y otros cinco países de la OPEP+ aumentaron el domingo su cuota de producción de petróleo, en una medida prevista destinada a demostrar la continuidad del cártel tras la sorprendente salida de los Emiratos Árabes Unidos.

Los siete principales productores añadirán “188 000 barriles diarios” a su cuota de producción total para junio, como parte de “su compromiso colectivo de apoyar la estabilidad del mercado petrolero”, según un comunicado publicado por la OPEP+. El comunicado no hizo mención alguna a los Emiratos Árabes Unidos, que abandonaron el organismo esta semana.

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Los analistas del mercado petrolero esperaban ampliamente el aumento de 188 000 barriles, similar a los incrementos diarios de 206 000 barriles que la OPEP+ anunció tanto en marzo como en abril, restando la parte asignada a los EAU.

Pero aumentar la cuota sobre el papel puede no tener mucho impacto en la producción real, que ya está por debajo del límite.

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Las reservas sin explotar de la OPEP+ se encuentran principalmente en la región del Golfo, y las exportaciones de allí se ven bloqueadas por el bloqueo del vital estrecho de Ormuz, impuesto por Irán en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes que iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Jorge León, analista de Rystad Energy, declaró el domingo a la AFP que el cártel pretendía enviar “un mensaje doble”: que la salida de los Emiratos Árabes Unidos no alteraría el funcionamiento de la OPEP+ y que el grupo sigue ejerciendo control sobre los mercados mundiales del petróleo a pesar de la enorme perturbación del comercio petrolero provocada por la guerra.

“Aunque la producción está aumentando sobre el papel, el impacto real en el suministro físico sigue siendo muy limitado dadas las restricciones del estrecho de Ormuz”, explicó León a la AFP. “No se trata tanto de añadir barriles como de enviar la señal de que la OPEP+ sigue llevando la batuta”.

Los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores mundiales, anunciaron el 28 de abril que se retiraban de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y del grupo ampliado OPEP+, tras mostrar su descontento con sus cuotas de producción. La retirada entró en vigor el viernes.

Ninguno de los dos grupos ha reaccionado públicamente hasta ahora, lo que hace que resulte notable la ausencia de cualquier mención a los Emiratos Árabes Unidos en la declaración del domingo. La declaración se produjo tras una reunión en línea de los miembros de la OPEP+, Argelia, Irak, Kazajistán, Kuwait, Omán, Rusia y Arabia Saudita.

(Con información de AFP)

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